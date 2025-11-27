- اجتماع أوكراني-أميركي مرتقب: وزير الخارجية الأوكراني يعلن عن اجتماع قريب مع الولايات المتحدة لبحث خطوات محددة في مقترحات السلام لوقف الحرب الروسية، مع التركيز على تحقيق نتائج ملموسة وهدنة. - جهود دبلوماسية جادة: الكرملين يصف المسار الدبلوماسي الأميركي لإنهاء الحرب بأنه "جدي"، مع زيارة مرتقبة للمبعوث الأميركي إلى موسكو، بينما تؤكد تركيا على ضرورة وقف إطلاق النار قبل مناقشة نشر قوات دولية. - تطورات ميدانية: روسيا تعلن إسقاط 118 طائرة مسيرة أوكرانية وتقدم قواتها في دونيتسك، بينما تواصل أوكرانيا مقاومة الغزو الروسي منذ فبراير 2022.

قال وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيغا، اليوم الخميس، إن فريقي التفاوض الأوكراني والأميركي سيجتمعان قريباً، مضيفاً أن كييف ستركز على خطوات محددة في مقترحات السلام لوقف الحرب الروسية على أوكرانيا. وأضاف في مؤتمر صحافي: "توقعاتنا هي نتائج ملموسة. نتائج ملموسة حتى يتسنى إحراز تقدم... من المهم للغاية بالنسبة لنا، وأثبتت أوكرانيا ذلك مراراً، التوصل إلى هدنة".

وأمس الأربعاء، وصف الكرملين المسار الدبلوماسي الحالي المتعلّق بالخطة الأميركية لإنهاء الحرب في أوكرانيا بأنه "جدي"، وذلك قبيل الزيارة المرتقبة للمبعوث الأميركي إلى موسكو الأسبوع المقبل. وقال الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، لأحد المراسلين: "العملية جارية. إنه مسار جدي… وربما لا يوجد ما هو أهم من ذلك في الوقت الحالي".

أنقرة: وقف إطلاق النار ضروري أولاً قبل مناقشة نشر قوات

وفي السياق، قالت وزارة الدفاع التركية، اليوم الخميس، إن التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين أوكرانيا وروسيا يجب أن يتحقق أولاً قبل إجراء أي مناقشات بشأن النشر المحتمل لقوات. وذكر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أول من أمس الثلاثاء، أن القوة ستضم جنوداً من فرنسا وبريطانيا وتركيا. وأشارت أنقرة إلى أنها منفتحة على مناقشة هذا الانتشار إذا تحددت آلياته. وتحافظ تركيا على علاقات ودية مع كل من موسكو وكييف خلال الحرب. وقالت الوزارة في إفادة صحافية رداً على سؤال عن تصريحات ماكرون: "أولاً، يجب التوصل إلى وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا. بعد ذلك، يتعين وضع إطار عمل للمهمة بتفويض واضح، ويجب تحديد مدى مساهمة كل دولة".

الرئيس الألماني يلتقي سانشيز

في الأثناء، يعتزم الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير عقد محادثات سياسية مع رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، اليوم الخميس، في مدريد، في اليوم الثاني من زيارته الرسمية لإسبانيا. ومن المتوقع أن تدور المحادثات حول مستقبل أوروبا والحرب في أوكرانيا. ويعتزم شتاينماير توجيه الشكر لسانشيز على دعمه لأوكرانيا، حيث تعهدت إسبانيا مؤخراً بتقديم 817 مليون يورو مساعداتٍ جديدةً للبلاد في مواجهة الغزو الروسي.

روسيا تسقط 118 مُسيرة أوكرانية ليلاً

ميدانياً، نقلت وكالات أنباء روسية، اليوم الخميس، عن وزارة الدفاع قولها إن الدفاعات الجوية أسقطت 118 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل، 52 منها فوق منطقة بيلغورود على الحدود مع أوكرانيا. كذلك، قالت الوزارة إن القوات تقدمت في مدينة بوكروفسك الأوكرانية الواقعة في منطقة دونيتسك وسيطرت على قرية فاسيوكيفكا الواقعة في المنطقة نفسها. ومنذ 24 فبراير/ شباط 2022، تشن روسيا هجوماً عسكرياً على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلاً" في شؤونها.

(رويترز، أسوشييتد برس، العربي الجديد)