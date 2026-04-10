مفاوضات لبنانية إسرائيلية مباشرة في واشنطن الأسبوع المقبل

- تستضيف واشنطن مفاوضات مباشرة بين لبنان وإسرائيل الأسبوع المقبل، برئاسة سفراء البلدين، لبحث وقف إطلاق النار، وسط تأكيد لبناني على أن الاجتماع تحضيري وليس تفاوضياً. - تشدد الجهات اللبنانية على ضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية كشرط أساسي لأي مفاوضات، مع دعوات لتدخل أميركي للضغط على إسرائيل، بينما يرفض حزب الله أي مفاوضات مباشرة. - أعلن نتنياهو بدء المفاوضات بعد محادثات مع ترامب، حيث طلب الأخير تهدئة الأوضاع وفتح باب المفاوضات، وفقاً لمصادر أميركية.

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أنّ واشنطن ستستضيف مفاوضات مباشرة بين وفدي لبنان وإسرائيل، الأسبوع المقبل، على أن تتناول محادثات وقف إطلاق النار بين الجانبين. ووفق وسائل إعلام أميركية، سيرأس الوفد الأميركي السفير لدى بيروت ميشال عيسى، فيما تترأس وفد لبنان سفيرتها لدى واشنطن ندى معوض، ويقود وفد إسرائيل سفيرها يحيئيل ليتر.

في المقابل، قال مصدر رسمي لبناني رفيع، اليوم الجمعة، إنّ اجتماع محادثات وقف إطلاق النار المرتقب بين لبنان وإسرائيل الأسبوع المقبل في الولايات المتحدة هو "تحضيري وليس تفاوضياً". وأوضح المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، لوكالة الأناضول، أنّ الاجتماع الذي تستضيفه وزارة الخارجية الأميركية سيُعقد على مستوى السفراء، في إطار تمهيدي قبل أي مسار تفاوضي محتمل.

وتتمسك الجهات الرسمية اللبنانية بوقف الاعتداءات الإسرائيلية شرطاً أساسياً قبل الانخراط في أي مفاوضات، داعية إلى تدخل أميركي للضغط على إسرائيل في هذا الاتجاه، بما يهيئ الظروف لبدء مسار سياسي. وأمس الخميس، أكدت مصادر رسمية لبنانية لـ"العربي الجديد"، أنّ موعد التفاوض لم يُحدّد بعد، مشيرة إلى أن السفير سيمون كرم لا يزال رئيس الوفد اللبناني حتى الآن، مع استعداد رئيس الوزراء نواف سلام لزيارة الولايات المتحدة في إطار الجهود المبذولة للتوصل إلى حل.

بدوره، دعا عضو كتلة حزب الله النيابية (الوفاء للمقاومة) النائب علي فياض الحكومة اللبنانية إلى التمسك بوقف إطلاق النار شرطاً مسبقاً لأي خطوة لاحقة، مؤكداً، في بيان، أمس الخميس، رفضه أي مفاوضات مباشرة مع إسرائيل، مذكّراً بضرورة الالتزام بالثوابت الوطنية، وفي مقدمتها الانسحاب الإسرائيلي ووقف الأعمال العدائية وعودة السكان إلى مناطقهم.

وفي هذا السياق، نقل موقع أكسيوس الأميركي، أمس الخميس، عن مسؤول إسرائيلي أنّ المفاوضات المباشرة ستبدأ الأسبوع المقبل، على أن يُعقد الاجتماع الأول في مقرّ وزارة الخارجية الأميركية بواشنطن. وأعلن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء الخميس، أنه أوعز ببدء مفاوضات مباشرة مع لبنان، قائلاً في بيان إنه "في ضوء التوجّهات المتكررة من لبنان لفتح مفاوضات مباشرة مع إسرائيل، أوعزتُ أمس في الكابينت (المجلس الوزاري للشؤون السياسية والأمنية) ببدء مفاوضات مباشرة مع لبنان في أقرب وقت ممكن".

ونقل "أكسيوس" الأميركي عن مسؤولين أميركيين قولهم إنّ تصريح نتنياهو جاء بعد مكالمات هاتفية أجراها، يوم الأربعاء، مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب ومبعوثه ستيف ويتكوف. وقال المسؤولون إنّ ويتكوف طلب من نتنياهو "تهدئة" الضربات في لبنان وفتح باب المفاوضات.

(الأناضول، العربي الجديد)