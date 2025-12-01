- تواصل القوى السياسية في تحالف "الإطار التنسيقي" مشاوراتها لاختيار رئيس وزراء جديد بعد الانتخابات البرلمانية، مع التركيز على قبول داخلي وخارجي، خاصة من الولايات المتحدة وإيران، لضمان استقرار العملية السياسية. - تتداول أسماء مثل محمد شياع السوداني ونوري المالكي كمرشحين، حيث يسعى التحالف إلى توافق حول مرشح يلتزم بسياسة التحالف ويحقق إجماعاً سياسياً داخلياً وقبولاً إقليمياً ودولياً. - يشدد المحللون على أهمية التوازن بين الاعتبارات الدولية والإقليمية، مع ضرورة موافقة الولايات المتحدة وإيران وعدم اعتراض المرجعية الدينية في النجف، لضمان استقرار الحكومة وتجنب التوترات السياسية.

تواصل القوى السياسية داخل تحالف "الإطار التنسيقي" الحاكم في العراق، مشاوراتها لاختيار رئيس وزراء عراقي وتشكيل الحكومة الجديدة بعد نحو 20 يوماً من الانتخابات البرلمانية الأخيرة، التي أفرزت نتائج متقاربة، وانتهت بإعادة تشكيل التحالف الحاكم "الإطار التنسيقي"؛ الذي أعلن عن نفسه "الكتلة الأكبر" في البرلمان المقبل.

ويبحث التحالف تسمية مرشحه لرئاسة الوزراء، ضمن اشتراطات تراعي أن يحظى بقبول داخلي وخارجي. مع التأكيد على ضرورة قبول الولايات المتحدة وإيران أي خيار يطرح لهذا المنصب، لضمان استقرار العملية السياسية والتوافق الإقليمي والدولي.

ومن المرتقب أن يعقد قادة "الإطار التنسيقي"، اليوم الاثنين، اجتماعاً مهماً لوضع اللمسات الأخيرة على ملف اختيار رئيس الوزراء الجديد، مع أهمية عدم وجود أي "فيتو" أميركي أو إيراني على هذه الشخصية، كذلك عدم وجود أي رفض وتحفّظ على المرشح من قبل النجف، التي تمثل توجهات المرجعية الدينية العليا للمكون العربي الشيعي، وفقاً لمصادر سياسية تحدثت لـ"العربي الجديد".

وحتى الآن لم يجر طرح أسماء رسمية كمرشحين لرئاسة الحكومة المقبلة، لكن، وفقاً للمصادر ذاتها، التي أكدت لـ"العربي الجديد" استمرار قادة التحالف التشاور بشأن هذا الاستحقاق، فإن عدة أسماء يجري تداولها، من بينها محمد شياع السوداني، وعلي العلاق، وحميد الشطري، ونوري المالكي، وقاسم الأعرجي، وأسعد العيداني، وعبد الأمير الشمري.

المصادر ذاتها تحدثت عن تحركات لعدة كتل داخل الإطار التنسيقي، لطرح أسماء معينة على شركائها في التحالف بغية جس النبض، أو الحصول على رفض مسبق لتضييق الخيارات بالأسماء المطروحة في هذا الإطار، لكن حتى الآن النقطة الأهم التي يجري بحثها هي تقديم رئيس وزراء يلتزم بسياسة وقرارات التحالف الحاكم، ويتعهد بذلك.

وضع اللمسات الأخيرة

ويقول عضو "الإطار التنسيقي"، عدي الخدران، لـ"العربي الجديد"، إن "اجتماع قادة الإطار المزمع عقده (مساء اليوم الاثنين) سيكون خطوة مهمة لوضع اللمسات الأخيرة على اختيار مرشح رئاسة الوزراء، والهدف من الاجتماع هو التوصل إلى شخصية تحظى بإجماع سياسي وطني داخلي، إضافة إلى قبول إقليمي ودولي".

وبين الخدران أن "الاجتماع يمثل مرحلة حاسمة في جهود الإطار التنسيقي لتقديم مرشح قادر على إدارة المرحلة المقبلة بفعالية، وبما يضمن استمرار الحوار السياسي والتوافق بين القوى المختلفة"، مضيفاً: "الاجتماع يعقد في وقت تشهد فيه العملية السياسية العراقية ضغوطاً داخلية وخارجية لتشكيل حكومة تحظى بثقة الشعب والمجتمع الدولي". وأضاف أن "الاختيار النهائي لن يقتصر على التوافق داخل الإطار فحسب، بل سيأخذ بعين الاعتبار المواقف الإقليمية والدولية لضمان نجاح الحكومة القادمة واستقرارها، واجتماع اليوم سيركز على حسم المرشح بشكل نهائي بعد أيام طويلة من المشاورات المكثفة بين مكونات الإطار المختلفة، وقد جرى تحديد عدة أسماء مرشحة ستجري مناقشتها بعناية، على أن يكون الخيار شخصاً قادراً على إدارة المرحلة المقبلة، وتحقيق الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي". وختم عضو الإطار التنسيقي قوله إن "الاختلاف في وجهات النظر ما بين قادة الإطار التنسيقي بخصوص شخصية رئيس الوزراء المقبل أمر طبيعي، وهي تحصل مع كل انتخابات تجري، لكن في النهاية سيكون هناك اتفاق وتوافق ما بين القادة على طرح مرشح يمثل الإطار بكل توجهاته".

