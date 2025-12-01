مقاتلو القسام شرقي رفح.. الاحتلال يراهن على الوقت لإغلاق الملف

يواصل جيش الاحتلال تشديد ضغطه الميداني لدفع مقاتلي كتائب القسام، الذراع العسكرية لحركة حماس، المحاصرين داخل شبكة الأنفاق شرقي مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة، إلى الاستسلام. وبحسب ما أوردته صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، فإن رئيس أركان جيش الاحتلال إيال زامير يتبنّى مسار الضغط العسكري التدريجي خشية أن تؤدي عملية واسعة إلى خسائر في صفوف الجنود، وقد عرض توصيته بهذا الخصوص خلال اجتماع المجلس الوزاري الأمني السياسي (الكابينت) الشهر الماضي.

يوم أمس، أفادت مصادر عائلية باستشهاد عبد الله حمد، نجل عضو المكتب السياسي لحركة حماس وعضو وفدها المفاوض غازي حمد، إلى جانب استشهاد قائد الكتيبة الشرقية لرفح ونائبه ومسؤول ميداني آخر. وتزامن ذلك مع إعلان جيش الاحتلال استهداف مجموعة من المقاتلين العالقين في الأنفاق شرقي رفح، مشيراً إلى أنه تمكن من قتل 40 منهم خلال الأيام الماضية.

وتشير "يديعوت أحرونوت" إلى أن عدد المقاتلين داخل الأنفاق شرقي رفح يتراجع تدريجياً تحت وطأة الغارات الجوية التي تستهدف أي محاولة لتحرّكهم إلى أماكن أخرى. وفي السياق نفسه، أفادت قناة "12" الإسرائيلية بأن قوات من لوائي الناحل وجفعاتي تواصل تقدّمها البطيء والحذر لإغلاق ما تبقّى من مسارات الأنفاق، في عملية متدرجة تهدف إلى محاصرة المقاتلين ودفعهم إلى خيارين لا ثالث لهما: الاستسلام أو القتل، مشيرة إلى أن جيش الاحتلال يراهن على أن يؤدي النقص المتزايد في الماء والغذاء داخل الأنفاق إلى تسريع خروج المقاتلين.

وتحوّلت قضية مقاتلي كتائب القسام العالقين في الأنفاق، الذين يقدّر جيش الاحتلال عددهم بـ200 مقاتل، إلى محور سجال داخلي في دولة الاحتلال بعد أن نشرت قناة 12 الإسرائيلية، في نوفمبر/تشرين الثاني، معلومات تشير إلى قرب التوصل إلى اتفاق يقضي بنفيهم إلى خارج القطاع. وقد توالت الانتقادات من المعارضة الإسرائيلية ووزراء في الائتلاف الحاكم، من بينهم وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، وهو ما دفع مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لإصدار بيان ينفي فيه تقديم أي التزامات للأميركيين بشأن خروجهم.

وخلال الأسبوع الماضي، نشر جيش الاحتلال سلسلة بيانات شبه يومية أعلن فيها عن قتل أو اعتقال مقاتلين من كتائب القسام في أنفاق رفح أثناء محاولتهم التنقل بين شبكات الأنفاق، وأرفقها بمقاطع فيديو لا تتضمن معلومات دقيقة حول هوية الأشخاص أو طبيعة المناطق المستهدفة. فيما أظهرت مقاطع فيديو أخرى تورط عناصر من مليشيا ياسر أبو شباب، التي تنشط داخل مناطق سيطرة الاحتلال شرقي رفح، في اعتقال مقاتلين والتحقيق معهم ميدانياً، وقد بدت عليهم علامات التعذيب.

وفي مقابلة سابقة مع "العربي الجديد"، اتهم الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم جيش الاحتلال بافتعال أزمة مقاتلي رفح، معتبراً أنّ حكومة الاحتلال "تحاول الهروب من اتفاق وقف إطلاق النار الذي وقع في شرم الشيخ". وأضاف أنّ "الوسطاء تحركوا لمعالجة الملف، وتعاملت حركة حماس بإيجابية كبيرة مع كل المقترحات، وتجرى التوصل أكثر من مرّة إلى صياغات تنهي هذه الأزمة المفتعلة، لكن الاحتلال يتراجع في اللحظات الأخيرة نتيجة حساباته الداخلية المرتبطة بالائتلاف الحاكم ومزايدات اليمين المتطرف".

وفي 9 نوفمبر/تشرين الثاني، نشرت كتائب القسام سلسلة رسائل عبر قناتها في تطبيق تليغرام، حملت فيها الاحتلال المسؤولية الكاملة عن الاحتكاكات الجارية مع مقاتليها في رفح، مؤكدة أن مقاتليها يدافعون عن أنفسهم داخل منطقة خاضعة لسيطرة الاحتلال. وأضافت: "ليعلم العدو أنه لا يوجد في قاموس كتائب القسام مبدأ الاستسلام أو تسليم النفس، ونضع الوسطاء أمام مسؤولياتهم لإيجاد حل يضمن استمرار وقف إطلاق النار، وعدم سماحهم للعدو بالتذرع بحجج واهية لخرقه واستغلال ذلك لاستهداف الأبرياء والمدنيين في غزة".

ووفقاً للمعلومات التي نشرها كل من جيش الاحتلال وحركة حماس، يوجد مقاتلو كتائب القسام داخل شبكة أنفاق تقع خلف "الخط الأصفر" شرقي رفح، الذي جرى تحديده ضمن اتفاق شرم الشيخ الخاص بوقف إطلاق النار في أكتوبر/تشرين الأول. ومع بقاء قوات الاحتلال داخل المنطقة المحاذية للخط وعدم انسحابها الكامل، تعذر على المقاتلين الخروج أو إعادة التموضع، ما أدى إلى محاصرتهم داخل شبكة الأنفاق وتفجر الأزمة الحالية التي تعثّر إيجاد حل لها رغم مطالبات حركة حماس المتكررة للوسطاء بالضغط على الاحتلال لحلّها.