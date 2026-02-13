مفاوضات روسية أوكرانية في جنيف الأسبوع المقبل

- أعلن الكرملين عن جولة جديدة من محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة في جنيف يومي 17 و18 فبراير، برئاسة المستشار فلاديمير ميدينسكي، في ظل استمرار الصراع للعام الخامس. - تعهدت دول الناتو وحلفاؤها بتقديم حزمة مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة عشرات المليارات من الدولارات، لتعزيز قدراتها الدفاعية، مع التركيز على منظومات الدفاع الجوي وتسريع تسليم الأسلحة. - أعلنت ألمانيا عن تسليم خمسة صواريخ "باك-3" لأوكرانيا، بشرط مساهمة دول أخرى بـ30 صاروخاً إضافياً، بينما تعهدت بريطانيا وحلفاؤها بمساعدات عسكرية بقيمة 35 مليار دولار.

أعلن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أنّ مفاوضات جديدة مع أوكرانيا ستعقد الأسبوع المقبل، تزامناً مع دخول الصراع عامه الخامس. وقال بيسكوف، في مؤتمر صحافي: "هناك اتفاق على أن يجري ذلك الأسبوع المقبل، سنبلّغكم بالمكان والتواريخ". وفي وقت لاحق، نقلت وكالات أنباء روسية عن بيسكوف أن الجولة المقبلة من محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة ستُعقد في جنيف يومي 17 و18 فبراير/ شباط الجاري. وأضاف أن الوفد الروسي سيترأسه المستشار بالكرملين فلاديمير ميدينسكي.

وفي ذات السياق، تعهدت دول حلف شمال الأطلسي (ناتو) وحلفاؤها، الخميس، بتقديم حزمة جديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا تقدر بعشرات المليارات من الدولارات، في إطار مساعٍ لتعزيز قدرات كييف الدفاعية في مواجهة الحرب مع روسيا. وجاءت التعهدات خلال اجتماع "مجموعة رامشتاين" في بروكسل، وسط تأكيدات للحاجة الملحة إلى تعزيز منظومات الدفاع الجوي وتسريع تسليم الأسلحة الحيوية.

وأعلن الأمين العام لحلف الناتو، مارك روته

، في ختام اجتماع مجموعة الاتصال الدفاعية الخاصة بأوكرانيا، أن الدول الأعضاء تعهدت بتقديم مئات الملايين من الدولارات دعماً إضافياً لمبادرة "قائمة الاحتياجات الأوكرانية ذات الأولوية"، التي تهدف إلى توفير أسلحة أميركية الصنع. وأعرب روته عن شكره لبريطانيا وأيسلندا والنرويج والسويد وليتوانيا على مساهماتها، وأكد روته أن أوكرانيا بحاجة ملحة إلى مزيد من منظومات الدفاع الجوي، داعياً جميع الدول إلى زيادة دعمها وتقاسم الأعباء. وأشار إلى أن اجتماع اليوم أسفر عن تعهدات إضافية بقيمة 35 مليار دولار، قائلاً: "كان اجتماعاً ناجحاً، لكن يجب بذل المزيد من الجهود لضمان بقاء أوكرانيا قوية".

من جهته، قال وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، إنّ برلين ستسلم خمسة صواريخ اعتراضية جديدة من طراز "باك-3" إلى أوكرانيا، إذا ساهمت دول أخرى بما مجموعه 30 صاروخاً إضافياً. ويعد صاروخ "باك-3"، المعروف باسم "باتريوت بالقدرة المتطورة-3"، من أبرز الأنظمة الدفاعية التي زود بها الغرب أوكرانيا لمواجهة الهجمات الروسية. وأضاف بيستوريوس، في تصريحات عقب الاجتماع في بروكسل، أن الأمر "مسألة أيام، لا أسابيع أو أشهر"، مشيراً إلى أن الحكومات الوطنية لم تصادق بعد على إعلان "باتريوت"، لكنه أبدى تفاؤله بإمكان تحقيق هدف الثلاثين صاروخاً إلى جانب الصواريخ الخمسة الألمانية.

بدوره، أعلن وزير الدفاع البريطاني جون هيلي أن بريطانيا وحلفاءها تعهدوا بتقديم مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة إجمالية تبلغ 35 مليار دولار. وأكد خلال مؤتمر صحافي أن الدعم المشترك ضروري، قائلاً: "يمكننا إنقاذ الأرواح، ويمكننا الضغط على بوتين، ويمكننا الاتفاق على السلام، لكن فقط إذا تكاتفنا معاً". وتأسست مجموعة الاتصال الدفاعية لأوكرانيا عام 2022 بمبادرة من وزير الدفاع الأميركي السابق لويد أوستن، عقب بدء العملية العسكرية الروسية، وتضم نحو 50 دولة من داخل الناتو وخارجه، وتعد منصة رئيسية لتنسيق الدعم العسكري لكييف.

