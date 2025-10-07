- بدأت مصر مناقشة قوائم الأسرى الفلسطينيين للإفراج عنهم ضمن مباحثات شرم الشيخ، في إطار خطة ترامب لإنهاء الحرب في غزة، وتشمل القوائم أسماء بارزة مثل مروان البرغوثي وأحمد سعدات. - أبدت حماس استعدادها لتسليم الرهائن والمحتجزين، مطالبة بتوضيح آليات تنفيذ خطة ترامب وضمانات ضد العدوان الإسرائيلي، بمشاركة وفود من قطر وتركيا والولايات المتحدة. - تواصل القاهرة جهودها لتثبيت وقف إطلاق النار والتوافق على تبادل الأسرى، مع مرونة حماس تجاه الخطة ورفضها لخريطة الانسحاب التي تبقي الوجود العسكري الإسرائيلي.

كشفت مصادر لقناة القاهرة الإخبارية الرسمية، اليوم الثلاثاء، أن مصر بدأت مناقشة قوائم الأسرى الفلسطينيين المزمع الإفراج عنهم من السجون الإسرائيلية، في إطار المباحثات الجارية بمدينة شرم الشيخ بشأن اتفاق تبادل الأسرى ضمن خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة. وقالت المصادر إن القوائم التي تطالب حركة حماس بالإفراج عنها تتضمن أسماء بارزة من قيادات الفصائل الفلسطينية، من بينها مروان البرغوثي، وأحمد سعدات، وحسن سلامة، وعباس السيد، إلى جانب آخرين من الأسرى الذين تمسّك الوفد الفلسطيني بإدراجهم ضمن الصفقة.

وأكدت المصادر أن حركة حماس أبلغت الوسطاء استعدادها لتسليم جميع الرهائن والمحتجزين الأحياء والجثامين لدى المقاومة، لكنها طالبت في المقابل بتوضيح الآليات والإجراءات اللازمة لتنفيذ خطة ترامب، وتقديم ضمانات واضحة تحول دون عودة إسرائيل إلى العدوان على قطاع غزة بعد تنفيذ الاتفاق. وأضافت أن وفودًا من قطر وتركيا والولايات المتحدة تواصل الوصول إلى مدينة شرم الشيخ للمشاركة في الاجتماعات الخاصة بتنفيذ خطة ترامب، وسط جهود مصرية مكثفة للتوصل إلى اتفاق نهائي يحدد الخطوات التنفيذية والضمانات اللازمة لتنفيذ بنود الخطة على الأرض.

وأشارت المصادر إلى أن القاهرة تواصل اتصالاتها مع مختلف الأطراف المعنية، بهدف تثبيت وقف إطلاق النار والتوافق على آليات تبادل الأسرى وترتيبات الانسحاب الإسرائيلي من غزة، بما يضمن إطلاق مرحلة جديدة نحو التهدئة الشاملة واستعادة الاستقرار في القطاع.

وكان مصدر مطلع على سير المفاوضات قال لـ"العربي الجديد"، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، إن غرفة العمليات المركزية المشكّلة في شرم الشيخ برئاسة مدير المخابرات المصرية اللواء حسن رشاد، تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع الجانب القطري، لتذليل أي عقبات قد تعترض طريق التوصل إلى اتفاق، مشيراً إلى أن المفاوضات تشهد زخماً متزايداً مع انضمام الوفود الفنية والسياسية تباعاً.

وأكد المصدر أن حركة حماس أبدت مرونة كبيرة في التعامل مع الخطة المطروحة، لكنها في الوقت ذاته تتمسك بعدد من المطالب المحدّدة والمنطقية، وعلى رأسها وقف إطلاق نار كامل وانسحاب إسرائيلي من مناطق داخل القطاع، لتمكينها من المضي قدماً في ملف تبادل الأسرى. وفي السياق نفسه، كشف مصدر في حركة حماس لـ"العربي الجديد" أن الجولة الأولى من المفاوضات لم تنتهِ إلى إقرار أي تفاصيل نهائية بشأن بنود خطة ترامب الخاصة بإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة وإنهاء الحرب في غزة، موضحاً أن الوفد المفاوض للحركة ركّز خلال هذه الجولة على استكشاف النيّات الإسرائيلية ومدى الجدية في الالتزام بأي تفاهمات يجري التوصل إليها.

وقال قيادي بارز في الحركة مطَّلع على مجريات الحوار إنّ وفد الحركة تمسّك بضرورة أن تكون عملية إطلاق الأسرى والانسحاب الإسرائيلي الكامل من غزة في مسار واحد لا يتجزأ، مع إلحاق كلمة "الكامل" بالانسحاب الإسرائيلي في نصوص الاتفاق، لضمان وضوح الالتزامات والجدول الزمني. وبحسب المصدر ذاته، فإنّ وفد حماس أكد خلال الجلسات مجموعةً من المبادئ الأساسية، أهمها رفض التعاطي مع خريطة مراحل الانسحاب الإسرائيلي المعلنة ضمن خطة الرئيس الأميركي، والتي تبقي على الوجود العسكري الإسرائيلي في عدد من النقاط داخل القطاع، منها تلة الشجاعية ومحور فيلادلفيا، كما أكد الوفد أن إنهاء الحرب وإدخال المساعدات إلى القطاع وفتح جميع المعابر يجب أن تُدرج ضمن اتفاق شامل واحد لا يخضع للتجزئة أو التدرج الزمني.