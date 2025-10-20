مقترح لضم دول جديدة إلى الاتحاد الأوروبي دون حقوق تصويت

- يقترح الاتحاد الأوروبي انضمام دول جديدة دون حقوق تصويت كاملة لتسهيل التوسع، مع منح الحقوق الكاملة بعد إصلاحات لتقليل استخدام الفيتو. - يهدف المقترح إلى معالجة المخاوف من المنافسة وتهديد المصالح الأمنية، ويشجع الأعضاء الجدد على التنازل عن الفيتو لتسهيل الإصلاحات المؤسسية. - يأتي هذا في ظل إحباط دول أوروبا الشرقية وغرب البلقان من بطء الانضمام، داعين إلى حلول مبتكرة لتسريع التوسع وتعزيز جاذبية الاتحاد الأوروبي.

كشفت صحيفة بوليتيكو الأميركية، اليوم الاثنين، عن مقترح داخل الاتحاد الأوروبي يتيح لدول جديدة الانضمام إلى التكتل دون حقوق تصويت كاملة، في خطوة قد تجعل زعماء مثل رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان أكثر تقبلاً لانضمام دول مثل أوكرانيا إلى الاتحاد، وأشارت إلى أن مقترح تغيير قواعد عضوية الاتحاد الأوروبي لا يزال في مراحله الأولى، ويحتاج إلى موافقة جميع الدول الأعضاء، وفق ثلاثة دبلوماسيين أوروبيين ومسؤول أوروبي مطلع على المناقشات. وتتمثل الفكرة في أن الأعضاء الجدد سيحصلون على كامل حقوقهم بمجرد أن يجري الاتحاد الأوروبي إصلاحات على آلية عمله تجعل من الأصعب على الدول فرادة استخدام حق النقض (الفيتو) ضد سياساته.

وتحدثت الصحيفة عن أن هذه أحدث محاولة تبذلها الحكومات المؤيدة لتوسيع الاتحاد الأوروبي، مثل النمسا والسويد، لإحياء عملية التوسع التي تعرقلها حالياً بودابست وعدد قليل من العواصم الأخرى، بسبب مخاوف من أنها قد تجلب منافسة غير مرغوب فيها للأسواق المحلية، أو تعرّض المصالح الأمنية للخطر. وقال رئيس لجنة الشؤون الأوروبية في البرلمان الألماني (البوندستاغ) أنتون هوفرايتر: "يجب أن يُطلب من الأعضاء المستقبليين التنازل عن حقهم في الفيتو حتى يتم تنفيذ الإصلاحات المؤسسية الرئيسية، مثل تطبيق نظام التصويت بالأغلبية المؤهلة في معظم المجالات السياسية". وأضاف أن عملية التوسع يجب ألا يتم إبطاؤها بسبب عرقلة الإصلاحات من قبل دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي.

ورأى هوفريتر أن خطة انضمام أعضاء جدد دون حقوق تصويت كاملة "ستضمن قدرتنا على العمل حتى في ظل اتحاد أوروبي موسع". وأضاف: "من خلال مناقشاتي مع ممثلي دول غرب البلقان، أتلقى إشارات واضحة إلى أن هذا النهج يُعتبر بنّاءً وقابلاً للتطبيق". وقالت "بوليتيكو" إن هذا المقترح من شأنه أن يسمح لدول تسير حالياً على الطريق نحو عضوية الاتحاد الأوروبي مثل أوكرانيا ومولدوفا والجبل الأسود، بالتمتع بالعديد من فوائد عضوية الاتحاد الأوروبي، لكن دون حق النقض، وهو أمر اعتادت حكومات الاتحاد الأوروبي على اعتباره أداة لمنع السياسات التي لا تعجبها، وأوضحت أن الفكرة وراء المقترح الذي تتم مناقشته بشكل غير رسمي بين دول الاتحاد الأوروبي والمفوضية، وفقاً للدبلوماسيين والمسؤولين أنفسهم، هي أن السماح بانضمام دول جديدة بدون حق الفيتو، على الأقل في بداية عضويتها، سيمكّنها من الانضمام وفق شروط أكثر مرونة، دون الحاجة إلى تعديل المعاهدات الأساسية للاتحاد الأوروبي، والتي تعتبرها حكومات عدة خطوة غير قابلة للتنفيذ.

ويتزامن هذا التوجه مع تزايد الإحباط لدى دول أوروبا الشرقية وغرب البلقان المرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، والتي أجرت إصلاحات داخلية واسعة النطاق، لكنها لم تقترب من العضوية بعد سنوات من تقديم طلب الانضمام. وفي السياق، قال رئيس الجبل الأسود ياكوف ميلاتوفيتش، في مقابلة مع "بوليتيكو"، إن آخر دولة انضمت إلى الاتحاد الأوروبي كانت كرواتيا قبل أكثر من عشر سنوات، فيما غادرته المملكة المتحدة. وأضاف: "لهذا السبب، أعتقد أن الوقت قد حان الآن لإحياء هذه العملية، ولإحياء فكرة الاتحاد الأوروبي قليلاً بوصفه (نادياً) لا تزال له جاذبية خاصة".

من جهته، دعا نائب رئيس الوزراء الأوكراني تاراس كاتشكا إلى حلول مبتكرة لكسر حواجز توسع الاتحاد الأوروبي، قائلاً: "الانتظار ليس خياراً. لذا، ما نحتاجه هو إيجاد حل الآن. هذا مهم لأوكرانيا، وكذلك للاتحاد الأوروبي... أعتقد أنه كما تختبر روسيا الأمن الأوروبي بالطائرات المسيّرة، الأمر نفسه يحصل من خلال تقويض وحدة الاتحاد الأوروبي". بدورها، قالت وزيرة الشؤون الأوروبية في النمسا كلوديا بلاكولم: "عندما ننظر إلى التوسع اليوم، هناك أمر واحد واضح: نحن بحاجة لأن نكون أسرع، أقل بيروقراطية، وأكثر كفاءة. إذا لم يرتقِ الاتحاد الأوروبي بمستواه، فسوف نفقد الأرض لصالح جهات فاعلة ثالثة تنتظر بالفعل أن تحلّ محلّنا".