مفاوضات جنيف | انتهاء جولة المفاوضات وسط حديث عن "تقدم إيجابي"

أخبار
طهران

صابر غل عنبري

صابر غل عنبري
مراسل العربي الجديد في إيران.
لندن

العربي الجديد

التحديثات الحية
26 فبراير 2026   |  آخر تحديث: 21:37 (توقيت القدس)
قال وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي إن المباحثات بين إيران والولايات المتحدة في جنيف انتهت، لكنها "سوف تستأنف قريباً". وأعلن البوسعيدي، في منشور على "إكس"، انتهاء هذه الجولة من مفاوضات جنيف "بعد تحقيق تقدّم ملحوظ"، قائلاً: "سنستأنف المحادثات قريباً عقب إجراء مشاورات في العواصم المعنية".

وأضاف البوسعيدي أنه "ستُعقد مناقشات على المستوى التقني الأسبوع المقبل في فيينا"، معرباً عن امتنانه لـ"جميع الأطراف المعنية على جهودهم، ولا سيما المفاوضين، والوكالة الدولية للطاقة الذرية، والحكومة السويسرية المضيفة".

واستؤنفت في جنيف، اليوم الخميس، الجلسة المسائية من الجولة الثالثة من المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة، بوساطة عمانية، بعد جولة صباحية قدّمت فيها طهران للطرف الأميركي مقترحات لحل ملفها النووي، عبر الوساطة العمانية. ويضم الوفد الأميركي للمفاوضات مبعوثي الرئيس الأميركي دونالد ترامب، جاريد كوشنر وستيف ويتكوف، فيما يضم الوفد الإيراني وزير الخارجية عباس عراقجي ومسؤولين إيرانيين. ويشارك المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي في جولة المحادثات الجديدة، بحسب ما أفاد مصدر مطلع على المفاوضات والتلفزيون الرسمي الإيراني. وانضمّ غروسي إلى المحادثات "بصفة مراقب تقني من شأنه أن يساهم في دفع المحادثات بقدر أكبر من الدقّة والجدّية"، وفق ما أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني، مؤكّداً معلومات مقدّمة من مصدر مطلع على الملّف.

وقالت مصادر إيرانية مطلعة لـ"العربي الجديد" إن الوفد الإيراني ذهب إلى المفاوضات وفي جعبته "حزمة مقترحات تتضمن أقصى مرونة إيرانية ممكنة بشأن العقد التفاوضية في حدود الخطوط الحمراء الإيرانية لمعالجة المخاوف أو الذرائع الأميركية بشأن برنامج إيران النووي"، مشيرة إلى أن الحزمة أيضاً "تتركز على موضوع رفع العقوبات ومن دون ذلك لا يمكن ترجمة هذه المرونة إلى إجراءات عملية"، ومؤكدة أن المقترحات الإيرانية تتناول عناوين مهمة مثل حلول لمسألة تخصيب اليورانيوم من دون المساس بـ"الحق الإيراني الثابت في امتلاك دورة الوقود"، ومستوى التخصيب واحتياطيات إيران من اليورانيوم المخصب و"ضمانات مهمة لبقاء البرنامج النووي سلمياً تشمل آليات رقابة وتحقق".

وأكدت المصادر، في حديثٍ إلى "العربي الجديد"، إنّ إقدام الولايات المتحدة على "تكرار مطالب قصوى وغير مقبولة لا يهدف إلا إلى تخريب مسار المفاوضات"، مضيفة أن هذا السلوك "يعكس في الوقت نفسه حجم النفوذ الذي يتمتع به التيار الأميركي الصهيوني الداعي إلى الحرب". وأضافت المصادر، التي رفضت الكشف عن هويتها، أن "هذا السلوك الأميركي يدل على غياب الجدية في التعامل مع المفاوضات"، مؤكدة أن طهران شددت للجانب الأميركي على أن "التمتع بالاستخدام السلمي للطاقة النووية يُعد من الحقوق المنصوص عليها في معاهدة عدم الانتشار النووي (NPT)، وأنها لن تتراجع عن هذه الحقوق". وأشارت المصادر إلى أن طرح المطالب الأميركية "القصوى" يأتي في وقت تشارك فيه هيئة التفاوض الإيرانية في المحادثات "بجدية وحسن نية، وقد أبدت أقصى درجات المرونة اللازمة" للتوصل إلى اتفاق.

