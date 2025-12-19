مفاوضات أميركية روسية بشأن أوكرانيا.. وماكرون يريد الحوار مع موسكو

- دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب أوكرانيا للإسراع في المفاوضات مع روسيا لإنهاء النزاع، محذرًا من أن التأخير قد يغير موقف روسيا، وذلك قبل جولة مباحثات في فلوريدا بين مسؤولين أميركيين ومبعوثين من روسيا وأوكرانيا. - من المقرر أن يلتقي مبعوث الكرملين مع مبعوثي ترامب في ميامي لمناقشة خطة لإنهاء الحرب، بعد لقاءات في برلين حول الضمانات الأمنية لأوكرانيا. - أعلن الاتحاد الأوروبي عن دعم مالي لأوكرانيا بقيمة 90 مليار يورو، مع تأكيد أن السداد سيتم بعد دفع روسيا التعويضات أو باستخدام الأصول الروسية المجمدة.

حض الرئيس الأميركي دونالد ترامب أوكرانيا الخميس على"التحرك سريعاً" في المفاوضات حول خطة تهدف الى إنهاء النزاع مع روسيا، وذلك قبل جولة مباحثات جديدة تستضيفها ولاية فلوريدا السبت بين مسؤولين أميركيين ومبعوثين من روسيا وأوكرانيا، فيما أعلن الاتحاد الأوروبي تبرعاً بـ90 مليار يورو لصالح كييف بعد اجتماع في بروكسل.

وقال الرئيس الأميركي متحدثاً الى الصحافيين في المكتب البيضاوي إن المفاوضين "على وشك التوصل الى أمر ما، ولكن آمل أن تتحرك أوكرانيا سريعاً... في كل مرة يطيلون فيها الأمر، تغير روسيا رأيها".

إلى ذلك، قال مسؤول أميركي، أمس الخميس، إن مبعوثاً من الكرملين سيتوجه إلى ولاية فلوريدا الأميركية لمناقشة خطة ترامب لإنهاء الحرب في أوكرانيا. ومن المقرر أن يلتقي رئيس صندوق الثروة السيادية الروسي، كيريل ديميترييف، مع مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ستيف ويتكوف، وصهر ترامب، جاريد كوشنر، في ميامي غداً السبت، وفقاً لمسؤول أميركي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته حيث لم يكشف بعد علناً عن الاجتماع.

وقال المسؤول إن ويتكوف وكوشنر سيجتمعان مع ديمترييف، بعد عقدهما اجتماعات مع مسؤولين أوكرانيين وأوروبيين في برلين في الآونة الأخيرة، ناقشوا خلالها الضمانات الأمنية الأميركية لكييف، والتنازلات بشأن الأراضي، وجوانب أخرى من الخطة التي وضعتها الولايات المتحدة بهدف إنهاء الحرب. كما من المتوقع أن يلتقي ويتكوف وكوشنر المفاوضَ الأوكرانيَّ رستم عمروف في ميامي.

ورداً على سؤال بشأن الاجتماع الذي سيعقد في ميامي، قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، يوم الخميس، إن موسكو تستعد لإجراء اتصالات مع الولايات المتحدة للاطلاع على نتائج الاجتماعات في برلين، لكنه لم يتطرق إلى مزيد من التفاصيل.

وتعقد هذه الجولة الجديدة من المباحثات بعدما تحدث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن "تقدم" نحو تسوية بين كييف وواشنطن حول مضمون خطة ستقدم إلى موسكو لإنهاء القتال، وذلك بعد اجتماعات في برلين ضمت مسؤولين أميركيين وأوكرانيين وأوروبيين. لكن زيلينسكي حذر من أن روسيا تستعد لعام جديد "من الحرب" في 2026.

ولم تعرف تفاصيل الخطة الأميركية بعد تعديلها مع الأوكرانيين في لقاءات برلين، لكن كييف أفادت بأنها تشمل تنازلات من جانبها على صعيد الأراضي. وأعلنت الولايات المتحدة من جانبها أن النسخة الأخيرة تتضمن ضمانات أمنية "قوية جداً" تصب في صالح أوكرانيا ومقبولة لدى روسيا.

ماكرون يدعو إلى حوار مع موسكو

من جهة أخرى، اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بعد إعلان تقديم الاتحاد الأوروبي دعماً بقيمة 90 مليار يورو لأوكرانيا، بأنه "سيصبح مجدداً من المفيد" له وللأوروبيين الانخراط في حوار مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وقال "في الأسابيع المقبلة، علينا إيجاد السبل والوسائل للأوروبيين، ضمن الإطار المناسب، للانخراط مجدداً في حوار كامل وشفاف مع روسيا".

90 مليار يورو من أوروبا إلى أوكرانيا

وقال رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا اليوم الجمعة إن الاتحاد الأوروبي وافق على تزويد أوكرانيا بمبلغ 90 مليار يورو (105.5 مليارات دولار) لعامي 2026 و2027. وصرح كوستا في منشور على منصة التواصل الاجتماعي إكس في الساعات الأولى من صباح اليوم: "لقد توصلنا إلى اتفاق. تمت الموافقة على قرار تقديم دعم بقيمة 90 مليار يورو لأوكرانيا للفترة 2026-2027. لقد التزمنا، ووفينا". وتوصل قادة الاتحاد الأوروبي المجتمعون في بروكسل إلى حل وسط بعد أن فشلت خطط استخدام مليارات اليورو من أصول الدولة الروسية المجمدة لتغطية احتياجات التمويل لأوكرانيا في السنوات المقبلة في الحصول على الدعم اللازم.

وقال المستشار الألماني فريدريش ميرز بعد الاجتماع إن أوكرانيا لن تضطر إلى سداد القرض الجديد إلا بعد أن تدفع روسيا التعويضات. وأضاف ميرز أنه في حال فشل موسكو في تقديم التعويضات، فسيجري استخدام الأصول الروسية المجمدة لسداد القرض.

(فرانس برس، أسوشييتد برس، العربي الجديد)