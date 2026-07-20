مقترح هدنة 10 أيام لإحياء الاتفاق بين واشنطن وطهران

- تصاعدت التوترات بين إيران والولايات المتحدة، مع جهود دبلوماسية لخفض التصعيد، حيث تلقت طهران مقترحات لوقف الهجمات لمدة 10 أيام لإحياء الاتفاق المؤقت. أكدت إيران التزامها بمبدأ "الالتزام مقابل الالتزام". - لعبت الدوحة دوراً محورياً في تهدئة الأوضاع، حيث التقى أمير قطر مع مسؤولين من تركيا والعراق، مشدداً على أهمية الحوار لضمان الاستقرار في مضيق هرمز. كما زار وزير الداخلية الإيراني إسلام أباد ضمن الوساطة الباكستانية. - أبدت الولايات المتحدة انفتاحها على الحوار مع إيران، رغم انتقادها للهجمات في مضيق هرمز. يعتزم رئيس الوزراء العراقي جولة إقليمية لتعزيز التفاهمات الأمنية والسياسية والاقتصادية.

على الرغم من سيطرة أجواء الحرب على المنطقة، مع تصاعد الهجمات الإيرانية على البنى التحتية في بلدان عربية، والهجمات الأميركية على بنى تحتية في إيران، عاد المسار الدبلوماسي للتحرك، بهدف التوصل إلى وقف للهجمات لمدة 10 أيام، بحسب مصدر إيراني لوكالة رويترز، لإيجاد سبل لإحياء الاتفاق المؤقت بين إيران وأميركا. وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي كشف، اليوم الاثنين، عن تلقي طهران مقترحات وأفكاراً من وسطاء لخفض التصعيد، وهو الأمر الذي كان وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو استبقه بالإعلان أن الولايات المتحدة ستظل منفتحة على الحوار الدبلوماسي مع إيران، على الرغم من مواصلة بلاده شن غارات جوية لليلة التاسعة على التوالي على إيران.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي الشروط الأساسية التي تضعها إيران لإحياء الاتفاق المؤقت مع أميركا؟ ما هي الدول التي زارها أمير قطر في إطار جهود خفض التصعيد؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وكانت الدوحة محوراً رئيساً للاتصالات من أجل وقف تدهور الوضع في المنطقة. والتقى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمس الأحد، وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في الدوحة، و"استعرضا علاقات التعاون الوثيقة بين البلدين، إلى جانب آخر التطورات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها المستجدات في المنطقة، ولا سيّما الجهود الدبلوماسية المبذولة والتنسيق المشترك لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة"، كما التقى أمير قطر رئيس الحكومة العراقي علي الزيدي في الدوحة. وأكد الجانبان، بحسب بيان للديوان الأميري ضرورة التزام الأطراف كافة بالحوار والدبلوماسية، وتنفيذ ما جرى التوافق عليه في إطار مذكرة التفاهم بين أميركا وإيران، بما في ذلك ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، وتعزيز الاستقرار.

يزور وزير الداخلية الإيراني إسلام أباد في سياق الوساطة الباكستانية بين طهران وواشنطن

إيران تلقت مقترحات لخفض التصعيد

وبعد ساعات من كشف طهران تلقيها مقترحات لخفض التصعيد، كشف مصدر إيراني كبير لوكالة رويترز، اليوم الاثنين، أن الوسطاء اقترحوا وقفاً للهجمات لمدة 10 أيام لإيجاد سبل لإحياء الاتفاق المؤقت بين إيران وأميركا. وذكرت وسائل إعلام إيرانية مساء أمس الأحد أن وزير الداخلية الإيراني إسكندر مؤمني سيزور إسلام أباد اليوم الاثنين في سياق الوساطة الباكستانية بين طهران وواشنطن. وأكد مصدر في وزارة الداخلية الباكستانية أن مؤمني سيزور اليوم الاثنين إسلام أباد التي تؤدي دور الوسيط بين واشنطن وطهران. وقال المصدر لوكالة فرانس برس إن مؤمني سيجري محادثات مع مسؤولين باكستانيين، لكنه لم يوضح ما إذا كانت الزيارة مرتبطة بجهود الوساطة الباكستانية لإنهاء النزاع بين الولايات المتحدة وإيران. وكشف بقائي في مؤتمر صحافي في طهران، اليوم الاثنين، أن إيران تلقت مقترحات وأفكاراً من وسطاء لخفض التصعيد الراهن، مؤكداً أنهم يواصلون الجهود في هذا المسار، من دون أن يكشف عن مزيد من التفاصيل في الوقت الحالي، قائلاً: "لن أكشف حالياً عن التفاصيل".

