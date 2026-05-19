مقاتلة رومانية تسقط مسيّرة أوكرانية فوق إستونيا

- أسقطت مقاتلة رومانية من طراز "إف-16" مسيّرة يُعتقد أنها أوكرانية فوق جنوب إستونيا، دون تسجيل إصابات أو أضرار، فيما تواصل الشرطة تحقيقاتها بشأن الحادثة. - أكد وزير الدفاع الإستوني أن إسقاط المسيّرة جاء بسبب مسارها المحتمل لاستهداف أهداف روسية، مشددًا على ضرورة تجنب استخدام المجال الجوي لدول الناتو. - قدمت أوكرانيا اعتذارًا لإستونيا ودول البلطيق، متهمة موسكو بالتسبب في الحادثة، وسط تصاعد الهجمات الأوكرانية بالمسيّرات ضد البنية التحتية الروسية.

أسقطت مقاتلة رومانية من طراز "إف-16"، تابعة لقوة الشرطة الجوية لحلف شمال الأطلسي "الناتو" في دول البلطيق، مسيّرة يُعتقد أنها أوكرانية فوق جنوب إستونيا، وفق ما أعلنته السلطات الإستونية اليوم الثلاثاء. وذكرت وكالة الأنباء الألمانية أن المقاتلة الرومانية أسقطت المسيّرة فوق بحيرة فورتسيارف جنوبي إستونيا، وعُثر لاحقاً على حطامها قرب حقل في منطقة كابلاكولا التابعة لبلدية بولتساما، فيما تواصل الشرطة تحقيقاتها بشأن الحادثة، من دون تسجيل إصابات أو أضرار حتى الآن.

وقال البريجادير جنرال الإستوني ريفو فالج، إن المسيّرة "تم تعقبها وتدميرها بأول صاروخ أُطلق عليها". فيما أوضح وزير الدفاع الإستوني هانو بيفكور أن قرار إسقاط المسيّرة جاء "نظراً للمسار الذي كانت تسلكه"، مرجحاً أنها "كانت موجّهة لاستهداف أهداف روسية". وأضاف: "رسالتنا لم تتغير، ونكررها لأوكرانيا: إذا كنتم تستهدفون مواقع روسية، فيجب أن تكون مسارات طيران المسيّرات بعيدة قدر الإمكان عن أراضي الناتو". من جهته، قال وزير الخارجية الإستوني مارجوس تساكنا إن "احترافية الحلفاء وسرعة تحركهم تؤكدان بوضوح نجاح منظومة الدفاع الجماعي لحلف الناتو، واستعداد الحلفاء للدفاع عن كل شبر من أراضي الحلف".

من جانبه، قدم المتحدث باسم وزارة الخارجية الأوكرانية، هيورهي تيخي، اعتذاراً لإستونيا ودول البلطيق، قائلاً: "نعتذر لإستونيا ولكل أصدقائنا في البلطيق عن مثل هذه الحوادث غير المقصودة". وأضاف أن كييف لا تزال تتعاون بشكل وثيق مع شركائها "لفهم كل حالة ومنع تكرارها". واتهم تيخي موسكو بالتسبب في الحادثة، مؤكداً أن أوكرانيا كانت تستهدف "أهدافاً مشروعة" داخل روسيا، وأنها "لم تحاول مطلقاً استخدام المجال الجوي لدول البلطيق" في عمليات المسيّرات.

وتأتي الحادثة في ظل تصاعد ملحوظ في الهجمات الأوكرانية بالمسيّرات ضد البنية التحتية للطاقة ومصانع الأسلحة داخل روسيا. وكانت موسكو قد أعلنت، الأحد الماضي، أن واحدة من أكبر الهجمات الأوكرانية بالمسيّرات أسفرت عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة العشرات، بينهم ثلاثة قُتلوا قرب العاصمة الروسية. وتعكس هذه التطورات تنامياً واضحاً في أعداد المسيّرات الأوكرانية والتكتيكات المستخدمة لاختراق الدفاعات الجوية الروسية، فيما شهدت الأشهر الأخيرة سلسلة حوادث عبرت خلالها مسيّرات أوكرانية، كانت تستهدف الأراضي الروسية، إلى داخل حدود دول أعضاء في حلف الناتو أو سقطت فيها، وسط اتهامات غربية لروسيا بالتسبب بتشويش إلكتروني يؤثر على أنظمة التوجيه.

(أسوشييتد برس)