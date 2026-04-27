مقترح إيراني لواشنطن: فتح هرمز ووقف الحصار وتأجيل المفاوضات النووية

- إيران قدمت مقترحًا للولايات المتحدة عبر وسطاء باكستانيين لفتح مضيق هرمز وإنهاء الحصار البحري، مع تأجيل المفاوضات النووية. - التوصل لاتفاق بشأن المضيق قد يضعف نفوذ ترامب في الضغط على إيران للتخلي عن اليورانيوم المخصب، وهو هدف رئيسي له. - محادثات مكثفة جرت بين إيران وباكستان دون تقدم ملموس، مع استمرار المشاورات حول المضيق، بينما يدرس البيت الأبيض المقترح الإيراني.

نقل موقع "أكسيوس" الأميركي، فجر اليوم الاثنين، عن مسؤول أميركي ومصادر مطلعة، أن إيران قدّمت عبر وسطاء باكستانيين، مقترحاً جديداً إلى الولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق بشأن إعادة فتح مضيق هرمز وإنهاء الحرب ووقف الحصار البحري، مع تأجيل المفاوضات النووية إلى مرحلة لاحقة، في خطوة تهدف إلى تجاوز حالة الجمود الحالية في المحادثات.

لكن الموقع رجّح، نقلاً عن مصادره، أن التوصل إلى اتفاق بشأن مضيق هرمز أولاً ورفع الحصار الأميركي سيترك الرئيس الأميركي دونالد ترامب من دون أي نفوذ حقيقي لدفع طهران إلى التخلي عن مخزونها من اليورانيوم المخصب والالتزام بتعليق تخصيب اليورانيوم لمدة لا تقل عن عقد. ويُعدّ التعامل مع هاتين المسألتين النوويتين، سواء عبر العمل العسكري أو الدبلوماسية، هدفاً رئيسياً لترامب في الحرب ضد إيران، بحسب ما قاله مسؤول أميركي.

إلى ذلك، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إن المحادثات في باكستان بحثت شروط استئناف المفاوضات بين أميركا وإيران، مشيراً وفق ما نقلت عنه "رويترز"، إلى أن إيران وعُمان اتفقتا على مواصلة المشاورات بشأن مضيق هرمز في محادثات على مستوى الخبراء.

ومن المتوقع أن يعقد ترامب، اليوم الاثنين، اجتماعاً في غرفة العمليات بشأن إيران مع كبار فريقه للأمن القومي والسياسة الخارجية، وفقاً لثلاثة مسؤولين أميركيين. وقال أحد المسؤولين إن الاجتماع سيبحث حالة الجمود الحالية في المفاوضات مع إيران والخيارات المحتملة للخطوات التالية في الحرب.

وألمح ترامب، في مقابلة مع "فوكس نيوز"، الأحد، إلى رغبته في مواصلة الحصار البحري، آملاً أن يدفع ذلك إيران إلى التراجع خلال الأسابيع المقبلة، عندما قد تكون منشآتها النفطية مهددة بالانهيار بسبب عدم القدرة على تصدير النفط. وقال ترامب: "عندما يكون لديك كميات هائلة من النفط تتدفق عبر نظامك (...) إذا أُغلق هذا الخط لأي سبب لأنك لا تستطيع وضعه في حاويات أو سفن (...) فإن ما يحدث هو أن هذا الخط ينفجر من الداخل (...) يقولون إن لديهم نحو ثلاثة أيام فقط قبل أن يحدث ذلك".

وتعمّقت أزمة المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران خلال عطلة نهاية الأسبوع، بعد زيارة وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى باكستان يومي الجمعة والسبت، والتي انتهت من دون إحراز تقدم. وقال ترامب لموقع "أكسيوس" إن الموقف الإيراني دفعه إلى إلغاء رحلة كان من المقرر أن يقوم بها مبعوثاه ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر إلى إسلام أباد.

ويوم الأحد، أجرى عراقجي محادثات مع مسؤولين عمانيين في مسقط ركّزت على مضيق هرمز، ثم عاد إلى إسلام أباد لجولة ثانية من المحادثات، وناقش مع نظرائه الباكستانيين مقترحاً جديداً يسعى إلى تجاوز المأزق الحالي بشأن البرنامج النووي، بحسب مصدرين مطلعين تحدثا إلى الصحيفة.

وقال المصدران إن المقترح الإيراني- الباكستاني الجديد يركّز على حل الأزمة المتعلقة بمضيق هرمز والحصار الأميركي أولاً. وكجزء من ذلك، سيتم تمديد وقف إطلاق النار لفترة طويلة أو الاتفاق على إنهاء دائم للحرب. ووفقاً للمقترح، لن تبدأ المفاوضات النووية إلا في مرحلة لاحقة بعد إعادة فتح مضيق هرمز ورفع الحصار، بحسب المصدرين. وقدّم الوسطاء الباكستانيون المقترح الإيراني إلى البيت الأبيض، وليس من الواضح ما إذا كانت الولايات المتحدة مستعدة لدراسته.