في المقابل، نقلت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية عن مسؤولين أميركيين قولهم إنّ المبعوثين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر يحملان مطالب صارمة إلى المفاوضات الجارية في جنيف، اليوم الخميس، أبرزها إبلاغ إيران بضرورة تفكيك مواقعها النووية الثلاثة الرئيسية في فوردو ونطنز وأصفهان، وتسليم كامل مخزونها المتبقي من اليورانيوم المخصب إلى الولايات المتحدة. وتأتي هذه المطالب في ظل ضغوط من "صقور" داخل الإدارة الأميركية ومن الجمهوريين في الكونغرس، لمنع إبرام اتفاق قد يُنتقد باعتباره "متساهلاً"، وفق الصحيفة، التي وصفت الجولة الحالية من المفاوضات النووية بأنها "حاسمة".

وأشارت الصحيفة إلى أنّ المفاوضين الأميركيين سيصرّان على أن يكون أي اتفاق نووي غير محدد بسقف زمني، بخلاف القيود التي كانت تنتهي تدريجياً بموجب الاتفاق الذي جرى التفاوض عليه في عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما. ووفقاً الصحيفة، فإنّ هذه المطالب قد تكون "صعبة" على طهران، في وقت يسعى فيه الجانبان إلى إيجاد بديل دبلوماسي لضربة عسكرية محتملة. 

ومساء أمس الأربعاء، بحث وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، مع نظيره الإيراني عباس عراقجي مقترحات إيران لحل ملفها النووي. وأفادت الخارجية العمانية، في بيان، صباح اليوم الخميس، بأن الوزيرين بحثا "آخر المستجدات والمرئيات والمقترحات التي سيتقدم بها الجانب الإيراني في سبيل التوصل إلى اتفاق حول الملف النووي الإيراني، وذلك استنادًا إلى المبادئ الاسترشادية التي جرى التوافق عليها في الجولة السابقة من المفاوضات". وأعرب وزير الخارجية الإيراني، بحسب البيان، عن تقديره للجهود التي يبذلها نظيره العُماني في دعم المسار الدبلوماسي القائم، معتبراً أن نجاح المفاوضات مرهون بجدية الطرف الأميركي وابتعاده عن السلوكيات والمواقف المتناقضة.

"العربي الجديد" يتابع المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة في جنيف أولاً بأول..

09:36 pm

طهران
عراقجي: مفاوضات اليوم كانت أفضل جولات تفاوض وأكثرها جدية

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن محادثات اليوم "كانت أفضل جولات التفاوض وأكثرها جدية وأطول من قبل"، مشيراً إلى أنه جرى الاتفاق على أن تجري الفرق التقنية مباحثات الاثنين المقبل في فيينا.

وكشف بأن المفاوضات حققت "تقدماً جيداً ودخلت العناصر الأساسية للاتفاق بشأن القضايا النووية ورفع العقوبات". وتابع عراقجي "أوضحنا موقفنا بالكامل حول رفع العقوبات واتفقنا على عقد الجولة الرابعة للمفاوضات بين الوفدين قريباً".

08:55 pm

العربي الجديد

جنيف
البوسعيدي: تقدم في مفاوضات جنيف وجولة تقنية في فيينا

أعلن وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي، في منشور على "إكس"، انتهاء هذه الجولة من مفاوضات جنيف "بعد تحقيق تقدّم ملحوظ"، قائلاً: "سنستأنف المحادثات قريباً عقب إجراء مشاورات في العواصم المعنية". وأضاف البوسعيدي أنه "ستُعقد مناقشات على المستوى التقني الأسبوع المقبل في فيينا"، معرباً عن امتنانه لـ"جميع الأطراف المعنية على جهودهم، ولا سيما المفاوضين، والوكالة الدولية للطاقة الذرية، والحكومة السويسرية المضيفة".

