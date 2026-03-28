مقبرة جماعية في الشدادي شمال شرقي سورية تكشف مصير ضابط منشق

- تم العثور على مقبرة جماعية قرب سجن الكم الصيني في الحسكة، تضم تسع جثث لأشخاص كانوا محتجزين، مما أثار غضباً شعبياً وعشائرياً ومطالبات بفتح تحقيق شفاف. - تم التعرف على جثة الضابط المنشق عواد الحسين الخليف بين الضحايا، الذي اعتقلته "قسد" عام 2021، مما زاد من حدة التوتر في المنطقة. - وجهاء العشائر يصفون الأمر بانتهاك خطير لحقوق الإنسان، مطالبين بتحقيق عاجل وشفاف، وسط تصاعد الدعوات لتحقيق العدالة وإنصاف الضحايا.

تتواصل عمليات الكشف عن هويات الضحايا الذين عُثر على جثثهم ضمن مقبرة جماعية قرب سجن الكم الصيني في مدينة الشدادي بمحافظة الحسكة شمال شرقي سورية، وسط تصاعد الغضب الشعبي والعشائري في المنطقة، ومطالبات بفتح تحقيق شفاف في ملابسات القضية. وذكرت مديرية الإعلام في محافظة الحسكة، اليوم السبت، في منشور لها على "فيسبوك"، أنه عُثر على مقبرة جماعية بالقرب من سجن الكم الصيني تضم تسع جثث لأشخاص كانوا محتجزين في السجن قبيل بسط سلطة الدولة على المنطقة.

وأضافت أنّ الجهات المعنية ستتولى الكشف عن هوية الضحايا وتقديم التوضيحات حول المقبرة. وأفادت مصادر محلية "العربي الجديد" بأنه تم التعرف على جثة الضابط المنشق عواد الحسين الخليف، المعروف بـ"أبو عدي"، بين الضحايا. وبحسب المعلومات، كان الخليف برتبة ملازم أول، ويتحدر من ناحية الصور شمال دير الزور شرقي سورية، وقد انشق عن قوات نظام الأسد عام 2012 وانضم إلى صفوف المعارضة السورية.

وأضافت المصادر أن الخليف اعتُقل من قبل "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) عام 2021 بتهمة التواصل مع "الجيش الحر"، قبل أن ينقطع الاتصال به منذ ذلك الحين، إلى أن جرى التعرف على جثمانه ضمن المقبرة المكتشفة حديثاً. وأفادت مصادر محلية في وقت سابق اليوم بأنّ جثث التي عثر عليها في المقبرة يُعتقد أنها تعود لأشخاص كانوا محتجزين لدى "قسد" قبل بسط سيطرة القوات الحكومية السورية على المنطقة أخيراً، وتم التعرف على بعض الضحايا، بينهم أشخاص من عشيرتي العكيدات والمحاسن.

ويُعد سجن الكم الصيني، الواقع في ناحية الشدادي جنوبي محافظة الحسكة، من أبرز مراكز الاحتجاز التي كانت تديرها "قسد"، حيث استُخدم لاحتجاز آلاف المعتقلين، بينهم عناصر من تنظيم "داعش". وتشهد مناطق في ريف الحسكة حالة من الغضب والاستياء العشائري، عقب تمكن عدد من الأهالي من التعرف على جثث ذويهم بين الضحايا، ما زاد من حدة التوتر في المنطقة.

وأكد وجهاء من العشائر أن الأمر يمثل "انتهاكاً خطيراً لحقوق الإنسان"، مطالبين بفتح تحقيق عاجل وشفاف لكشف ملابسات الجريمة، ومحاسبة المسؤولين عنها، وضمان إنصاف الضحايا وذويهم. وتتزامن هذه التطورات مع تصاعد الدعوات الشعبية والعشائرية لتحقيق العدالة، في ظل مخاوف من تفاقم التوترات في المنطقة التي شهدت خلال السنوات الماضية صراعات معقدة وتبدل السيطرة بين عدة أطراف.