مفاوضات أميركية إيرانية غداً في سويسرا بشأن تنفيذ اتفاق وقف الحرب

- من المقرر عقد مفاوضات أولية بين الولايات المتحدة وإيران في بورغنستوك، سويسرا، بحضور وسطاء من باكستان وقطر ودول أخرى، بعد توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين البلدين. - وقع الرئيسان الأميركي دونالد ترامب والإيراني مسعود بزشكيان مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب في المنطقة، تشمل وقف العمليات العسكرية وتخفيف العقوبات ورفع الحصار البحري. - نفت مصادر إيرانية إلغاء زيارة مسؤولين إيرانيين لسويسرا، حيث نشرت وكالات الأنباء نص مذكرة "إسلام أباد" التي تتضمن ترتيبات لرفع العقوبات وإعادة فتح مضيق هرمز.

قالت الحكومة السويسرية اليوم الخميس إن من المقرر عقد مفاوضات أولية بين الولايات المتحدة وإيران في منتجع بورغنستوك الجبلي غداً الجمعة، وذلك عقب توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين طهران وواشنطن. وذكرت أنه "حتى الآن، لا تزال الخطة تقضي بعقد اجتماع بين الولايات المتحدة وإيران، إلى جانب الوسيطين باكستان وقطر ودول أخرى معنية، غداً في بورغنستوك لإجراء مفاوضات أولية حول تنفيذ الاتفاق".

وقالت وزارة الخارجية السويسرية، في بيان، إنه "لا تتوفر حالياً معلومات إضافية بشأن جدول أعمال هذا الاجتماع وتفاصيله".

ووقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان اليوم الخميس، "إلكترونيًا"، على مذكرة التفاهم المبرمة بين بلديهما لإنهاء الحرب في المنطقة، فيما أعلن رئيس وزراء باكستان شهباز شريف دخول الاتفاق حيز التنفيذ. وأكد إقامة مراسم الجمعة في سويسرا "احتفاءً بهذا الحدث البارز وإطلاقاً للمحادثات الفنية".

تقارير دولية النص الكامل لمذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران

وكان مصدر مطلع مقرّب من الوفد الإيراني المفاوض، قد نفى الأربعاء، ما جرى تداوله من أنباء عن إلغاء زيارة رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف ووزير الخارجية عباس عراقجي لسويسرا للمشاركة في حفل توقيع مذكرة التفاهم مع واشنطن، وفق ما نقلت وكالة "مهر" الإيرانية.

ونشرت وكالات الأنباء الإيرانية، مساء الأربعاء، النص الكامل لمذكرة التفاهم المعروفة بـ"مذكرة إسلام أباد"، التي أعلنت طهران وواشنطن التوصل إليها ليل الأحد ـ الاثنين الماضي. ويتضمن النص إعلان وقفٍ فوري ودائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات، بما في ذلك لبنان، والشروع في مفاوضات تهدف إلى التوصل إلى اتفاق نهائي خلال مهلة لا تتجاوز 60 يوماً. وتشمل المذكرة أيضاً ترتيبات تتعلق بتخفيف العقوبات ورفعها، وتعهداً إيرانياً بعدم امتلاك السلاح النووي، إلى جانب الإشارة إلى إعادة فتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري، وتسهيل عبور السفن التجارية في الخليج، والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمّدة.

(رويترز، العربي الجديد)