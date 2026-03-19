مقتل امرأة برصاص قناص حوثي شمال تعز جنوب غربي اليمن

- قُتلت امرأة برصاص قناص حوثي في تعز أثناء تحضيرها وجبة السحور، مما أثار صدمة وغضب السكان بسبب استمرار استهداف المدنيين في المناطق السكنية. - تعاني مدينة تعز من حصار خانق منذ 2015، حيث تتعرض المناطق القريبة من خطوط التماس للقنص والقصف بشكل شبه يومي، مما يزيد من معاناة السكان الإنسانية. - وثّقت منظمات حقوقية سقوط آلاف الضحايا المدنيين في تعز نتيجة القصف والقنص، مع اتهامات متكررة للحوثيين بارتكاب انتهاكات تشمل استهداف الأحياء السكنية وزراعة الألغام.

قُتلت امرأة، فجر اليوم الخميس، برصاص قناص تابع لجماعة الحوثيين، في شارع الأربعين شمال مدينة تعز جنوب غربي اليمن، في أثناء وجودها داخل منزلها وتحضيرها وجبة السحور لأسرتها، وفق ما أفادت به مصادر محلية لـ"العربي الجديد".

وقالت المصادر إن الحادثة وقعت قرابة الساعة الثالثة والنصف فجراً في الجبهة الشمالية للمدينة، حيث أطلق قناص متمركز في محيط شارع الأربعين، قرب صالة النجوم، رصاصة أصابت المرأة داخل منزلها، ما أدى إلى مقتلها على الفور. وأوضحت المصادر أن الضحية أم لخمسة أطفال، وكانت تُعد وجبة السحور الأخيرة في شهر رمضان لأفراد أسرتها.

وبحسب إفادات السكان، فإن الحادثة أثارت حالة من الصدمة والغضب في الحي، في ظل استمرار استهداف المناطق السكنية من قبل القناصة، من دون تمييز بين المدنيين. وأشاروا إلى أن إطلاق النار طاول أحياء مأهولة بالسكان، في سياق خروقات متكررة تشهدها جبهات القتال في المدينة.

وتشهد مدينة تعز، المحاصرة منذ سنوات، حوادث متكررة لاستهداف المدنيين، خصوصاً في المناطق القريبة من خطوط التماس، حيث يتعرض السكان لخطر القنص والقصف بشكل شبه يومي، ما يفاقم من معاناتهم الإنسانية.

وتعد مدينة تعز واحدة من أكثر المناطق تضرراً من الحرب في اليمن، إذ تعيش منذ عام 2015 تحت حصار خانق تفرضه جماعة الحوثيين، وسط مواجهات مستمرة مع القوات الحكومية. وخلال سنوات النزاع، وثّقت منظمات حقوقية سقوط آلاف الضحايا من المدنيين نتيجة القصف والقنص، في ظل اتهامات متكررة للحوثيين بارتكاب انتهاكات بحق السكان، تشمل استهداف الأحياء السكنية وزراعة الألغام وفرض قيود على حركة المدنيين.