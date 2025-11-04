مقترح أميركي لـ"هدنة إنسانية" في السودان

يبحث مجلس الأمن والدفاع السوداني برئاسة قائد الجيش عبد الفتاح البرهان

، اليوم الثلاثاء، مقترح الهدنة الذي تقدّمت به الولايات المتحدة لوضع حد للنزاع الدامي في السودان منذ أكثر من عامين، بحسب مصدر حكومي في بورت سودان. وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته نظراً إلى أنه غير مخوّل التحدّث إلى الإعلام، لـ"فرانس برس"، إنّ "مجلس الأمن والدفاع سيعقد اجتماعاً اليوم لبحث مقترح الهدنة الأميركي".

وكان مستشار الشؤون الأفريقية في الإدارة الأميركية، مسعد بولس، قد أكد أمس الاثنين أن الولايات المتحدة تعمل مع طرفي الصراع في السودان من أجل التوصل إلى هدنة إنسانية محتملة. وقال بولس، في مقابلة مع وكالة أسوشييتد برس، إنّ الولايات المتحدة تعمل مع الجيش السوداني وقوات الدعم السريع للتوصل إلى هدنة إنسانية، مضيفاً أنّ إعلاناً بهذا الشأن قد يصدر "قريباً". وأوضح بولس، قائلاً: "لقد عملنا على هذا الأمر طوال الأيام العشرة الماضية تقريباً مع كلا الطرفين، على أمل الانتهاء من التفاصيل".

وأضاف أنّ الخطة التي تقودها واشنطن ستبدأ بهدنة إنسانية لمدة ثلاثة أشهر، تليها عملية سياسية تمتد لتسعة أشهر. يأتي ذلك في وقت أعلن فيه مدعون من المحكمة الجنائية الدولية أنهم يسعون للحفاظ على الأدلة المتعلقة بالمجزرة التي وقعت الأسبوع الماضي في مدينة الفاشر المحاصرة بإقليم دارفور. وجاء في بيان المحكمة أن أحدث الفظائع الواردة في التقارير، في الفاشر، التي تعاني من المجاعة، "جزء من نمط أوسع من العنف الذي اجتاح إقليم دارفور بأكمله"، وقد "يرقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية"، مشيرة إلى أن الأدلة قد تُستخدَم في ملاحقات قضائية مستقبلية.

وبعد 18 شهراً من الحصار والقصف والتجويع، سيطرت قوات الدعم السريع على الفاشر يوم 26 أكتوبر/ تشرين الأول، ونجحت في إخراج الجيش من آخر معقل له في إقليم دارفور غربي السودان. وتفيد الأمم المتحدة بأن أكثر من 65 ألف شخص فرّوا من الفاشر، بينهم حوالى 5 آلاف هربوا إلى مدينة الطويلة القريبة، لكن عشرات الآلاف ما زالوا عالقين. وقبل الهجوم الأخير، كانت المدينة تعد حوالى 260 ألف نسمة. ومنذ سيطرة قوات الدعم السريع عليها، وردت تقارير أفادت عن عمليات إعدام وعنف جنسي ونهب وهجمات على العاملين في مجال الإغاثة وحالات خطف داخل الفاشر وفي محيطها، حيث بقيت الاتصالات مقطوعة إلى حد كبير. وقوات الدعم السريع منبثقة من مليشيات الجنجويد المتهمة بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور قبل أكثر من عقدين.

(فرانس برس، أسوشييتد برس، العربي الجديد)