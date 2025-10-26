مقتل أمني في درعا والعثور على رفات في ريف حمص الجنوبي

- مقتل عنصر أمني في درعا: أعلنت وزارة الداخلية السورية عن مقتل وليد خالد الفاعوري خلال اشتباك مسلح في بلدة قرفا بريف درعا، معبرة عن تعازيها لأسرته وزملائه. - العثور على رفات مدنيين في حمص: اكتشف الدفاع المدني السوري رفات خمسة مدنيين مجهولي الهوية في محيط قرية آبل بريف حمص، داعياً الأهالي لعدم الاقتراب من المواقع لتجنب طمس الأدلة الجنائية. - احتجاجات في مدينة التل: شهدت مدينة التل وقفة احتجاجية للمطالبة باسترجاع الأراضي المستملكة منذ 1983، مع تأكيد المحامي أيهم السبسبي على تأخر إعادة الأراضي لأصحابها.

أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية نور الدين البابا، اليوم الأحد، مقتل عنصر من قوى الأمن الداخلي خلال تنفيذ مهمة أمنية في بلدة قرفا بريف محافظة درعا، مبينا عبر "إكس" أن وليد خالد الفاعوري قتل خلال اشتباك مسلح مع أحد المطلوبين للقضاء.

من جانبه، أوضح "تجمع أحرار حوران" أن العنصر في قوى الأمن وليد خالد الفاعوري، المتحدر من مدينة الشيخ مسكين في ريف محافظة درعا، قتل، وأصيب آخر خلال مداهمة قوى الأمن منزل المدعو علاء الكايد في بلدة قرفا بريف درعا الأوسط.

استُشهد ليل أمس البطل وليد خالد الفاعوري، أحد عناصر قوى الأمن الداخلي، أثناء تنفيذ مهمة أمنية في بلدة قرفا بريف درعا، وذلك إثر اشتباك مسلّح مع أحد المطلوبين للقضاء.



رحم الله الشهيد وتغمّده بواسع رحمته، وألهم ذويه وزملاءه الصبر والسلوان.#نور_الدين_البابا pic.twitter.com/E6iC0v2TG1 — نور الدين البابا (@SyrianMoiSpokes) October 26, 2025

العثور على رفات مدنيين في ريف حمص الجنوبي من جهة أخرى، أعلن الدفاع المدني السوري أن فرقه المختصة في البحث عن المفقودين، وبالتنسيق مع الهيئة الوطنية للمفقودين، استجابت لبلاغ يفيد بوجود رفات بشري في محيط قرية آبل بريف حمص الجنوبي. وأوضح في بيان له أن الفريق المتخصص عمل على جمع الرفات العظمي المكشوف والمنقول الذي تبين من خلال المعاينة الأولية أنه يعود لخمسة مدنيين مجهولي الهوية، بينهم امرأة وطفل، مشيراً إلى أنه لم تعثر أي متعلقات شخصية أو ألبسة أو أغراض يمكن أن تساعد في تحديد هوية الضحايا في هذه المرحلة. وأكد البيان أن عملية التوثيق والانتشال تمت وفقاً للبروتوكولات المعتمدة في جمع الرفات وحماية الأدلة الجنائية، على أن تسلم الرفات لاحقاً إلى الجهات المعنية لاستكمال الإجراءات القانونية والفنية اللازمة، بما في ذلك تحليل الحمض النووي ومطابقته ببيانات المفقودين. ودعا الدفاع المدني الأهالي إلى عدم الاقتراب من مواقع الرفات أو المقابر الجماعية أو العبث بها، مشدداً على "أهمية الإبلاغ الفوري عن أي مواقع يشتبه بوجود رفات بشري فيها، عبر مراكز الدفاع المدني أو الجهات المسؤولة". وأشار إلى أن "أي تدخل غير مختص أو عبث بمسرح الجريمة يمكن أن يؤدي إلى طمس الأدلة الجنائية وإلحاق ضرر بالغ بإجراءات التوثيق والتحقيق، ما قد يعيق الوصول إلى العدالة وتحديد مصير المفقودين وتعقب المسؤولين عن جرائم القتل أو الاختفاء القسري". ويأتي ذلك في ظل تزايد حالات العثور على رفات بشري ومقابر جماعية في عدد من المناطق السورية التي شهدت خلال السنوات الماضية عمليات قتال واعتقالات واسعة النطاق زمن نظام بشار الأسد.

احتجاجات في التل

وفي سياق منفصل، شهدت مدينة التل في محافظة ريف دمشق، ظهر اليوم الأحد، وقفة احتجاجية للأهالي المطالبين باسترجاع الأراضي المستملكة التي استحوذ عليها نظام الأسد سابقا. وأشارت "الإخبارية السورية" إلى أن الوقفة جرت في ضاحية الشام، حيث أكد الأهالي ضرورة استرجاع الأراضي المستملكة والحصول على تعويضات عادلة عن الاستملاك غير المبرر، إضافة إلى تسليم الأراضي التي خرجت عن الاستملاك واستُملكت جزئيا.

ووفق القناة، طالب الأهالي بـ"تشكيل لجنة مختصة بالاستملاك في كل منطقة إدارية، ولجنة مركزية على مستوى المحافظة، مع ضرورة وقف جميع الأعمال البنائية والتجريف وإنشاء الجمعيات داخل هذه الأراضي المستملكة، كما قدموا كتابا للمحافظ عامر الشيخ عبر إدارة المنطقة للمطالبة باسترجاع الأراضي المستملكة".

وأوضح المحامي أيهم السبسبي لـ"العربي الجديد" أن احتجاج أصحاب العقارات المستملكة جاء بعد عدة أشهر على قرار بإعادة الأراضي المستملكة لأصحابها. وقال: "كنت من بين المحامين الذين توكلوا بهذا النوع من القضايا"، وبين أن احتجاج مالكي العقارات اليوم "جاء بعد تأخر إعادة هذه الأماكن، لا سيما أنهم فتحوا باب استعادتها منذ شهر مارس/ آذار"، لافتا إلى أن كل من تقدم بدعوى في الخصوص أحضر الإثباتات وفق ما طلب منه.

وبين السبسبي أن قضايا الاستملاك عائدة للعام 1983 لما يسمى "إشارة استملاك" لصالح وزارة الإسكان، وإشارة كهذه لم يكن من الممكن إلغاؤها سابقا إلا من خلال قرار من محكمة القضاء الإداري، مبينا أن "استملاك العقارات كان يتم من قبل الحكومة سابقا لبناء مدرسة أو دائرة حكومية، وفي حال لم يشيد عليها أي بناء، يمكن لمالكيها استعادتها أو الحصول على تعويض في حال استخدمت فعليا".