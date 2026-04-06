مقترح اتفاق بين واشنطن وطهران على مرحلتين أولاهما هدنة لمدة 45 يوماً

- تناقش الولايات المتحدة وإيران هدنة محتملة لمدة 45 يوماً كخطوة أولى نحو إنهاء الحرب، تتضمن وقف إطلاق النار والتفاوض على اتفاق دائم، مع إمكانية التمديد للمزيد من المفاوضات. - تجري المفاوضات عبر وسطاء باكستانيين ومصريين وأتراك، وتواجه تحديات بسبب رفض إيران تقديم تنازلات بشأن مضيق هرمز ومخزون اليورانيوم. - تعبر إيران عن مخاوفها من تكرار سيناريوهات وقف إطلاق النار غير الفعّالة، بينما تستعد الولايات المتحدة وإسرائيل لحملة ضد منشآت الطاقة الإيرانية، وسط تهديدات جديدة من ترامب.

نقل موقع أكسيوس عن أربعة مصادر أميركية وإسرائيلية وشرق أوسطية مطلعة، أن الولايات المتحدة وإيران ومجموعة وسطاء من المنطقة يناقشون بنود هدنة محتملة لمدة 45 يوماً قد تؤدي إلى إنهاء الحرب بشكل دائم. وأشار التقرير إلى أن الوسطاء يناقشون بنود اتفاق على مرحلتين، على أن تكون المرحلة الأولى وقفاً محتملاً لإطلاق النار 45 يوماً يتم خلالها التفاوض على إنهاء الحرب بشكل دائم. وقال التقرير إن المرحلة الثانية ستكون اتفاقاً على إنهاء الحرب. وأضاف أن من الممكن تمديد وقف إطلاق النار إذا تطلب الأمر مزيداً من الوقت للمفاوضات.

وفيما أشار "أكسيوس"، إلى أن فرص التوصل إلى اتفاق جزئي خلال الـ48 ساعة القادمة ضئيلة، أوضح أن هذه المحاولة تشكل الفرصة الوحيدة لمنع التصعيد الكبير في الحرب، بما قد يشمل شنّ ضربات واسعة النطاق على البنية التحتية المدنية الإيرانية، في مقابل شن طهران اعتداءات على منشآت الطاقة والمياه في دول الخليج في ردة فعل انتقامية.

وأفادت أربعة مصادر مطلعة على الجهود الدبلوماسية، بأن المفاوضات تجري عبر وسطاء باكستانيين ومصريين وأتراك، إلى جانب رسائل نصية متبادلة بين مبعوث الرئيس الأميركي ستيف ويتكوف ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، فيما قال مسؤول أميركي، إن إدارة ترامب قدمت لإيران عدة مقترحات في الأيام الأخيرة، لكن المسؤولين الإيرانيين لم يقبلوها حتى الآن، ويرفضون تقديم أي تنازلات.

كما نقل "أكسيوس" عن مصادره أن الوسطاء يعملون على بلورة إجراءات لبناء الثقة يمكن لإيران اتخاذها، تتعلق بإعادة فتح مضيق هرمز ومعالجة ملف مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب، غير أن الموقع أفاد نقلاً عن مصدرين، بأن هاتين القضيتين تشكلان أهم أوراق الضغط الإيرانية في أي مفاوضات، وأن الإيرانيين لن يوافقوا على التخلي عنهما بالكامل مقابل وقف إطلاق نار مدة 45 يوماً فقط.

وفي السياق، يتطلع الوسطاء لاستكشاف مدى استعداد إيران لاتخاذ إجراءات جزئية في القضيتين ضمن المرحلة الأولى من الصفقة، كما يعكفون بالمقابل على صياغة الخطوات التي قد تتخذها إدارة ترامب لتقديم ضمانات لإيران، تكفل عدم تحول وقف إطلاق النار إلى إجراء مؤقت، وتضمن عدم استئناف الحرب مستقبلاً.

وعبّر المسؤولون الإيرانيون للوسطاء عن خشيتهم من تكرار سيناريو "غزة ولبنان"؛ حيث يوجد وقف إطلاق نار نظري على الورق فقط، بينما يظل بإمكان الولايات المتحدة وإسرائيل شن هجمات جديدة في أي وقت يشاءون. في المقابل، أبلغ الوسطاء المسؤولين الإيرانيين أنه لم يعد هناك أي مجال للمناورات في المفاوضات، وأن الساعات الثماني والأربعين القادمة تُمثل الفرصة الأخيرة لهم للتوصل إلى اتفاق وتجنيب البلاد دماراً واسع النطاق.

تزامناً مع ذلك، نقل موقع أكسيوس عن مصدرين، قولهما إن: "الخطة العملياتية بشأن الحملة الأميركية الإسرائيلية واسعة النطاق لاستهداف منشآت الطاقة الإيرانية باتت جاهزة للتنفيذ"، لكنهما شددا على أن تمديد المهلة التي وضعها ترامب كان يهدف إلى منح فرصة أخيرة للتوصل إلى اتفاق.

وكان ترامب وجه تهديدات جديدة لإيران من مغبّة استمرارها في إغلاق مضيق هرمز الاستراتيجي الذي توظفه طهران ورقة ضغط في الحرب، مجدّداً في الآن نفسه الإشادة بعملية إنقاذ الطيار الثاني الذي كان على متن طائرة "إف-15" المقاتلة. وكتب ترامب في منشور على منصته "تروث سوشيال"، مساء الأحد: "الثلاثاء سيكون يوم محطات الطاقة والجسور، كلها مجتمعة في يوم واحد في إيران. لن يشبه ذلك أي شيء سابق! افتحوا المعبر اللعين، أيها المجانين، أو ستعيشون في الجحيم".