- اقترحت الدائرة الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي تكليف مهمة "أسبيدس" البحرية بإزالة الألغام من مضيق هرمز، كجزء من مبادرة تقودها فرنسا وبريطانيا، وذلك عندما تسمح الظروف بذلك. - يتطلب توسيع تفويض مهمة "أسبيدس" البحرية إجماع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، حيث تسهم هذه المهمة في حماية حرية الملاحة والأمن البحري للسفن التجارية. - أكدت كايا كالاس على أهمية توسيع نطاق مهمة "أسبيدس" لحماية الممرات البحرية الرئيسية، مشيرة إلى أن القانون الدولي لا يعترف بمخططات الدفع مقابل المرور.

كشفت وثيقة أن الدائرة الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي اقترحت أن تتولى مهمة "أسبيدس" البحرية التابعة للاتحاد "الدور الرئيسي" في إزالة الألغام من مضيق هرمز "عندما تسمح الظروف بذلك"، وأن ذلك مساهمة أوروبية في مبادرة تقودها فرنسا وبريطانيا. وذكرت دائرة العمل الخارجي الأوروبي في مذكرة بتاريخ 26 مايو/أيار أن "الوضع يستدعي من الاتحاد تقديم مساهمة فعالة" لتحالف مؤقت بقيادة فرنسا وبريطانيا "ستُفعل عندما تسمح الظروف بذلك، وبشكل منفصل عن الأطراف المتحاربة".

وجاء في الوثيقة التي وزعت على الدول الأعضاء في التكتل ونقلتها وكالة رويترز "يُقترح، عندما تسمح الظروف بذلك، تكليف مهمة أسبيدس البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي بالاضطلاع بالدور الرئيسي في إزالة الألغام من مضيق هرمز، وذلك مساهمة من الاتحاد الأوروبي في جهود التحالف الفرنسي البريطاني المؤقت". ويتطلب توسيع تفويض مهمة أسبيدس البحرية إجماعاً من الدول الأعضاء، البالغ عددها 27، والتي لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت ستؤيد هذا التغيير.

وكانت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، ​قد قالت في إبريل/ نيسان، إن التكتل مطالب بتوسيع نطاق مهمته ‌البحرية "أسبيدس" في إطار تحركات أوسع لحماية الممرات البحرية الرئيسية من الاضطرابات الناجمة عن الحرب. وكتبت كالاس على منصة ⁠إكس بعد مشاركتها في اجتماع عن ​بعد شاركت فيه أكثر من 40 دولة ​ونظمته وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر لمناقشة العمل المشترك لإعادة فتح مضيق هرمز: "هذا الممر ذو منفعة عامة عالمية. غير مسموح لإيران بأن تفرض رسوماً على الدول للسماح بمرور السفن. القانون ​الدولي لا ​يعترف ⁠بمخططات الدفع مقابل المرور".