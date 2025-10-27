- تنتشر قوات يونيفيل في جنوب لبنان لدعم تنفيذ القرار 1701، الذي يهدف إلى رصد الانتهاكات ووقف الأنشطة العسكرية. شهدت المنطقة تصاعداً في الاعتداءات الإسرائيلية على يونيفيل، مما دفعها لاتخاذ إجراءات دفاعية. - في حادثة قرب كفركلا، اقتربت مسيّرة إسرائيلية من دورية يونيفيل وألقت قنبلة، تلاها إطلاق نار من دبابة إسرائيلية، مما يعد انتهاكاً لقرار 1701 وسيادة لبنان. - يرى العميد منير شحادة أن الاعتداءات تهدف لإنهاء دور يونيفيل، مع محاولات إسرائيل وأميركا لإنهاء عملها بزعم عدم فعاليتها.

أكد المتحدث باسم قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) تيلاك بوخاريل لـ"العربي الجديد"، اليوم الاثنين، أن "يونيفيل تنتشر في الجنوب اللبناني لدعم لبنان وإسرائيل في تنفيذ القرار 1701 الصادر عام 2006، ورصد الانتهاكات والإبلاغ عنها، وهي مستمرّة في تأدية مهامها حتى انتهاء ولايتها، أواخر عام 2026"، مشدداً على ضرورة وقف جميع الأنشطة العسكرية. وقال إن "الاعتداءات التي تحصل هي انتهاك خطير لقرار مجلس الأمن رقم 1701، ومن شأنها أن تهدد الاستقرار الذي نسعى لترسيخه".

وشهد الميدان اللبناني أمس الأحد تطورات بارزة على خطّ الاعتداءات الإسرائيلية المتكرّرة التي تطاول يونيفيل استدعت للمرة الأولى تدخّل حفظة السلام لاتخاذ إجراءات دفاعية ورفع لهجة الاستنكار من انتهاكات إسرائيل لقرار مجلس الأمن 1701 الذي وفق تعبيرها تظهر "استخفافاً بسلامة الجنود وأمنهم". واقتربت مسيّرة إسرائيلية مساء أمس من دورية تابعة ليونيفيل قرب بلدة كفركلا وألقت قنبلة، وبعد لحظات، أطلقت دبابة إسرائيلية النار باتجاه قوات حفظ السلام، من دون أن تُلحق أي إصابات أو أضرار بأفراد يونيفيل أو معداتهم، وذلك بحسب بيان لها.

وتبعاً للبيان جاء ذلك عقب حادثة سابقة في الموقع نفسه، حيث حلقت مسيّرة إسرائيلية فوق دورية يونيفيل بشكل عدواني، وقد اتخذت قوات حفظ السلام الإجراءات الدفاعية اللازمة لعزل المسيّرة. وأشارت يونيفيل إلى أن "هذه الأفعال التي قام بها الجيش الإسرائيلي تشكّل انتهاكاً لقرار مجلس الأمن الدولي 1701 وسيادة لبنان، وتُظهر استخفافاً بسلامة وأمن جنود حفظ السلام الذين يُنفّذون المهام التي كلفهم بها مجلس الأمن في جنوب لبنان".

في المقابل، زعمت إسرائيل أن مسيّرة تابعة لجيشها "أُسقطت أمس في منطقة كفركلا في جنوب لبنان خلال نشاط روتيني لجمع المعلومات والاستطلاع حيث تبين من التحقيق الأولي أن قوات اليونيفيل التي وُجدت بالقرب من المكان أطلقت النار بشكل متعمد نحو الدرون (المسيّرة) وذلك رغم عدم تشكيله أي تهديد عليها"، مضيفة أنه بعد إسقاطها ألقى جيش الاحتلال "قنبلة يدوية على المنطقة التي شهدت إسقاط الدرون. ونؤكد أنه لم يتم إطلاق النار صوب قوات اليونيفيل".

يأتي هذا التطور في وقت ارتفعت وتيرة استهدافات إسرائيل لقوات يونيفيل سواء المباشرة وغير المباشرة، وقد تخطّت خلال شهر واحد 3 هجمات، ما يطرح علامات استفهام حول الأهداف الإسرائيلية من هذه الاعتداءات، خصوصاً أنّها سبق أن مارست ضغوطاً على الولايات المتحدة بشكل أساسي من أجل عدم التجديد لقوات الأمم المتحدة في لبنان، باعتبار أنها لا تقوم بمهامها بالشكل اللازم وفشلت في تطبيق القرار 1701 في ظلّ قدرة حزب الله خلال الأعوام الماضية على بناء بنيته التحية العسكرية ولا سيما في جنوب الليطاني.

