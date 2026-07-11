مقتل بحار بهجوم أوكراني وإصابة 10 بقصف روسي على كييف

- شهدت روسيا وأوكرانيا تبادلاً مكثفاً للهجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة، مما أدى إلى مقتل بحار روسي وإصابة 10 أشخاص في كييف، وتدمير الدفاعات الجوية الروسية لأكثر من 18 طائرة مسيّرة أوكرانية. - زعم الجيش الأوكراني ارتفاع عدد القتلى والجرحى العسكريين الروس إلى نحو مليون و417 ألفاً و770 فرداً، مع تسجيل 1490 حالة وفاة أو إصابة خلال 24 ساعة، وسط تصعيد عسكري مكثف. - دعا مانفريد فيبر إلى إنشاء جيش أوروبي مشترك لمواجهة التهديدات الأمنية من روسيا، منتقداً تشتت سياسات الدفاع في الاتحاد الأوروبي، ومشدداً على ضرورة إنشاء سوق أوروبية موحدة لمستلزمات الدفاع.

تبادلت روسيا وأوكرانيا، اليوم السبت، هجمات واسعة بالصواريخ والطائرات المسيّرة، أدت إلى مقتل شخص وإصابة 10 آخرين على الأقل، فيما جدد رئيس كتلة "حزب الشعب الأوروبي" في البرلمان الأوروبي مانفريد فيبر دعوته إلى إنشاء جيش أوروبي مشترك، في ظل تصاعد المخاوف الأمنية في القارة، والتهديد المتواصل من روسيا.

وقالت السلطات الروسية إن بحاراً قتل من جراء هجوم بطائرات مسيّرة استهدف أربع سفن في خليج تاجانروغ ببحر آزوف، من بينها ناقلة تحمل شحنة من الميثانول. وأوضح حاكم منطقة روستوف، يوري سليوسار، أن السفن تعرضت لأضرار متفاوتة، مؤكداً عدم وجود خطر لتسرب الميثانول. وأضاف سليوسار أن الدفاعات الجوية الروسية دمرت أكثر من 18 طائرة مسيّرة خلال التصدي للهجوم على المنطقة، فيما أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط ما مجموعه 178 طائرة مسيّرة أوكرانية فوق مناطق مختلفة من البلاد خلال الليل.

في المقابل، شنت روسيا هجوماً بالصواريخ الباليستية على العاصمة الأوكرانية كييف خلال الليل، ما أدى، وفق أحدث حصيلة أعلنتها السلطات المحلية، إلى إصابة 10 أشخاص على الأقل، بينهم طفل. وقال رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو ورئيس الإدارة العسكرية للمدينة تيمور تكاتشينكو إن الهجوم تسبب في اندلاع حرائق وأضرار في عدد من أحياء العاصمة، فيما دعت السلطات السكان إلى التوجه إلى الملاجئ.

وأفادت السلطات الأوكرانية بأن الهجمات ألحقت أضراراً بمبنى غير سكني، وأدت إلى اندلاع حريق في مبنى إداري ومحطة لنقل الكهرباء، فضلاً عن تحطم نوافذ مبانٍ سكنية. وكثفت روسيا هجماتها على كييف ومحيطها خلال الأسابيع الأخيرة، إذ أدت الضربات التي استهدفت العاصمة والمنطقة المحيطة بها منذ بداية يوليو/ تموز الجاري إلى مقتل أكثر من 60 شخصاً.

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من جهته، زعم الجيش الأوكراني، اليوم السبت، ارتفاع عدد القتلى والجرحى العسكريين الروس منذ بداية الحرب على الأراضي الأوكرانية في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى نحو مليون و417 ألفاً و770 فرداً، من بينهم حوالى 1490 قتلوا، أو أصيبوا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. وجاء ذلك وفق بيان نشرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم)، اليوم السبت.

وفي ظل استمرار الحرب وتصاعد المخاوف الأمنية في أوروبا، جدد رئيس كتلة "حزب الشعب الأوروبي" في البرلمان الأوروبي مانفريد فيبر دعوته إلى إنشاء جيش أوروبي مشترك، منتقداً تشتت سياسات الدفاع والإنفاق العسكري في دول الاتحاد. وقال فيبر، في تصريحات لصحيفة "فيلت آم زونتاغ" الألمانية، إن أوروبا تهدر مليارات من أموال دافعي الضرائب بسبب عدم كفاءة عمليات شراء الأسلحة وانغلاق أسواق الدفاع الوطنية، داعياً إلى إنشاء سوق أوروبية موحدة لمستلزمات الدفاع ووضع قواعد مشتركة للتصدير وهياكل قيادة عسكرية أوروبية.

وحذر فيبر من احتمال وصول أحزاب اليمين المتطرف إلى السلطة في دول أوروبية، مشيراً إلى مخاوف من إمكانية سيطرة حزب "البديل من أجل ألمانيا" مستقبلاً على الجيش الألماني، أو تقويض أحزاب يمينية، بينها حزب مارين لوبان في فرنسا، الاتحاد الأوروبي. ودعا إلى إحياء فكرة المستشار الألماني الأسبق كونراد أديناور بشأن إنشاء جيش أوروبي مشترك، معتبراً أن ذلك سيحول دون قدرة أي جيش أوروبي على تهديد الدول المجاورة أو الامتناع عن دعمها في أوقات الأزمات.

(رويترز، أسوشييتد برس)