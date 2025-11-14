- ندد المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان بالعنف في الفاشر، مشيراً إلى جمع الأدلة لاستخدامها قانونياً، بينما تتابع المحكمة الجنائية الدولية الوضع، ويعقد مجلس حقوق الإنسان جلسة طارئة لمناقشته. - يعاني النازحون من ظروف قاسية، حيث يروون قصصاً عن الجوع والعطش والعنف أثناء فرارهم لمسافات طويلة، مع تعرضهم لعمليات تفتيش وحشية. - تجاوز عدد النازحين من الفاشر 99 ألف شخص، مع استمرار انعدام الأمن والنزوح المتسارع، وسط الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ أبريل 2023.

ندد المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك، اليوم الجمعة، بالعنف الذي تشهده مدينة الفاشر السودانية معتبراً أنه "وصمة عار" على المجتمع الدولي الذي فشل في وضع حد له. وقال تورك إنه "جرى تصوير بقع الدم التي تلطّخ الأرض في الفاشر من الفضاء"، مضيفاً أن "وصمة العار في سجل المجتمع الدولي أقل وضوحاً للعيان، لكن تداعياتها ليست أقل".

وقال إنّ "فريقي يجمع أدلة على الانتهاكات يمكن استخدامها في إجراءات قانونية"، لافتاً إلى أن "المحكمة الجنائية الدولية أشارت إلى أنها تتابع الوضع من كثب". وأضاف: "على جميع المتورطين في هذا النزاع أن يعلموا: نراقبكم والعدالة ستسود". ويناقش مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في جلسة طارئة اليوم الجمعة، الوضع المأساوي المدمر في مدينة الفاشر بالسودان. وسيطرت قوات الدعم السريع على المدينة، عاصمة ولاية شمال دارفور، قبل نحو أسبوعين.

والمدينة مغلقة ولا يمكن لعمال المساعدات الإنسانية دخولها. وتحدث الأشخاص الذين تمكنوا من الهروب والفرار إلى البلدات والمناطق المحيطة، مثل طويلة، عن أعمال قتل وتعذيب وجرائم حرب. ويوجد منسق الأمم المتحدة لشؤون الإغاثة في حالات الطوارئ توم فليتشر في إقليم دارفور حيث تقع الفاشر.

وروى نازحون سودانيون من جميع الأعمار لوكالة فرانس برس المسار المرهق الذي اضطروا إلى سلوكه أثناء فرارهم من العنف في الفاشر، وتحدّثوا عن الجوع والعطش والجثث المتناثرة على الطريق، ونقاط التفتيش وعمليات التفتيش الوحشية ومشاهد العنف. اضطرّ بعضهم إلى السير مسافة 770 كيلومتراً من عاصمة ولاية شمال دارفور إلى مخيم في مدينة الدبة في شمال السودان.

وقالت زهرا: "وصلنا منتهين. قلنا إنّنا سنموت، لا ماء ولا أكل. الشارع صحراء. منذ خروجنا حتى وصولنا إلى مخيّم الدبة احتجنا 16 يوماً... الناس ميتون في الشوارع والناس راقدون في الشوارع". وأفاد حسين: "بمجرد مغادرتنا الفاشر، بدأت حياة لا إنسانية. على بعد كيلومتر واحد من الفاشر، صوّب رجل مسدساً نحونا. (...) وهنا بدأت عمليات التفتيش والإهانات".

وأضاف: "أخذوا القروش والتلفون والذهب. فتّشوا النساء تفتيشاً رهيباً... واحدة من البنات قالت عندي الدورة ولكن من دون جدوى... الطريق مخيف. كانت الجثث في كل مكان. جثث كبار وجثث أطفال، وملابس أناس مقتولين على الأرض. الشارع مثل الأفلام المخيفة يعني أفلام الرعب". وتابع: "كان هناك حاجز تفتيش لقوات الدعم السريع. أنزلونا من المركبات... أخذوا تسعة شبان جانباً، واتهموهم بأنهم جنود وبدأوا بتعذيبهم. ركلوهم على رؤوسهم".

وروت كفاح قصة نزوحها قائلة: "سرنا على أقدامنا (من الفاشر) وأنا حامل، لم يروا أنني أحمل ابنتي" التي وُلدت بعد وصولها إلى المخيّم بفترة وجيزة في غياب والدها الذي قُتل في أعمال العنف التي دمّرت الفاشر. أشعر بالإرهاق لقلة الطعام والماء، لم يكن لدينا ما نشربه".

ووفق آخر أرقام منظمة الهجرة الدولية، تخطى إجمالي عدد النازحين من مدينة الفاشر والقرى المحيطة بها في ولاية شمال دارفور، غربي السودان، 99 ألفاً منذ 26 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي. وأفادت المنظمة في بيان، أمس الخميس، بأنه بين 9 و12 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، "تُقدّر مصفوفة تتبع (ترصد) النزوح أن 10 آلاف و236 شخصاً إضافياً نزحوا من مدينة الفاشر بسبب تفاقم انعدام الأمن".

وأضافت أنه "ومنذ 26 أكتوبر الماضي، يُقدر عدد النازحين إجمالاً من مدينة الفاشر والقرى المحيطة بها بـ99 ألفاً و128 شخصاً". وأشار البيان إلى أن "هذه الأرقام أولية وقابلة للتغيير نظراً لاستمرار انعدام الأمن وديناميكيات النزوح المتسارعة". وذكر أن هؤلاء الأشخاص نزحوا إلى مواقع متفرقة في محليات (دوائر وأقضية) الفاشر وطويلة وكتم في ولاية شمال دارفور.

ولفت البيان إلى أن الفرق الميدانية أفادت "بانعدام الأمن الشديد على طول الطرق، ما قد يُعيق التنقل، ولا يزال الوضع متوتراً ومتقلباً، مع استمرار انعدام الأمن وحركة السكان المتواصلة". وتتفاقم المعاناة الإنسانية في السودان من جراء استمرار حرب دامية بين الجيش والدعم السريع منذ إبريل/ نيسان 2023، أدت إلى مقتل عشرات الآلاف وتشريد نحو 13 مليون شخص.

(أسوشييتد برس، فرانس برس، الأناضول)