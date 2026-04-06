مفاوضات باكستان وأفغانستان تراوح مكانها.. والصين تدفع نحو هدنة

علم "العربي الجديد"، أن أفغانستان وباكستان تصرّان على موقفهما من الحرب الدائرة فيما بينهما منذ 41 يوماً، على وقع مفاوضات مستمرة في مدينة ارمتشي الصينية منذ أربعة أيام. وعلى الرغم من عدم وجود أي مواقف رسمية حول أجندة ونتائج تلك المفاوضات، إلا أن مصادر لـ"العربي الجديد" ذكرت الأحد، أن الوفد الباكستاني يطلب من الوفد الأفغاني ضمانات مكتوبة بشأن طالبان الباكستانية، وأن يصدر زعيم الحركة فتوى بعدم شرعية الجهاد في باكستان، لكن الجانب الأفغاني يرفض ذلك ويعتبر طالبان الباكستانية ملفا باكستانيا داخليا لا دخل لأفغانستان فيها.

كما أكدت المصادر أن الصين تحاول تقريب وجهات النظر والتوافق على وقف لإطلاق النار واستمرار عملية الحوار، وليتم الإعلان عن الموعد القادم لاستئناف الحوار قبل إنهاء هذه الجولة.

أفغانستان: مقتل 761 مدنيا جراء هجمات باكستانية خلال 41 يوماً

في غضون ذلك، أعلنت الحكومة الأفغانية، السبت، مقتل 761 مدنياً، منذ بدء الصراع الجاري بين أفغانستان وباكستان قبل 41 يوماً، مشيرة إلى أن هؤلاء سقطوا "جراء هجمات باكستان على المناطق السكنية داخل أفغانستان". يأتي ذلك فيما ترفض إسلام أباد الاعتراف بمقتل مدنيين أفغان في هجمات قواتها داخل أفغانستان، مؤكدة أنها تستهدف فقط مسلحي طالبان الباكستانية ومن يدعمها.

وقال نائب الناطق باسم حكومة طالبان حمد الله فطرت، في بيان السبت، إن الهجمات الباكستانية استهدفت على مدى 41 يوما (من 22 فبراير حتى الثالث من إبريل الحالي) "بشكل عشوائي عامة المواطنين والأماكن العامة مثل المساجد والمستشفيات والمدارس، وقتلت 761 مدنيا كما أصابت 626 جريحا". وذكر فطرت أن الهجمات "أدت إلى تشريد 27 ألف أسرة".

وجاء في البيان ذاته أن الهجمات الباكستانية استهدفت مواقع في العاصمة كابول ومدن ننجرهار، وكنر، ونورستان في الشرق، وقندهار وبكتيا وبكتيكا وخوست في الجنوب، مشيرا إلى أن "القوات الباكستانية نفذت 14 ألفاً و927 هجوما بالصواريخ والقنابل على المناطق السكنية داخل أفغانستان". كما دمرت الهجمات ذاتها 256 محلا تجاريا، وثلاثة مستشفيات، و13 مدرسة، و34 مسجدا، إضافة إلى تدمير 42 سيارة مدنية، وتسببت كذلك في نفوق 661 رأس من الماشية. ومن أفدح الهجمات الباكستانية، بحسب كابول، الغارة على مستشفى مدني في كابول يوم 16 مارس/آذار المنصرم أدت إلى مقتل 400 مدمنا كانوا تحت العلاج. لكن باكستان قالت إن القصف لم يطاول مستسشفى، بل استهدف مخزنا للمتفجرات ومصنعاً للمسيرات.