مقترحات جديدة لإنهاء حرب أوكرانيا بحضور زيلينسكي وويتكوف في تركيا

- يعتزم الرئيس الأوكراني زيلينسكي زيارة تركيا للقاء المبعوث الأميركي بهدف تنشيط المفاوضات مع روسيا وإنهاء الحرب، بعد زيارته لإسبانيا. - شهدت خاركيف هجومًا صاروخيًا روسيًا أدى إلى مقتل فتاة وإصابة تسعة، بينما تعرضت دنيبروبيتروفسك لهجوم مسيّرات. تواصل كييف استهداف البنية التحتية للطاقة في روسيا. - وقّع الرئيسان الأوكراني والفرنسي "إعلان نيات" لشراء مقاتلات "رافال" وأنظمة دفاع جوي، بينما تكثف كييف هجماتها على البنية التحتية للطاقة في المناطق الروسية.

قال مصدر تركي، اليوم الثلاثاء، إن المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف سيزور تركيا غدا الأربعاء وينضم إلى محادثات مزمعة هناك مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

. وذكر زيلينسكي أيضا أنه يعتزم الذهاب إلى تركيا غدا بعد زيارته إلى إسبانيا اليوم الثلاثاء، وأضاف أن أوكرانيا تستعد لتنشيط المفاوضات وأنها وضعت حلولا بشأن الحرب مع روسيا ستقترحها على شركائها.

وقال زيلينسكي عن الزيارة المزمعة لتركيا: "نستعد لتنشيط المفاوضات، وقد وضعنا حلولا سنقترحها على شركائنا. إن بذل كل ما هو ممكن للتعجيل بنهاية الحرب هو الأولوية القصوى لأوكرانيا". وأضاف أن كييف تعمل أيضا على استئناف عمليات تبادل أسرى الحرب مع روسيا.

ميدانيا، أسفر هجوم صاروخي روسي عن مقتل فتاة وإصابة ما لا يقل عن تسعة آخرين في منطقة خاركيف في شرق أوكرانيا، وفق ما أعلنته السلطات المحلية في ساعة مبكرة صباح الثلاثاء. وكتب حاكم المنطقة أوليغ سينيغوبوف على تليغرام: "شن العدو هجمات صاروخية على مدينة بيريستين وتوفيت فتاة تبلغ 17 عاما بعدما أصيبت بجروح خطرة (...) في المستشفى". وأضاف: "حتى الساعة، هناك تسعة مصابين سبعة منهم نقلوا إلى المستشفى"، مشيرا إلى أن أجهزة الطوارئ موجودة في المكان.

وفي دنيبروبيتروفسك المجاورة، أبلغ الحاكم فلاديسلاف غاييفانينكو عن "حرائق" في دنيبرو مرتبطة بهجوم مسيّرات، لكن دون ذكر أي وفيات أو إصابات محتملة. ومع اقتراب فصل الشتاء، صعّدت موسكو ضرباتها على البنية التحتية الأوكرانية للطاقة. من جهتها، تستهدف كييف بانتظام مستودعات ومصافي نفط ومنشآت طاقة أخرى في روسيا. وعلى الجبهة، يواصل الجيش الروسي الذي يتفوق على القوات الأوكرانية عديدا وعتادا تقدمه شرقا، إذ أعلن الاثنين السيطرة على ثلاث قرى جديدة في مناطق دونيتسك وخاركيف ودنيبروبيتروفسك.

ووقّع الرئيسان الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والفرنسي إيمانويل ماكرون في قاعدة جوية قرب باريس الاثنين "إعلان نيات" يمهّد لشراء أوكرانيا مقاتلات فرنسية من طراز "رافال" قد يصل عددها إلى نحو مائة، إلى جانب أنظمة دفاع جوي، في خطوة ستكون الأولى من نوعها لكييف.

وقال الرئيس الذي عينته موسكو على الأجزاء الخاضعة لسيطرة روسيا من منطقة دونيتسك في شرق أوكرانيا اليوم الثلاثاء، إن هجوماً أوكرانياً "غير مسبوق" خلال الليل ألحق أضرارا بمحطتي طاقة حرارية، مما أدى إلى انقطاع الكهرباء عن عدد من البلدات. وكتب دينيس بوشيلين على تطبيق تليغرام للتراسل، قائلا إن الغلايات ومحطات تنقية المياه في المحطتين توقفت عن العمل وإن أطقم الطوارئ تعمل على استعادة الإمدادات.

وقال بوشلين، أمس الاثنين، إن الهجوم الذي شنته طائرات أوكرانية مسيّرة على البنية التحتية للطاقة أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن نحو 500 ألف شخص في مناطق عدة. ولم تتمكن رويترز من التحقق من صحة التقرير على نحو مستقل، ولم يصدر أي تعليق بعد من أوكرانيا عن الهجوم.

وكثفت كييف من هجماتها بالطائرات المسيّرة والصواريخ بعيدة المدى على محطات الطاقة والبنية التحتية في الأجزاء التي تسيطر عليها روسيا في دونيتسك في الأسابيع القليلة الماضية، في محاولة لتعطيل الخدمات اللوجستية العسكرية وتقويض قدرة موسكو على مواصلة الحرب. وذكرت وكالة الإعلام الروسية اليوم الثلاثاء نقلا عن وزارة الدفاع أن قوات الدفاع الجوي الروسية دمرت 31 طائرة مسيّرة أوكرانية خلال الليل.

ومنذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير/شباط 2022، تستهدف روسيا البلاد بشكل شبه يومي بمسيّرات وصواريخ. والاثنين، أسفرت غارات جوية روسية في منطقة خاركيف عن مقتل خمسة أشخاص على الأقل وإلحاق أضرار جسيمة بمناطق سكنية، بما في ذلك روضة أطفال، وفقا للسلطات المحلية.

(رويترز، فرانس برس)