مقتل ثلاثة مدنيين من الطائفة الدرزية بهجوم على حافلة شمال غربي سورية

- استهدف مسلحون مجهولون حافلة تقل مدنيين من الطائفة الدرزية في كفرتخاريم، مما أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة آخرين، وسط حالة من الصدمة والقلق بين السكان. - انتشرت قوى الأمن الداخلي السورية في المنطقة وبدأت تحقيقات ميدانية مكثفة، مع نصب حواجز مؤقتة لتأمين المنطقة وملاحقة منفذي الهجوم. - في حادثة منفصلة، قُتل تونسي يُشتبه بانتمائه لداعش خلال محاولة سطو مسلح على طريق حمص – طرطوس، بينما فرّ شريكان له، وتواصل القوى الأمنية البحث عنهما.

قُتل ثلاثة مدنيين، وأصيب آخرون من أبناء الطائفة الدرزية، مساء الثلاثاء، جراء استهداف حافلة نقل "سرفيس" تقل مدنيين على طريق مدينة كفرتخاريم بالقرب من جبل السماق بريف إدلب الشمالي الغربي، شمال غربي سورية. وقال ناصيف أبو فهد، وهو أحد ذوي الضحايا، في حديث لـ"العربي الجديد"، إن "مسلحين مجهولين أطلقوا النار بشكل مباشر على حافلة ركاب (سرفيس) تقل مدنيين أثناء مرورها على الطريق، ما أدى إلى مقتل كلٍ من عفيفة القوة، وأحمد شفيق، وانتصار الشايب، وإصابة كلٍ من اعتدال الشايب، وفريال الشايب، ورتيبة الشايب، وليالي ناصيف"، مشيراً إلى أن جميع الضحايا والمصابين ينحدرون من قرية كفرمارس في منطقة جبل السماق ذات الغالبية الدرزية.

وأوضح أبو فهد أن قوى الأمن الداخلي السورية انتشرت بشكل مكثف في محيط المكان عقب الحادثة، وبدأت بإجراء تحقيقات ميدانية، تزامناً مع نصب حواجز مؤقتة على مداخل القرية وطريق كفرتخاريم، في محاولة لتأمين المنطقة وملاحقة منفذي الهجوم. ووصف أبو فهد الحادثة بأنها "فاجعة غير مسبوقة لأهالي جبل السماق"، مؤكداً أن السكان يعيشون حالة من الصدمة والقلق بعد استهداف مدنيين في المنطقة التي كانت تُعرف بهدوئها النسبي خلال السنوات الماضية.

وفي أول تعليق رسمي على الحادثة، قالت مديرية الأمن الداخلي في منطقة حارم، في تصريح نشرته عبر معرفاتها الرسمية، إن "مجهولين يستقلّون دراجة نارية أقدموا على استهداف سيارة مدنية في منطقة كفرمارس بجبل السماق، ما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة خمسة آخرين بجروح متفاوتة". وأضاف مدير المديرية أن "التحقيقات لا تزال جارية للكشف عن ملابسات الحادثة، وأن الجهات الأمنية تبذل جهوداً مكثفة لتحديد هوية الجناة وملاحقتهم وتقديمهم للعدالة، حفاظاً على أمن المواطنين واستقرار المنطقة".

وفي حادثة منفصلة، قُتل شخص تونسي الجنسية يُرجّح أنه ينتمي لتنظيم "داعش"، ليل الثلاثاء، برصاص قوى الأمن الداخلي السورية، إثر محاولته مع شخصين آخرين تنفيذ عملية سطو مسلح على سيارة خاصة على طريق حمص – طرطوس، وسط البلاد. وبحسب مصادر أمنية محلية، فإن المشتبه به التونسي قُتل بعد تبادل إطلاق نار مع عناصر الدورية التي تدخلت لإحباط محاولة التشليح، في حين لاذ الشخصان الآخران بالفرار إلى جهة مجهولة، وتواصل القوى الأمنية عمليات البحث عنهما في المنطقة.