9:00 PM

صابر غل عنبري

صابر غل عنبري
مراسل العربي الجديد في إيران.
طهران
مصدر إيراني: انتهاء جولة المفاوضات مع واشنطن

أفاد مصدر إيراني من جنيف لـ"العربي الجديد" بانتهاء المفاوضات الإيرانية الأميركية. وأضاف مصدر إيراني آخر لـ"العربي الجديد" أن الطرفين اتفقا على استمرار المفاوضات لاحقاً خلال الأيام المقبلة.

08:44 pm

رويترز

رويترز
أكسيوس: خيبة أمل أميركية من المفاوضات مع إيران

نقل صحفي في موقع "أكسيوس" عبر منصة "إكس" أن مبعوثي البيت الأبيض جاريد كوشنر وستيف ويتكوف عبّرا عن خيبة أملهما مما سمعاه من الجانب الإيراني خلال المفاوضات التي عُقدت صباح اليوم. وأشار إلى أن الجلسة لا تزال سارية مساءً.

08:07 pm

العربي الجديد

واشنطن
البحرية الأميركية تخفّض طاقم الأسطول الخامس في البحرين

أفاد عدد من المسؤولين الأميركيين لشبكة "فوكس نيوز" بأن مقرّ الأسطول الخامس التابع للبحرية الأميركية في البحرين خُفّض إلى مستوى "الحدّ الأدنى الضروري للمهمات"، تحسباً لضربات أميركية محتملة على إيران. وبقي في المرفق حالياً أقل من 100 عنصر. وقبيل عملية "مطرقة الليل" في يونيو/ حزيران الماضي، عندما نفّذت الولايات المتحدة ضربات على مواقع نووية إيرانية، جرى إخلاء مقرّ الأسطول الخامس بطريقة مماثلة.

07:33 pm

العربي الجديد

جنيف
"سي أن أن": ويتكوف وعراقجي أجريا محادثات مباشرة في جنيف

عقد المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي "محادثات مباشرة" في جنيف خلال الجولة الثالثة من المفاوضات النووية بين الولايات المتحدة وإيران، وفقاً لمصدر مطلع تحدث إلى شبكة "سي أن أن" اليوم الخميس. ولم يقدّم المصدر تفاصيل بشأن مدة المحادثات أو جدول أعمالها المحدد.

6:59 PM

صابر غل عنبري

صابر غل عنبري
مراسل العربي الجديد في إيران.
طهران
بدء الجولة المسائية من المفاوضات في جنيف

أفاد مصدر إيراني مطلع من جنيف "العربي الجديد" ببدء الجولة المسائية من المفاوضات غير المباشرة مع الولايات المتحدة.

6:51 PM

صابر غل عنبري

صابر غل عنبري
مراسل العربي الجديد في إيران.
طهران
مصادر: المطالب الأميركية القصوى تهدف إلى تدمير المفاوضات

أكدت مصادر إيرانية مطلعة، في حديثٍ إلى "العربي الجديد"، أنّ إقدام الولايات المتحدة على "تكرار مطالب قصوى وغير مقبولة لا يهدف إلا إلى تخريب مسار المفاوضات"، مضيفة أن هذا السلوك "يعكس في الوقت نفسه حجم النفوذ الذي يتمتع به التيار الأميركي الصهيوني الداعي إلى الحرب".