تقارير دولية طهران تتلقى مقترحات من الوسطاء لخفض التصعيد

وأكد بقائي أنّ إيران تعتمد في مفاوضاتها مبدأ "الالتزام مقابل الالتزام"، موضحاً أن طهران التزمت بالكامل بمذكرة التفاهم المبرمة مع واشنطن الشهر الماضي، مؤكداً أنها "لم تبادر قط بخرق العهود ما دامت الأطراف الأخرى تفي بالتزاماتها". وأوضح أن الهدف الأساسي من تحركات الوسطاء هو محاولة منع التصعيد، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن بلاده لن تتوانى عن اتخاذ أي إجراء لوقف الاعتداءات الأميركية. وأضاف أن القوات المسلحة الإيرانية تواصل الرد بقوة وضمان ضرب مصادر الاعتداءات الأميركية، مؤكداً أن الجهاز الدبلوماسي الإيراني يعمل بالتوازي مع هذا الدور ويقوم بمهامه على أكمل وجه، قائلاً إن الجهاز "يعمل بتناغم وتنسيق تام مع القوات المسلحة في الدفاع عن الوطن"، وشدد على أن "أي اتفاق لا يكتسب قيمته إلّا بوفاء الطرفين به"، مؤكداً أن طهران أوقفت التزاماتها تدريجياً رداً على ما وصفه بنكث العهد من الطرف الأميركي. وحذر من أن أي خيارات تصعيدية من الطرف الآخر ستواجه برد مماثل من إيران.

روبيو: منفتحون على حل مع إيران

من جانبه، أعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، اليوم الاثنين، أن الولايات المتحدة ستظل منفتحة على الحوار الدبلوماسي مع إيران. وصرح روبيو للصحافيين قبل مغادرته إلى مانيلا لحضور قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان): "تظل الولايات المتحدة منفتحة دائماً على الحل الدبلوماسي. لقد حاولنا مراراً وتكراراً مع إيران، وسنواصل المحاولة. إذا فُتح هذا الباب، سنكون سعداء بذلك".

ماركو روبيو: تظل الولايات المتحدة منفتحة دائماً على الحل الدبلوماسي

لكن روبيو انتقد إيران لمهاجمتها السفن وعرقلة حركة الملاحة في مضيق هرمز، وقال: "لا يمكن لمذكرة التفاهم أن تبقى سارية المفعول إذا كانوا ينتهكون بنودها"، مضيفاً: "إنهم يواصلون إرسال إشارات بأنهم يريدون الحوار والتفاوض، لكننا نرد على سلوكهم، وهو إطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة على السفن". ورداً على سؤال مراسل "سي أن أن" حول ما سيحدث في حال فشلت الجهود الدبلوماسية، قال روبيو: "لا أعتقد أن ذلك سيكون في صالح إيران. أعني، اقتصادهم في حالة يرثى لها".

وفي إطار المحاولات الدبلوماسية لوقف الحرب، فإنه من المرتقب أن يبدأ رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، نهاية الأسبوع الحالي، جولة إقليمية تشمل عدة دول، من بينها إيران، في إطار سعيه لعقد تفاهمات أمنية وسياسية واقتصادية، وتأكيد قرار العراق النأي عن أي محاور حالية أو قريبة ستتشكل بالمنطقة. ويتوجه الزيدي إلى العاصمة الإيرانية طهران في ثاني زيارة خارجية له منذ توليه مهامه، في محطة تحمل أبعاداً سياسية وأمنية واقتصادية بالغة الأهمية. ووفقاً لمسؤول عراقي بارز في بغداد، فإن الزيدي سيزور إيران، وتركيا، وسورية، والسعودية، في جولة يصطحب فيها وزراء ومسؤولين أمنيين واقتصاديين. وأكد المسؤول لـ"العربي الجديد"، أن أجندة كل دولة تختلف عن الأخرى، لكن العامل المشترك بينها هو سعي العراق لإيصال رسالة بقراره النأي بنفسه عن أي اصطفاف في المنطقة، وهو ما سيبلغه لإيران بالدرجة الأولى. وأمس الأحد أجرى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي مباحثات هاتفية مع نظيره العراقي فؤاد حسين، سعى خلالها إلى احتواء التداعيات السياسية للانتقادات اللاذعة التي وجهها مستشار المرشد للشؤون الدولية علي أكبر ولايتي ضد الزيدي، واصفاً إياها بأنها "تصريحات شخصية وغير رسمية".