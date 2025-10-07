مقتل اثنين من الحرس الثوري الإيراني في محافظة كردستان

- أعلن الحرس الثوري الإيراني عن مقتل اثنين من عناصره في هجوم مسلح بمحافظة كردستان، حيث شنت جماعة مناهضة للثورة هجوماً على موقع لقوات "الباسيج"، مما أدى إلى مقتل علي رضا ولي‌ زاده وأيوب شيري وإصابة ثلاثة آخرين. - تشهد المناطق الحدودية بين كردستان إيران والعراق اشتباكات متكررة بين مسلحين أكراد والقوات الإيرانية، حيث تبنت منظمة "بيجاك" الكردية المسلحة هجمات سابقة، وتعتبر من أبرز التحديات الأمنية لإيران. - محافظة سيستان وبلوشستان تشهد تصاعداً في الهجمات على المواقع العسكرية الإيرانية، حيث تنفذ جماعة "جيش العدل" المعارضة عمليات مسلحة متزايدة، مما يزيد من التوترات الأمنية في المنطقة.

أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الثلاثاء، مقتل اثنين من عناصره، في هجوم مسلح بمحافظة كردستان. وأفاد الحرس، وفق التلفزيون الإيراني، بأنّ إحدى "الجماعات المناهضة للثورة" شنّت هجوماً على موقع تابع لقوات "الباسيج" (التعبئة) في منطقة تابعة لقضاء سروآباد بمحافظة كردستان، وألقت قنبلة يدوية أسفرت عن مقتل شخصين؛ علي رضا ولي‌ زاده وأيوب شيري، كما أُصيب ثلاثة آخرون في الحادثة ونقلوا إلى المستشفى.

وتشهد المناطق الحدودية بين كردستان إيران والعراق بين الحين والآخر اشتباكات بين مسلحين أكراد وقوات إيرانية؛ ففي يوليو/ تموز الماضي أسفرت مواجهة عسكرية عن مقتل ثلاثة من عناصر حرس الحدود الإيراني وإصابة آخرين في مناطق حدودية، بقضاء بانة في محافظة كردستان إيران، وتبنّت منظمة "بيجاك" الكردية المسلحة تلك الهجمات.

و"حزب حياة آزاد كردستان" المعروف اختصاراً بـ"بيجاك"، هو الفرع الإيراني لحزب العمال الكردستاني التركي، ويُعد من أبرز التحديات الأمنية لإيران خلال السنوات الأخيرة. وقد تأسّس الحزب عام 2004 ونشط في محافظتي إيلام وكرمانشاه، إضافة إلى مناطق مريوان بمحافظة كردستان، ومدينتي ماكو وخوي في محافظة أذربيجان الغربية. وكان الخبير الكردي الإيراني صلاح الدين خدیو قد قال لـ"العربي الجديد" في حديث سابق إن معظم الأحزاب الكردية المعارضة للجمهورية الإسلامية تمتلك أذرعاً مسلحة، لكن نشاطها داخل إيران تراجع بوضوح منذ نهاية ثمانينيات القرن الماضي، واقتصر على عمليات متفرقة. وأشار خديو إلى أن أعنف مواجهات "بيجاك" مع القوات الإيرانية كانت في صيف 2011 واستمرت نحو ثلاثة أشهر، جرى خلالها تطهير مرتفعات جاسوسان بسردشت من عناصره.

ويُرجع بعض المراقبين نهاية الاشتباكات إلى تفاهمات سمحت بانتقال مقاتلي العمال الكردستاني إلى سورية، تزامناً مع منح النظام السوري السيطرة على المدن الكردية للأكراد.

وتبقى محافظة سيستان وبلوشستان، الواقعة جنوب شرقي إيران على الحدود مع باكستان، أكثر المناطق الإيرانية التي تشهد منذ سنوات تصاعداً في الهجمات على المواقع العسكرية الإيرانية، حيث تنفّذ جماعة "جيش العدل" المعارضة، والمصنفة في إيران "منظمة إرهابية"، هذه الهجمات وتقوم من حين لآخر بعمليات مسلحة، وقد زادت أنشطة هذه الجماعة خلال السنوات الأخيرة على نحو ملحوظ. وفي آخر هجماتها، أعلنت الشرطة الإيرانية في 16 سبتمبر/ أيلول الماضي مقتل اثنين من عناصرها وإصابة ثالث بجروح، جراء إطلاق نار استهدف مركبتهم في قضاء سيب وسوران بمحافظة سيستان وبلوشستان.