التفاصيل عبر الرابط:

مباحثات طهران وواشنطن عقدت في مبنى سفارة عُمان في جنيف، 17 فبراير 2026 (رويترز)
أخبار
التحديثات الحية

خاص | مصادر إيرانية: المطالب الأميركية القصوى تهدف لتدمير المفاوضات

6:41 PM

صابر غل عنبري

صابر غل عنبري
مراسل العربي الجديد في إيران.
طهران
مصدر إيراني: تمسّك واشنطن بمواقفها يعرقل التوصل إلى تفاهمات

قال مصدر إيراني لـ"العربي الجديد" إنّه إذا ظلّ الوفد الأميركي متمسكاً بمواقفه من دون تليينها خلال الجولة المسائية، فلن يحصل اختراق يسمح بالتوصل إلى تفاهمات. وأضاف المصدر أن واشنطن تريد تنازلات قصوى مقابل تقديم امتيازات دنيا لا تلبي المطالب الإيرانية في رفع العقوبات.

04:17 pm

العربي الجديد

واشنطن
"وول ستريت جورنال": مطالب أميركية صعبة إلى إيران

نقلت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية عن مسؤولين أميركيين قولهم إنّ المبعوثين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر يحملان مطالب صارمة إلى المفاوضات الجارية في جنيف، اليوم الخميس، أبرزها إبلاغ إيران بضرورة تفكيك مواقعها النووية الثلاثة الرئيسية في فوردو ونطنز وأصفهان، وتسليم كامل مخزونها المتبقي من اليورانيوم المخصب للولايات المتحدة. وتأتي هذه المطالب في ظل ضغوط من "صقور" داخل الإدارة الأميركية ومن الجمهوريين في الكونغرس، لمنع إبرام اتفاق قد يُنتقد باعتباره "متساهلاً"، وفق الصحيفة، التي وصفت الجولة الحالية من المفاوضات النووية بأنها "حاسمة".

التفاصيل عبر الرابط:

ويتكوف وكوشنر في قصر الإليزيه بباريس، 6 يناير 2026 (فرانس برس)
رصد
التحديثات الحية

"وول ستريت جورنال": هذا ما ستطلبه أميركا من إيران في مفاوضات جنيف

04:16 pm

رويترز

رويترز
مسؤول إيراني كبير: محادثات مكثفة وجادة

قال مسؤول إيراني كبير لوكالة رويترز، اليوم الخميس، إن المحادثات مع أميركا في جنيف "مكثفة وجادة".

4:15 PM

صابر غل عنبري

صابر غل عنبري
مراسل العربي الجديد في إيران.
طهران
بقائي: التركيز على النووي ورفع العقوبات

قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، للتلفزيون الإيراني، إنّ المفاوضات استغرقت أكثر من ثلاث ساعات وجرت على "نحو مكثف وجاد"، وطُرحت نقاشات جادة حول المواضيع النووية ورفع العقوبات. وأضاف أن المفاوضات ستُستأنف في حدود الساعة الخامسة والنصف بتوقيت جنيف، وعزا بقائي وقف المفاوضات لساعات إلى "وجود حاجة ليتشاور الوفدان مع عاصمتيهما".

وأكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن موضوع المفاوضات "بالغ الأهمية"، ومن الطبيعي أن تتابعه جميع وسائل الإعلام الدولية بدقة، موضحاً أن ما طُرح حتى الآن لا يتجاوز كونه تكهنات إعلامية، ولا يمكن تأكيد أي منها. وأضاف أن التركيز ينصب على الأطر والتوجيهات المحددة، مع بذل الجهود اللازمة لضمان تأمين مصالح إيران.

وأشار إلى طرح بعض المبادرات، مؤكداً ضرورة انتظار تطوراتها، لافتاً إلى أن النقاشات ستُحال مساء اليوم إلى العواصم للتشاور، على أن يكون بالإمكان التوصل إلى تقييم أوضح في ختام المفاوضات. وشدد على أن "موضوع التفاوض يظل محصوراً في الملف النووي، وأن هذا الأمر واضح ومحدد"، مضيفاً أن "الشعب الإيراني تضرر بشدة من العقوبات، وأن أي اتفاق محتمل يجب أن يتضمن رفع هذه العقوبات". وتابع قائلاً إنّ التركيز الأساسي بالنسبة إلى إيران ينصب على تحقيق "نتيجة ملموسة"، مشيراً إلى أن التصريحات "المتناقضة" الصادرة عن بعض المسؤولين الأميركيين لا تزال تُبقي أجواء الشك والريبة قائمة.

