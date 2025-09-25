مقتل بشار حمود المتورط في جرائم ضد الجيش السوري في طرطوس

قُتل بشار حمود، المتورط في عمليات استهداف مواقع لقوى الأمن الداخلي والجيش السوري، خلال عملية نفذتها قوى الأمن الداخلي في محافظة طرطوس اليوم الخميس. وصرح قائد الأمن الداخلي في محافظة طرطوس، العقيد عبد العال محمد عبد العال، أن قيادة الأمن الداخلي في المحافظة نفذت، بالتعاون مع فرع مكافحة الإرهاب، عملية أمنية دقيقة، عقب "متابعة مستمرة للمجرم بشار حمود".

وأوضح قائد الأمن الداخلي في محافظة طرطوس أن "حمود مطلوب سابقاً لتورطه في قتل نائب مسؤول أمن منطقة الدريكيش، ولمشاركته في أعمال إرهابية نفذتها فلول النظام البائد ضد مواقع الأمن الداخلي والجيش السوري خلال أحداث مارس/آذار الماضي، والتي أسفرت عن مقتل عناصر من قوى الأمن والجيش". وبيّن عبد العال أن حمود "حاول مقاومة عناصر الأمن بإطلاق النار، مما أدى إلى مقتله وإصابة أحد العناصر بجراح خفيفة".

وتعمل وزارة الداخلية السورية على ملاحقة المتورطين من منتسبي القوى الأمنية والمليشيات المسلحة التابعة للنظام السابق، إذ أعلنت أمس عن القبض على أحد سجاني سجن صيدنايا يدعى حسن مرعي حسن الحسين، المنحدر من قرية تلحدية في ريف حلب الجنوبي، والذي كان يعمل سجاناً في سجن صيدنايا بريف دمشق، مشيرة إلى تورطه في ارتكاب انتهاكات جسيمة بحق المعتقلين في السجن.

وفي سياق منفصل، أعلنت "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) تصدي عناصرها لهجوم شنه تنظيم "داعش" على نقطة تمركز لهم في بلدة البحرة الوسطى شرقي محافظة دير الزور اليوم الخميس. وقالت، في بيان، إن خمسة من عناصرها قُتلوا جراء الهجوم، مؤكدة أن قواتها استعادت السيطرة على الموقع وطردت عناصر التنظيم، مع تواصل عمليات التمشيط في المنطقة.

في المقابل، اخترقت الطائرات الحربية الإسرائيلية الأجواء السورية، اليوم الخميس، وحلقت في سماء محافظات درعا والقنيطرة، وصولاً إلى محافظتي حمص وحماة، كما أكد "تجمع أحرار حوران" (مجموعة من الصحافيين والناشطين الإعلاميين العاملين في الجنوب السوري ضمن محافظتي درعا والقنيطرة) تنفيذ قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية توغل في ريف القنيطرة، حيث نفذت القوة المتوغلة أعمال تجريف بجانب الطريق الواصل بين بلدة خان أرنبة وقرية الصمدانية الشرقية.

وأوضح الإعلامي فادي الأصمعي أمس لـ"العربي الجديد" أن قوة اسرائيلية مكونة من ست سيارات توغلت في الساعة السابعة من صباح الأربعاء في قرية صيدا الجولان، وأجرت عمليات دهم وتفتيش للمنازل قبل انسحابها.