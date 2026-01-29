مقابلة | رئيسة حزب ديم: تصريح برّاك عن نهاية دور "قسد" مرفوض

- تولاي حاتم أوغلاري، الرئيسة المشتركة لحزب المساواة والديمقراطية، ترى أن موقف تركيا من الأحداث بين دمشق و"قسد" يمكن أن يعزز عملية السلام إذا دعمت أنقرة حقوق الأكراد دستورياً. - نفت أوغلاري مشاركة حزب العمال الكردستاني في القتال مع "قسد"، مؤكدة أن قرار أوجلان بنزع السلاح وحل الحزب استراتيجي وليس ظرفياً، محذرة من قوى تسعى لحرب كردية عربية. - أوغلاري تنتقد تصريحات السفير الأمريكي بشأن انتهاء دور "قسد"، وتؤكد على أهمية استمرار الجهود لتحقيق نظام ديمقراطي وعلماني في سوريا.

رأت الرئيسة المشتركة لحزب المساواة والديمقراطية بين الشعوب "ديم" الكردي في تركيا (الممثل بـ56 نائباً في البرلمان)، النائبة تولاي حاتم أوغلاري، في حوار مع "العربي الجديد" يُنشر كاملاً غداً في الموقع الإلكتروني والنسخة الورقية، أن موقف الحكومة التركية من الأحداث الجارية بين دمشق و"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) سيؤثر إيجاباً على عملية السلام المستمرة في تركيا إذا استخدمت أنقرة نفوذها على دمشق لصياغة سياسات تحمي الأكراد وتضمن حقوقهم دستورياً.

لا مشاركة لحزب العمال الكردستاني في القتال ضمن صفوف قسد

واعتبرت زعيمة ثالث أكبر حزب في البرلمان التركي أن منطق "الأكراد إخوة في تركيا، وأعداء على الجانب الآخر من الحدود" غير مقبول. ونفت أوغلاري مشاركة حزب العمال الكردستاني في القتال إلى جانب "قوات سوريا الديمقراطية". ورداً على سؤال عما إذا كان يمكن أن نتوقع أن يتراجع زعيم حزب العمال الكردستاني المسجون عبد الله أوجلان عن قرار حل الحزب وتسليم سلاحه في حال اتخذت الأحداث السورية مساراً أكثر دموية، قالت أوغلاري إن نزع السلاح وحل الحزب "ليسا مسألة ظرفية أو تكتيكية، بل استراتيجية". وأقرّت بأن لأوجلان وقيادته نفوذا كبيرا بين أكراد شمال شرق سورية، محذّرة من وجود قوى تسعى إلى اندلاع حرب كردية عربية، وهو ما تسعى "الإدارة الذاتية" في سورية إلى تفادي حصوله بحسب تعبير السياسية التركية.

قرار أوجلان حلّ الحزب ونزع سلاحه استراتيجي لا تكتيكي ظرفي

وفي السياق، وضعت أوغلاري اتهامات دمشق لـ"قسد" بالتنسيق مع رموز من النظام السابق في خانة "الدعاية والتأثير على الرأي العام". وحمّلت أوغلاري دمشق مسؤولية تعثر تنفيذ اتفاق 10 مارس/آذار بين السلطة السورية و"قسد"، وأعربت عن استعداد حزبها للانخراط في المفاوضات الجارية بشأن سورية في سبيل نظام ديمقراطي وعلماني، وكشفت أن حزبها لم يتواصل بشكل مباشر مع السفير الأميركي لدى تركيا توم برّاك. وعن تصريحه الأسبوع الماضي الذي رأى فيه أن دور "قسد" (محاربة "داعش") انتهى، فإنها وصفته بأنه "غير مقبول ويظهر جهلاً بالواقع السياسي والاجتماعي، نأمل ألا يحول هذا التصريح إلى سياسة لأنه نهج مؤسف يفاقم المشاكل بدلا من حلها ولأن خطر داعش لا يزال قائماً".

هناك قوى تسعى إلى اندلاع حرب كردية عربية

ورداً على سؤال عن احتمال تأثير الأحداث في سورية على مسار السلام الكردي في تركيا، شددت السياسية التركية على أن اللجنة البرلمانية الخاصة بهذه المهمة عقدت اجتماعاً مع أوجلان ومختلف الفئات بما في ذلك الأكاديميون وممثلو المجتمع المدني وضحايا الحرب، وأنها تعمل حالياً على إعداد تقريرها، ومن المتوقع إنجازه قبل نهاية الشهر الحالي، معربة عن أملها بأن تُسن القوانين واللوائح فور تقديم التقرير إلى البرلمان. وفي هذا السياق قالت أوغلاري إنه "آن الأوان لتفريغ السجون وإنهاء العزلة المفروضة على السيد أوجلان المسجون منذ 27 عاماً". على صعيد آخر، اعتبرت أوغلاري أنه من السابق لأوانه الحديث عن الانتخابات الرئاسية المقررة عام 2028 في تركيا.