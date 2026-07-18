مقتل جنديين أميركيين وفقدان ثالث في هجوم إيراني على الأردن

- أعلنت القيادة المركزية الأميركية عن مقتل جنديين وفقدان ثالث في الأردن خلال تصديهم لهجمات إيرانية بصواريخ باليستية وطائرات مسيّرة، مع إصابة أربعة جنود آخرين تلقوا العلاج في مستشفيات أردنية. - امتنعت "سنتكوم" عن نشر تفاصيل إضافية احتراماً لعائلات القتلى، ويعد هذا الحادث الأول منذ استئناف الضربات الأميركية على إيران، مما يرفع عدد القتلى الأميركيين إلى 16 منذ بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران. - أعلن الجيش الأردني اعتراض وإسقاط أربع طائرات مسيّرة إيرانية، بينما زعم الحرس الثوري الإيراني تدمير مقاتلات أميركية في قاعدة الأزرق بالأردن.

أعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) في بيان اليوم السبت عن مقتل جنديين أميركيين في الأردن خلال تصدي قواتها والقوات الشريكة لها أمس الجمعة لهجمات إيرانية بصواريخ باليستية وطائرات مسيّرة، مشيرة إلى أن جندياً ثالثاً ما زال في عداد المفقودين. وذكرت في بيان أن أربعة جنود أميركيين نُقلوا لتلقي العلاج في مستشفيات أردنية قبل أن يغادروها لاحقاً، فيما عاد أفراد آخرون خضعوا لفحوص إثر إصابات طفيفة إلى مهامهم.

وأوضحت "سنتكوم" أنها ستمتنع عن نشر أي معلومات إضافية، بما فيها هوية الجنديين القتيلين، حتى مرور 24 ساعة على إبلاغ ذويهما، وذلك "احتراماً للعائلات". وهذه أول مرة يعلن فيها الجيش الأميركي عن سقوط قتلى في صفوفه منذ استئناف الولايات المتحدة الأميركية ضرباتها على إيران قبل أسبوعين. وحسب رصد لموقع "أكسيوس" الإخباري الأميركي يرفع هذا الحادث عدد القتلى بصفوف الجيش الأميركي إلى 16 فرداً وذلك منذ بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير/شباط الماضي.

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وليل الجمعة – السبت، أفادت مصادر لشبكة "سي بي إس نيوز" الأميركية بإصابة عدد من الجنود الأميركيين في هجوم إيراني استهدف قواعد أردنية هذا الأسبوع. وصرّح مسؤولون أميركيون للشبكة، شرط عدم الكشف عن هويتهم، بأن إيران اعتدت على قاعدتين أردنيتين على الأقل هذا الأسبوع، ما أدى إلى إصابة عدد من الجنود الأميركيين.

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وفي وقت سابق اليوم، أعلن الجيش الأردني اعتراض وإسقاط أربع طائرات مسيّرة دخلت أجواء المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية. وبيّن مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية أنه لم تقع أية إصابات بشرية أو أضرار مادية نتيجة التعامل مع المسيّرات. من جهته، أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه نفذ هجوماً بالصواريخ والطائرات المسيّرة استهدف ملاجئ الطائرات المقاتلة ومنحدراً كبيراً للتوقف في قاعدة الأزرق الأميركية بالأردن، زاعماً أنه أدى إلى "تدمير" ما لا يقل عن مقاتلتَين وثلاث طائرات أميركية بالكامل، وإلحاق أضرار جسيمة بعدد آخر منها.