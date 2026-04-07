مفاوضات ربع الساعة الأخير.. مقترح باكستاني لهدنة أسبوعين

- رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف يدعو لتمديد المهلة الأمريكية لإيران وفتح مضيق هرمز كبادرة حسن نية، مطالبًا بوقف إطلاق النار لمدة أسبوعين لإفساح المجال للدبلوماسية. - إيران تدرس بشكل إيجابي طلب باكستان لوقف إطلاق النار، بينما يترقب العالم انتهاء المهلة الأمريكية لإيران، وسط تهديدات ترامب بمحو حضارة إيران. - إيران تستعد لكل الاحتمالات في الحرب مع الولايات المتحدة وإسرائيل، بينما تهدد الخدمة السرية للحرس الثوري الإيراني بمهاجمة حقول الغاز الإسرائيلية ردًا على التصعيد الأمريكي.

أكد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف

أن الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى تسوية سلمية للحرب الدائرة في المنطقة تتقدم بثبات، طالباً من الرئيس الأميركي دونالد ترامب من جهة، تمديد المهلة التي أعطاها لإيران، والتي تنتهي بعد ساعات، لمدة أسبوعين، ومن إيران من جهة أخرى، فتح مضيق هرمز لمدة أسبوعين كبادرة حسن نية. وقال شريف في منشور عبر منصة إكس: "أحث جميع الأطراف المتحاربة على وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين لإفساح المجال أمام الدبلوماسية لإنهاء الحرب نهائياً".

وقال مسؤول إيراني كبير لـ"رويترز"، إن طهران تبحث بشكل إيجابي طلب باكستان وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين، في وقت نقل موقع أكسيوس عن المتحدثة باسم البيت الأبيض قولها إن ترامب أُبلغ بالمقترح الباكستاني حول إيران وسوف يكون هناك رد.

إلى ذلك، قال مصدر إيراني مطّلع لـ"العربي الجديد"، إن إيران تتجه للموافقة على وقفٍ لإطلاق النار لمدة أسبوعين "احتراماً للوسيط الباكستاني وعدد من الدول الصديقة، وذلك لمنح الدبلوماسية فرصة إضافية"، مع تأكيد تمسكها بمطالبها. وأضاف المصدر أنّ "الطرف الوسيط قدّم ضمانات بعدم استئناف الحرب، إلا أنّه لا توجد أيّ ثقة بالجانب الأميركي، وأن الضامن الأساسي هو الإرادة الجادة لإيران في الدفاع الحازم عن نفسها".

وفيما "تم التحضير لموافقة الطرفين على المقترح الباكستاني"، أكد المصدر أن "إيران، بعدما تعلّمت من تجارب سابقة تتعلق بعدم التزام الولايات المتحدة بتعهداتها، وكذلك من تجاهل إسرائيل لوقف إطلاق النار في لبنان وفلسطين وغيرهما، ترى أن سلوكها الحازم والقوي هو الضامن الأكثر فاعلية لوقف الحرب".

ويأتي هذا في وقت يترقب العالم انتهاء المهلة التي منحها ترامب لإيران للتوصل إلى اتفاق، عند الساعة الثامنة من مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت شرق الولايات المتحدة، فجر الأربعاء بتوقيت إيران. وهدّد ترامب في وقت سابق الثلاثاء، بمحو حضارة إيران بأكملها الليلة. وقال ترامب في منشور عبر منصة "تروث سوشال": "حضارة بأكملها ستندثر الليلة، ولن تعود أبداً. لا أريد أن يحدث ذلك، لكنه سيحدث على الأرجح". وتابع: "مع ذلك، الآن وقد تحقق التغيير الجذري والشامل للنظام، حيث تسود عقول مختلفة، أكثر ذكاءً، وأقل تطرفاً، ربما يحدث شيء رائع ثوري، من يدري؟ سنعرف ذلك الليلة، في واحدة من أهم اللحظات في تاريخ العالم الطويل والمعقّد. 47 عاماً من الابتزاز والفساد والموت ستنتهي أخيراً. بارك الله شعب إيران العظيم!".

وأكد مسؤول إيراني لوكالة رويترز مساء الثلاثاء، أن تبادل الرسائل مع أميركا لا يزال مستمراً عبر وسطاء. وشدّد النائب الأول للرئيس الإيراني محمد رضا عارف على أن إيران مستعدة لكل الاحتمالات في الحرب مع الولايات المتحدة وإسرائيل، بعد التهديدات التي أطلقها الرئيس الأميركي. وقال عارف إن "الأمن القومي واستدامة البنى التحتية يقعان في صلب حساباتنا الدقيقة. وقد استكملت الحكومة، وبكامل التفصيل، التدابير اللازمة لمواجهة كل السيناريوهات. لا تهديد يتخطى جاهزيتنا وقدراتنا الاستخباراتية".

ويأتي هذا في وقت قالت الخدمة السرية للحرس الثوري الإسلامي الإيراني إن القوة ستهاجم حقلي الغاز البحريين الإسرائيليين كاريش وتانين، رداً على التصعيد الأميركي المتوقع للحرب. وتُعدّ حقول البحر المتوسط جزءاً من قائمة تم توزيعها بواسطة الخدمة السرية عبر الإنترنت، ومن بينها ثلاثة أهداف أخرى لم يتم توضيحها. وجاء في تعليق على صورة نشرتها الخدمة، "03:30 صباحاً بتوقيت طهران (00:00 بتوقيت غرينتش)، سيقول زعماء المنطقة لترامب: أيها الوغد المجنون، عليك بإنهاء هذه الحرب اللعينة".