04:03 pm

فرانس برس

فرانس برس
حاملة الطائرات الأميركية الكبرى تغادر اليونان

غادرت حاملة الطائرات الأميركية الكبرى في العالم "جيرالد آر فورد" قاعدة بحرية في جزيرة كريت اليونانية اليوم الخميس، وفق ما أفاد مصور من وكالة فرانس برس، بعدما أرسلتها الولايات المتحدة هذا الأسبوع إلى البحر المتوسط في إطار حشد عسكري للضغط على إيران. وكانت الحاملة ترسو منذ الاثنين في القاعدة البحرية الأميركية في خليج سودا في كريت. وامتنعت السفارة الأميركية في أثينا عن التعليق على وجود الحاملة، محيلة استفسارات وكالة فرانس برس إلى وزارة الحرب (البنتاغون) في واشنطن.
 

2:51 PM

صابر غل عنبري

صابر غل عنبري
مراسل العربي الجديد في إيران.
طهران
البوسعيدي: تبادل أفكار بنّاءة وإيجابية

قال وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، في منشور على منصة "إكس"، إن المفاوضين الأميركيين والإيرانيين علقوا جلساتهم مؤقتاً لـ"أخذ استراحة"، على أن تُستأنف المباحثات لاحقاً اليوم. وأضاف البوسعيدي: "تبادلنا اليوم في جنيف أفكاراً بناءة وإيجابية"، معرباً عن أمله في إحراز مزيد من التقدم.

2:39 PM

صابر غل عنبري

صابر غل عنبري
مراسل العربي الجديد في إيران.
طهران
استراحة تشاور تمهيداً لجولة جديدة

قال مصدر إيراني مطلع لـ"العربي الجديد" إن الوفود المفاوضة في جنيف دخلت استراحة بعد أكثر من ثلاث ساعات من التفاوض. وبحسب المصدر نفسه، من المقرر أن تجري مشاورات داخلية بينها وبين العواصم، على أن تُستأنف المحادثات لاحقاً اليوم في حدود الساعة السادسة مساء بتوقيت جنيف.

01:10 pm

العربى الجديد

العربى الجديد
طهران
مصدر إيراني: المفاوضات مستمرة وجادة

وصف مصدر إيراني مطلع في حديث لـ"العربي الجديد" المفاوضات المستمرة بين واشنطن وطهران في جنيف بأنها "جادة".

12:50 pm

العربي الجديد

طهران
بقائي: نأمل أن يدخل الوفد الأميركي المفاوضات بجدية

أعرب المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، في تصريحات لقناة "برس تي في" الإيرانية عن أمله في أن يدخل الوفد الأميركي المفاوضات بجدية، مضيفا أن التصريحات "المتناقضة" الصادرة عن المسؤولين في الولايات المتحدة كانت "دائمًا جزءًا من السلوك التفاوضي"، مؤكدًا أنها "لا تسهم على الإطلاق في دفع مسار المفاوضات إلى الأمام".

12:32 pm

العربي الجديد

لندن
وزير الخارجية العماني يستعرض مقترحات إيران مع ويتكوف وكوشنر

عقد وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي صباح اليوم في مدينة جنيف لقاءً مع مبعوثي الرئيس الأميركي ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، وذلك في إطار المفاوضات الإيرانية الأميركية الجارية حاليا. واستعرض اللقاء وفق وزارة الخارجية العمانية "مقترحات الجانب الإيراني وردود واستفسارات الفريق التفاوضي الأميركي المتصلة بمعالجة العناصر الرئيسية لبرنامج إيران النووي والضمانات اللازمة لتحقيق الاتفاق المنشود لهذا الملف الهام".