في الإطار، قال بوخاريل لـ"العربي الجديد"، إنّ "يونيفيل اتخذت إجراءات دفاعية لعزل المسيّرة الإسرائيلية أمس الأحد وهي لا تسعى للدخول في مواجهة مع أي طرف، بل هي تعمل مع جميع الأطراف، وتبقي قنوات التواصل مفتوحة معهم"، مشيراً إلى أن "يونيفيل فصّلت في بيان أمس ما حصل، ومن جهتها أصدرت إسرائيل بياناً وقالت إنها تواصل التحقيقات، ونحن قنواتنا مفتوحة للنقاش، ولا نريد الدخول في مواجهة مع أحد".

وسبق أن دعت يونيفيل في أكثر من بيان الجيش الإسرائيلي إلى التوقف الفوري عن شن أيّ هجمات ضد قوات حفظ السلام أو بالقرب منها، وكذلك ضد المدنيين والجنود اللبنانيين، والسماح لهم بأداء المهام المنوطة بهم من دون أي عرقلة. وحول ما إذا كانت يونيفيل تطرح هذه الاعتداءات على طاولة اجتماعات لجنة الإشراف على وقف الأعمال العدائية (ميكانيزم) وهي ممثلة فيها، قال بوخاريل "لا نتوجه بقضايانا إلى اللجنة، بل نقدّم تقاريرنا إلى مجلس الأمن".

وفي وقتٍ ترتفع فيه وتيرة العمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان سواء جنوباً وبقاعاً، وتتزايد الخروقات لاتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، لا يخفي المتحدث باسم يونيفيل الخشية من التصعيد الحاصل، لكن يرى أنّ "الوضع يمكن أن يكون جيداً إذا كان هناك حسن نية لتنفيذ القرار 1701، من هنا دعوتنا لجميع الأطراف لحلّ المشاكل عبر الحوار".

شحادة: اعتداءات إسرائيل لإنهاء دور يونيفيل

من جانبه، قال منسّق الحكومة اللبنانية لدى يونيفيل سابقاً العميد منير شحادة لـ"العربي الجديد"، إنّ اعتداء إسرائيل أمس الأحد على يونيفيل وما سبقه من اعتداءات خلال فترة العدوان الموسّع في سبتمبر/أيلول الماضي أو منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، وبعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 27 نوفمبر الماضي، كلّها ضغوط ورسائل لإنهاء عمل يونيفيل في لبنان.

وأشار شحادة إلى أنه "قبل تمديد ولاية يونيفيل أواخر أغسطس/آب الماضي، رأينا كيف كانت إسرائيل وأميركا تسعيان لإنهاء دور يونيفيل في لبنان، بزعم أن دورها لم يكن فعّالاً، إلى جانب الذرائع الأميركية المرتبطة بالجانب المالي وتقليص الميزانية"، لافتاً إلى أن "نية إسرائيل هي احتلال كامل منطقة جنوب الليطاني، والإثبات على ذلك، أنه عندما قرّرت بدء عملها العسكري البري، خلال فترة العدوان الموسّع، طلبت من يونيفيل إخلاء مراكزها والتوجّه شمالاً، لكن الأخيرة رفضت ذلك، ورأينا كمّ الاعتداءات التي طاولت مراكز يونيفيل أو جنودها في قطاعات عدة، ومنها وصل إلى مدخل القيادة في الناقورة".

تبعاً لذلك، يرى شحادة أن "هذه الرسائل كانت بالنار لدفع القوات الأممية إلى المغادرة وعدم التجديد لها، لكن التجديد حصل وللمرة الأخيرة، حتى نهاية عام 2026، وإسرائيل تواصل اعتداءاتها المقصودة في السياق نفسه، في ظل رفضها بقاء يونيفيل في لبنان، ونيتها احتلال كامل جنوب الليطاني، عند انتهاء ولايتها، علماً أن عدم قيامها بذلك ليس مرتبطاً بأن يونيفيل قد تتصدّى لها، فهي لن تتصدّى، بل لأن ذلك يسبّب إحراجاً لإسرائيل لاحتلال منطقة فيها عشرات المراكز ليونيفيل وآلاف الجنود من مختلف الجنسيات".

ولفت شحادة إلى أن يونيفيل أعلنت أنها اتخذت إجراءات دفاعية لعزل المسيّرة الأحد، بعدما حلّقت فوق الدورية بشكل عدواني، وبالتالي، فإنها لم تُسقط طائرة يوماً ولم تعتدِ ولا مرّة أو حتى تتصدى لإسرائيل رغم الاعتداءات التي طاولتها حتى قبل فترة الحرب، بيد أنّه في ظلّ الخطر الذي تعرّضت له الأحد، يحق لها قانوناً الدفاع عن نفسها، مشيراً إلى أن "إسرائيل للأسف متفلتة من كل الضوابط وهي تواصل خروقاتها واعتداءاتها بظل ضوء أخضر أميركي".