توازن دقيق

من جهته، يقول الناشط السياسي من كربلاء، طلال الجبوري، لـ"العربي الجديد"، إن "عملية اختيار رئيس الوزراء المقبل لن تكون مجرد مسألة داخلية محصورة بالأحزاب السياسية الشيعية، بل تتطلب توازناً دقيقاً بين الاعتبارات الدولية والإقليمية، وأي مرشح للمنصب يجب أن ينال موافقة الولايات المتحدة وإيران، إلى جانب ضمان عدم وجود اعتراض من قبل المرجعية الدينية في النجف والتيار الصدري".

وبين الجبوري أن "الوضع السياسي في العراق حساس للغاية، وأي خطوة للتوصل إلى اتفاق حول رئيس الوزراء المقبل يجب أن تجري بعد استشارة جميع الأطراف المؤثرة داخلياً وخارجياً. الموافقة الأميركية والإيرانية ضرورية لضمان دعم القوى الإقليمية والدولية للعملية السياسية، بينما احترام موقف المرجعية الدينية في النجف يشكل ضمانة لشرعية القرار داخل العراق". وأضاف أن "أي اتفاق على شخصية رئيس الوزراء المقبل لن يكون نافذاً إلا بعد أن يوافق قادة الإطار التنسيقي على الترشيح، ويطمئنوا إلى عدم وجود أي اعتراض من المرجعية، وكذلك القوى الإقليمية والدولية، فهذه التوازنات تمثل عنصر الاستقرار السياسي الذي يحتاجه العراق في هذه المرحلة الحساسة".

وحذّر السياسي العراقي المستقل من أن "العراق يمر بمرحلة دقيقة تتطلب مرونة وحكمة من الجميع، وأن أي اختيار عشوائي أو متسرع لرئيس الوزراء قد يؤدي إلى توترات سياسية وأمنية واقتصادية".

وضع حساس

في المقابل، قال الباحث في الشأن السياسي، جاسم الغرابي، لـ"العربي الجديد"، إن "الخلاف الداخلي داخل الإطار التنسيقي حول اختيار رئيس الوزراء المقبل يعكس تبايناً في الرؤى والأولويات بين القوى المكونة للإطار، وأي شخصية مرشحة للمنصب لن تتمكن من الاستقرار سياسياً إلا بوجود دعم متواز من الولايات المتحدة وإيران". وبيّن أن "الخلافات الداخلية داخل الإطار التنسيقي تؤخّر الوصول إلى توافق حول شخصية رئيس الوزراء، وأي ترشيح يحدث من دون ضمان دعم خارجي، سواء من واشنطن أو طهران، سيكون عرضه للفشل".

وأضاف الغرابي أن "الدعم الأميركي والإيراني ليس مجرد تفضيل سياسي، بل يمثل ضمانة لتحقيق الاستقرار الحكومي، ومواصلة العمل السياسي والاقتصادي بشكل سلس، ودون هذا الدعم ستظل أي حكومة مقترحة عرضة للأزمات الداخلية والانعكاسات الإقليمية". وأكد أن "ما يحدث داخل الإطار التنسيقي ليس مجرد خلاف شكلي، بل هو اختبار لقدرة العراق على التوازن بين القوى المحلية والضغوط الإقليمية والدولية، وهو ما يحدد بشكل مباشر استقرار الحكومة المقبلة ومسار الإصلاحات السياسية والاقتصادية".

وتحدّد العملية الدستورية في العراق مساراً زمنياً متتابعاً يبدأ من إعلان نتائج الانتخابات حتى اكتمال تشكيل الحكومة الجديدة، لمنع الفراغ السياسي وضمان انتقال منظم للسلطة. وتبدأ الإجراءات بمصادقة المحكمة الاتحادية العليا على النتائج (لم يحصل حتّى الآن)، وهي الخطوة التي عادة ما تُحسم خلال 15 يوماً من إعلان نتائج الانتخابات، وبعد ذلك يكون انعقاد الجلسة الأولى للبرلمان الجديد بمدة لا تتجاوز الـ15 يوماً، من تاريخ المصادقة، ويجري انتخاب رئيس للبرلمان ونائبيه فيها.

بعد ذلك، وخلال 30 يوماً من انعقاد الجلسة، ينتخب رئيس الجمهورية بأغلبية ثلثي أعضاء البرلمان في الجولة الأولى، وإن لم يتحقق ذلك تجرى جولة ثانية بين أعلى المرشحين، بعد ذلك يجري تكليف الكتلة الكبرى برلمانياً بتشكيل الحكومة خلال 15 يوماً من انتخاب رئيس الجمهورية. أما مهلة تشكيل الحكومة ونيل الثقة أمام رئيس الوزراء المكلف فهي 30 يوماً لتقديم كابينته وبرنامجه الحكومي، وإذا فشل يجري تكليف مرشح آخر خلال 15 يوماً آخر.