وقال البوسعيدي إن المساعي "مستمرة بصورة حثيثة وبروح بناءة في ظل انفتاح المتفاوضين لأفكار وحلول جديدة وخلاقة بصورة غير مسبوقة وتهيئة الظروف الداعمة للتقدم والتوصل الى اتفاق عادل بضمانات قابلة للاستدامة".

12:18 pm

العربي الجديد

طهران
شمخاني: اتفاق بشأن السلاح النووي سيكون في متناول اليد

أكد أمين مجلس الدفاع الإيراني، الأدميرال علي شمخاني، اليوم الخميس في منشور على "إكس" أنه "إذا كانت القضية الأساسية في المفاوضات هي عدم قيام إيران بصناعة سلاح نووي، فإن ذلك يتطابق مع فتوى القيادة ومع العقيدة الدفاعية لإيران"، مضيفا أنه بناء على ذلك "فإن التوصل إلى اتفاق فوري سيكون في المتناول". وتابع أن وزير الخارجية عباس عراقجي "يتمتع بالدعم والصلاحيات الكافية لإبرام هذا الاتفاق".

11:49 am

العربي الجديد

طهران
المفاوضات مستمرة منذ نحو ساعة

قال مصدر إيراني مطلع لـ"العربي الجديد" إن المفاوضات التي بدأت في الساعة العاشرة صباحاً بتوقيت جنيف ما زالت مستمرة بعد مرور ساعة على انطلاقها.

11:41 am

رويترز

رويترز
بدء المفاوضات بين واشنطن وطهران في جنيف

أفادت وسائل إعلام إيرانية رسمية ببدء الجولة الثالثة من المحادثات النووية غير المباشرة بين طهران وواشنطن في جنيف.

10:52 am

العربي الجديد

طهران
غروسي ينضم للمفاوضات بين وفدي طهران وواشنطن

قال مصدر إيراني مطلع لـ"العربي الجديد" إن الوفد الإيراني وصل إلى مقر القنصلية العمانية في جنيف، مضيفا أن المفاوضات غير المباشرة بين الوفدين الإيراني والأميركي ستبدأ بعد قليل بحضور المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي.

10:39 am

العربي الجديد

طهران
نفي إيراني لبدء المفاوضات في القنصلية العمانية

قال مصدر إيراني مطلع لـ"العربي الجديد" إن المفاوضات غير المباشرة بين الوفدين الإيراني والأميركي لم تبدأ بعد في القنصلية العمانية بجنيف.

10:37 am

العربي الجديد

طهران
الخارجية الإيرانية: المفاوضات تركز على "النووي" فقط

قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، في تصريحات للتلفزيون الإيراني، إن الجولة الثالثة من المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة ستتركز فقط على الملف النووي، مشيرا إلى أنها بدأت فعليا من خلال اللقاء الذي عُقد مساء أمس بين وزيري خارجية إيران وسلطنة عُمان.

وأوضح بقائي أن هذا اللقاء شهد "عرضاً مفصلاً" لوجهات نظر الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومواقفها، حيث جرى نقلها بشكل إلى الجانب العُماني. وأضاف أن المحادثات والمشاورات بين الجانب العُماني والجانب الأميركي انطلقت منذ صباح اليوم، مشيرًا إلى أن الوفد الإيراني توجه إلى مقر المفاوضات. كما أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، سينضم إلى الجولة الثالثة من المفاوضات، على غرار مشاركته في الجولة الثانية.

10:31 am

العربي الجديد

طهران
وزير الخارجية العماني يجري مباحثات مع غروسي في جنيف

أفادت وزارة الخارجية العمانية بأن الوزير بدر البوسعيدي، التقى صباح اليوم الخميس رافاييل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وذلك في إطار المشاورات وتبادل وجهات النظر بشأن القضايا الفنية المرتبطة بالملف النووي الإيراني، والأفكار المطروحة على طاولة التفاوض بين الجانبين الإيراني والأميركي.

