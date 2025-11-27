مفاوضون من أوكرانيا وأميركا يجتمعون قريباً لبحث مقترحات للسلام

- أعلن وزير الخارجية الأوكراني عن اجتماع قريب بين فريقي التفاوض الأوكراني والأميركي لبحث مقترحات السلام ووقف الحرب الروسية، مع التركيز على تحقيق نتائج ملموسة وهدنة دائمة، بينما وصفت روسيا المسار الدبلوماسي الحالي بالجاد. - شددت وزارة الدفاع التركية على ضرورة وقف إطلاق النار قبل مناقشة نشر قوات دولية، مع استعداد تركيا لمناقشة الانتشار إذا تحددت آلياته، وسط تصريحات عن مشاركة محتملة لقوات من فرنسا وبريطانيا وتركيا. - ميدانياً، أعلنت روسيا تقدمها في بوكروفسك، بينما أكدت كييف صدها لهجمات روسية، مع استمرار المعارك في دونيتسك ودنيبروبيتروفسك وزابوريجيا، وإسقاط الدفاعات الجوية الروسية 118 طائرة مسيرة أوكرانية.

قال وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيغا، اليوم الخميس، إن فريقي التفاوض الأوكراني والأميركي سيجتمعان قريباً، مضيفاً أن كييف ستركز على خطوات محددة في مقترحات السلام لوقف الحرب الروسية على أوكرانيا. وأضاف في مؤتمر صحافي: "توقعاتنا هي نتائج ملموسة. نتائج ملموسة حتى يتسنى إحراز تقدم... من المهم للغاية بالنسبة إلينا، وأثبتت أوكرانيا ذلك مراراً، التوصل إلى هدنة".

وأمس الأربعاء، وصف الكرملين المسار الدبلوماسي الحالي المتعلّق بالخطة الأميركية لإنهاء الحرب في أوكرانيا بأنه "جدي"، وذلك قبيل الزيارة المرتقبة للمبعوث الأميركي إلى موسكو الأسبوع المقبل. وقال الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، لأحد المراسلين: "العملية جارية. إنه مسار جدي… وربما لا يوجد ما هو أهم من ذلك في الوقت الحالي".

وردّت روسيا اليوم الخميس على مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، قائلة إنه لا يمكن لأي قوة خارجية الحد من الإنفاق العسكري الروسي. وأشارت كالاس أمس الأربعاء إلى أنه يجب تقليص الجيش الروسي والميزانية العسكرية الروسية، لكنها لم توضح كيف يمكن أن يحدث ذلك. ونقلت وكالة تاس الرسمية للأنباء عن نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشكو قوله إنه لا يمكن لأي قوة أن تحد من الميزانية العسكرية الروسية، مضيفاً أن موسكو استبعدت نشر أي قوات مما يعرف "بتحالف الراغبين" الداعم لأوكرانيا.

أنقرة: وقف إطلاق النار ضروري أولاً قبل مناقشة نشر قوات

وفي السياق، قالت وزارة الدفاع التركية، اليوم الخميس، إن التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين أوكرانيا وروسيا يجب أن يتحقق أولاً قبل إجراء أي مناقشات بشأن النشر المحتمل لقوات. وذكر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أول من أمس الثلاثاء، أن القوة ستضم جنوداً من فرنسا وبريطانيا وتركيا. وأشارت أنقرة إلى أنها منفتحة على مناقشة هذا الانتشار إذا تحددت آلياته. وتحافظ تركيا على علاقات ودية مع كل من موسكو وكييف خلال الحرب. وقالت الوزارة في إفادة صحافية رداً على سؤال عن تصريحات ماكرون: "أولاً، يجب التوصل إلى وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا. بعد ذلك، يتعين وضع إطار عمل للمهمة بتفويض واضح، ويجب تحديد مدى مساهمة كل دولة".

الرئيس الألماني يبحث مع سانشيز مستقبل أوروبا وحرب أوكرانيا

في الأثناء، يعتزم الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير عقد محادثات سياسية مع رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، اليوم الخميس، في مدريد، في اليوم الثاني من زيارته الرسمية لإسبانيا. ومن المتوقع أن تدور المحادثات حول مستقبل أوروبا والحرب في أوكرانيا. ويعتزم شتاينماير توجيه الشكر لسانشيز على دعمه لأوكرانيا، حيث تعهدت إسبانيا مؤخراً بتقديم 817 مليون يورو مساعداتٍ جديدةً للبلاد في مواجهة الغزو الروسي.

روسيا تعلن تقدمها داخل بوكروفسك الأوكرانية وكييف تقول إنها صامدة

في غضون ذلك، قالت وزارة الدفاع الروسية اليوم الخميس إن الوحدات الهجومية تقدمت في الجزء الشمالي من مدينة بوكروفسك الأوكرانية المحاصرة وسيطرت على قرية جنوبي بلدة سيفرسك الأوكرانية. ولم يتسنّ لوكالة رويترز التحقق على نحو مستقل من تقارير ساحة المعركة، وقال الجيش الأوكراني إنه صد 57 هجوماً روسياً على جبهة بوكروفسك في اليوم الماضي وإنه يدمر وحدات روسية داخل المدينة.

وتتقدم القوات الروسية في عدة نقاط على طول خط المواجهة، ولا سيما في مناطق دونيتسك ودنيبروبيتروفسك وزابوريجيا، وذلك في وقت تناقش فيه الولايات المتحدة خطة السلام المحتملة. وتقول موسكو إن السيطرة على بوكروفسك، التي تطلق عليها وسائل الإعلام الروسية اسم "بوابة دونيتسك"، ستمنحها أرضية للتوجه شمالاً نحو أكبر مدينتين متبقيتين تحت سيطرة أوكرانيا في منطقة دونيتسك، وهما كراماتورسك وسلوفيانسك.

وتظهر الخرائط الروسية بوكروفسك تحت سيطرة موسكو والقوات الأوكرانية محاصرة في ميرنوهراد المجاورة، فيما تظهر الخرائط الأوكرانية بوكروفسك منطقة رمادية لا تخضع لسيطرة أي طرف وميرنوهراد غير محاصرة بالكامل. وقالت وزارة الدفاع الروسية إن وحدات من الجيش الثاني الروسي تتقدم في وسط بوكروفسك وشمالها، وإن قواتها تقدمت إلى شرق ميرنوهراد وغربها وجنوبها.

ميدانياً أيضاً، نقلت وكالات أنباء روسية، اليوم الخميس، عن وزارة الدفاع قولها إن الدفاعات الجوية أسقطت 118 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل، 52 منها فوق منطقة بيلغورود على الحدود مع أوكرانيا. ومنذ 24 فبراير/ شباط 2022، تشن روسيا هجوماً عسكرياً على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلاً" في شؤونها.

(رويترز، أسوشييتد برس، العربي الجديد)