مفاوضات إسلام أباد: ماذا يجري وراء الكواليس؟

- بدأت مفاوضات إسلام أباد بين إيران والولايات المتحدة بوساطة باكستانية، حيث استمرت لأكثر من تسع ساعات وسط خلافات مستمرة، مع تبادل النصوص بين الفرق التقنية. - تهدف المفاوضات إلى التوصل إلى اتفاق إطار، لكن المطالب "غير المعقولة" من الجانب الأميركي قوبلت برفض إيراني، مما أدى إلى توتر الأجواء ورفض إيران إعادة فتح مضيق هرمز قبل اتفاق شامل. - رغم بعض التقدم في المشاورات الفنية، لا تزال قضايا مثل مضيق هرمز موضع خلاف، مع جهود لتجاوز الخلافات وسط تقلبات إعلامية تؤثر على أسعار الطاقة.

تتواصل مفاوضات إسلام أباد التي بدأت قبل نحو تسع ساعات بين الوفدين الإيراني والأميركي بوساطة باكستانية، في ظل استمرار الخلافات بين الجانبين، فيما تشير وسائل إعلام إيرانية إلى وجود جهود من الطرف الباكستاني لتقريب وجهات النظر والحؤول دون فشل المفاوضات. وأكدت وكالة "تسنيم" الإيرانية، ليل السبت- الأحد، انتهاء جولة أخرى من المفاوضات المباشرة بين إيران وأميركا وحاليا "يجري تبادل النصوص بين الفرق التقنية". وأضافت الوكالة أن "بعض الخلافات الجادة ما زالت قائمة والكرة في الملعب الأميركي ليتبع نهجا واقعيا ويتجاوز المطالب المفرطة".

وقال مصدر إيراني مطلع لـ"العربي الجديد" إن "عملاً دؤوباً ومحموماً ما زال جارياً لدفع المفاوضات إلى الأمام ومنع فشلها"، موضحاً أنه يهدف أيضاً إلى التوصل إلى اتفاق إطار بعد الاتفاق على أجندة التفاوض، "لكن لم يتضح بعد ما إذا كان ذلك سيتحقق أم لا في ظل الموقف الأميركي". وأشار إلى أن أجواء المفاوضات كانت إيجابية نسبياً في البداية عندما كانت المناقشات شفهية، إلا أنه عندما انتقلت إلى تبادل الرسائل والنصوص المكتوبة، طرح الجانب الأميركي مطالب "غير معقولة"، وهو ما قوبل برفض من الجانب الإيراني.

وأكد المصدر أن إيران رفضت أي إعادة فتح كاملة لمضيق هرمز قبل التوصل إلى اتفاق شامل، مضيفاً أن السلوك الأميركي في طرح مطالب "ساهم في توتير الأجواء بعض الوقت". وفي وقت سابق، قال المصدر الإيراني لـ"العربي الجديد" إن الوفد الأميركي لا يزال متمسكاً في هذه المفاوضات بـ"نهجه غير المعقول".

ونقلت "تسنيم" عن مصدر إيراني مطلع قوله إنّه بعد مرور عدة ساعات دون إحراز تقدّم في مفاوضات إسلام أباد بسبب ما وصفه بـ"المطالب المفرطة" من الجانب الأميركي، بدأت بعض وسائل إعلام غربية في "تضخيم" الحديث عن أجواء إيجابية في المباحثات بهدف التأثير على أسعار الطاقة. وأضاف المصدر أنّه "حتى الآن لم يطرأ أي تغيّر ملموس على مسار المفاوضات"، مشيراً إلى أنه "رغم بعض التقدّم الأولي في المشاورات الفنية، ما زال ملف مضيق هرمز وعدد من القضايا الأخرى موضع خلاف جدي بين الطرفين".

من جهته، أفاد التلفزيون الإيراني ببدء جولة جديدة من المحادثات الثلاثية في إسلام أباد بين الوفدين الإيراني والأميركي بحضور مسؤولين باكستانيين بصفة وسطاء. وأضاف أن "المطالب المفرطة" من الجانب الأميركي قد تجعل هذه الجولة "الفرصة الأخيرة" التي يمنحها الفريق الإيراني للأميركيين للتوصل إلى إطار مشترك.

وكان التلفزيون الإيراني قد ذكر في وقت سابق أن تبادل الرسائل عبر الوساطة الباكستانية لا يزال مستمراً، موضحاً أنه "تم تبادل نصوص التفاوض بين الطرفين، إلا أن المطالب المفرطة من الجانب الأميركي حالت دون إحراز تقدم". وأشار إلى وجود "خلافات جدية"، لكنه أكد أن جهود اللحظات الأخيرة من الطرفين لا تزال مستمرة. كما نقلت وكالة أنباء "إرنا" الإيرانية الرسمية عن مصدر مطّلع قوله إنه "على الرغم من وجود خلافات جدية في المفاوضات، فإن المحادثات مستمرة بشكل مكثف من خلال تبادل الرسائل النصية بين الطرفين".

في الشأن ذاته، نقلت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية عن مسؤولين إيرانيين مطلعين، أن الفرق الفنية الإيرانية والأميركية عقدت جولتين من المفاوضات السبت ومن المرجح استمرار المحادثات يوم غد الأحد. وأضافوا أن مضيق هرمز يشكل نقطة خلاف رئيسية في المفاوضات، مؤكدين تمسك طهران بعدم فتح المضيق إلا بعد التوصل إلى اتفاق سلام نهائي.

من جهتها، نقلت صحيفة واشنطن بوست الأميركية عن مسؤول باكستاني قوله إن

"المفاوضات إيجابية إلى حد كبير لكنها شهدت تقلبات في الأجواء"، مضيفا أن "استئناف المحادثات على المستوى الفني مؤشر على تقدم في المرحلة الأولية".