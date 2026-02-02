مفاوضات أميركية مع كوبا وحديث عن "اتفاق محتمل"

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأحد أن واشنطن تجري حوارا مع السلطات الكوبية، ورجّح أن يثمر اتفاقا في ظل تكثيفه الضغط على الجزيرة. وقال ترامب للصحافيين: "نحن نتحدث مع شعب كوبا، ومع أعلى المسؤولين في كوبا... سنرى ما الذي سيحدث". وأضاف في تصريحاته من فلوريدا: "أعتقد أننا سنبرم اتفاقا مع كوبا".

وكثّف ترامب تهديداته إلى هافانا حليفة كراكاس، عقب العملية العسكرية الأميركية التي أفضت إلى إطاحة حكم الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو واختطافه ونقله إلى الولايات المتحدة. وانتقد ترامب الجزيرة التي تتمتع بحكم شيوعي وتواجه حصارا اقتصاديا أميركيا، معتبرا أنها "متداعية" و"في وضع سيئ". ولفت إلى أن كوبا "لم تعد لديها فنزويلا لتساندها".

وبعد اختطاف مادورو في مطلع يناير/كانون الثاني، أوقف ترامب شحنات النفط الفنزويلي إلى كوبا، ووقّع الخميس أمرا تنفيذيا يهدد بفرض رسوم جمركية على الدول التي ترسل شحنات من الخام إلى هافانا. وتعتبر الولايات المتحدة أن كوبا، الجزيرة الكاريبية الواقعة على مسافة 250 كيلومترا عن سواحل فلوريدا، تمثّل "تهديدا استثنائيا" لأمنها القومي. في المقابل، تتهم هافانا ترامب بالسعي إلى "خنق" اقتصاد الجزيرة التي تعاني من تفاقم الانقطاعات اليومية في التيار الكهربائي وتزايد طوابير الانتظار أمام محطات الوقود.

وكان الرئيس الكوبي ميغل دياز- كانيل قد شدد الأسبوع الماضي على جاهزية كوبا لمواجهة أي "عدوان" أميركي قد تتعرض له، تزامناً مع إجراء الجزيرة تدريبات السبت لتأكيد جاهزيتها العسكرية. وأشرف دياز- كانيل الأسبوع الماضي، على تدريبات عسكرية شاركت فيها سرية دبابات، بحضور وزير القوات المسلحة الجنرال ألفارو لوبيز مييرا وكبار الضباط.

وقال الرئيس الكوبي في تصريحات بثها التلفزيون إن "الطريقة المثلى لمنع العدوان هي أن تضطر الإمبريالية لأن تأخذ في الحسبان كلفة مهاجمة بلادنا"، فيما حذّر ترامب في يناير/كانون الثاني من أن هافانا على وشك "السقوط"، داعياً سلطات الجزيرة الخاضعة لحصار اقتصادي أميركي، إلى إبرام اتفاق مع واشنطن، أو مواجهة مصير مشابه لفنزويلا.

(فرانس برس، العربي الجديد)