10:10 am

العربي الجديد

طهران
الوفد الإيراني يقدم حزمة مقترحات للوسيط العماني

أفاد مراسل وكالة أنباء "إرنا" الإيرانية الحكومية من جنيف بأن وفد الجمهورية الإسلامية الإيرانية قدّم إلى الطرف الأميركي عبر سلطنة عمان "حزمة من المقترحات من شأنها إزالة جميع الذرائع الأميركية المتعلقة بالبرنامج النووي السلمي الإيراني"، مؤكدة أن عدم قبول هذه المقترحات من جانب البيت الأبيض "سيُعدّ تأكيدًا للشكوك بافتقار الولايات المتحدة إلى الجدية في المسار الدبلوماسي، وأن إظهارها الرغبة في الدبلوماسية ليس سوى مناورة".

10:02 am

العربي الجديد

طهران
وكالة "فارس": بدء الجولة الثالثة من المفاوضات

أفادت وكالة "فارس" الإيرانية المحافظة ببدء الجولة الثالثة من المفاوضات الإيرانية الأميركية غير المباشرة في القنصلية العمانية في جنيف.

09:36 am

العربي الجديد

طهران
الرئيس الإيراني يؤكد مجدداً معارضة طهران لصنع أسلحة نووية

قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان اليوم الخميس إن الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي أفتى بتحريم أسلحة الدمار الشامل، وهو ما يعني "بشكل قاطع أن طهران لن تصنع أسلحة نووية". وأضاف بزشكيان أن "هناك فرقًا جوهريًا بين الموقف العقائدي والتصريح السياسي في ما يتعلق بموضوع السلاح النووي"، مؤكدًا أن موقف القيادة الدينية في هذا الشأن "لا يخضع للحسابات السياسية أو للتبدّل".

09:34 am

العربي الجديد

طهران
الوفد الإيراني يدخل إلى القنصلية العمانية في جنيف

أفاد مراسل "العربي الجديد" بأن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي والوفد المرافق له دخلوا إلى مقر القنصلية العمانية في جنيف للمشاركة في الجولة الثالثة من المفاوضات مع الوفد الأميركي.

09:34 am

العربي الجديد

لندن
مباحثات بين عراقجي ونظيره العماني

بحث وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، مع نظيره الإيراني عباس عراقجي، مقترحات إيران لحل ملفها النووي، وذلك قبيل ساعات من بدء الجولة الثالثة من المفاوضات الإيرانية الأميركية في جنيف.

وأفادت الخارجية العمانية، في بيان، صباح الخميس، بأن الوزيرين بحثا "آخر المستجدات والمرئيات والمقترحات التي سيتقدم بها الجانب الإيراني في سبيل التوصل إلى اتفاق حول الملف النووي الإيراني، وذلك استنادًا إلى المبادئ الاسترشادية التي تم التوافق عليها في الجولة السابقة من المفاوضات".

كما قالت الخارجية الإيرانية، في بيان، إن اللقاء بحث آخر التطورات المرتبطة بالمسار التفاوضي، واستعرض مواقف إيران إزاء القضايا النووية وملف رفع العقوبات، إلى جانب نقل الملاحظات والمطالب الإيرانية إلى الجانب العُماني. وأعرب وزير الخارجية الإيراني، حسب البيان، عن تقديره للجهود التي يبذلها نظيره العُماني في دعم المسار الدبلوماسي القائم، معتبراً أن نجاح المفاوضات مرهون بجدية الطرف الأميركي وابتعاده عن السلوكيات والمواقف المتناقضة.

12:15 PM

نقل التلفزيون الإيراني عن مراسله من جنيف قوله "يبدو أن الطرفين الإيراني والأميركي أبديا ضوء أخضر تجاه مواقف الطرف الآخر".

