معينون ووزراء سابقون يترأسون لجان البرلمان المصري الجديد

- تم تعيين 28 نائباً في هيئات مكاتب اللجان النوعية بمجلس النواب المصري، بما في ذلك شخصيات بارزة مثل سامح شكري وأشرف الشيحي، لتولي رئاسة لجان مهمة. - تضمنت التعيينات شخصيات متنوعة مثل المستشار عادل فهيم عزب وعمرو مصطفى الورداني وثريا البدوي، مما يعكس تنوع الخبرات في تشكيل اللجان البرلمانية. - زعمت الهيئة الوطنية للانتخابات أن نسبة المشاركة في الانتخابات بلغت 32.41%، لكن تم انتقاد هذه النسبة لاحتساب الناخبين في جولات متعددة.

كشفت مصادر برلمانية مصرية عن ملامح تشكيل هيئات مكاتب اللجان النوعية في مجلس النواب، الذي يعقد أولى جلساته في مقره الجديد بالعاصمة الإدارية الأسبوع الحالي، بعد صدور قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 16 لسنة 2026 بتعيين 28 نائباً، يمثلون نسبة 5% من إجمالي عدد أعضاء المجلس المنتخبين البالغ عددهم 568 نائباً منتخباً على نظامي الفردي والقائمة المغلقة، وفقاً لنص المادة 102 من الدستور.

وذكرت المصادر، في حديث خاص مع "العربي الجديد"، أن قائمة المعينين تضمنت بعض الأسماء المقرر توليها رئاسة عدد من اللجان البرلمانية المهمة، مثل لجنة العلاقات الخارجية المعنية بالاتفاقات والمعاهدات الدولية وشؤون المصريين المقيمين في الخارج، ولجنة التعليم والبحث العلمي المختصة بتطوير التعليم الجامعي وتشجيع التعليم الفني، ولجنة الخطة والموازنة المعنية بنظر الموازنة العامة للدولة وموازنات وحدات الإدارة المحلية والمجالس والهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية.

وحسب المصادر نفسها، سيشغل معينون رئاسة لجنة الشؤون الدستورية المعنية بنظر التشريعات المكملة للدستور وشؤون العضوية والحصانة، ولجنة الشؤون الدينية والأوقاف المختصة بشؤون الدعوة الإسلامية والتعليم الأزهري، ولجنة الإعلام والثقافة المعنية بملفات الإعلام المسموع والمرئي والصحافة المطبوعة والرقمية والملكية الفكرية والآثار.

وشمل قرار التعيينات، الصادر اليوم الأحد، وزير الخارجية السابق سامح شكري، الذي رشحته المصادر لتولي رئاسة لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان، ووزير التعليم العالي السابق أشرف الشيحي، المقرر شغله منصب رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي، والقاضي هشام بدوي، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، الأقرب إلى تولي رئاسة لجنة الخطة والموازنة.

كما تضمنت التعيينات المستشار عادل فهيم عزب، الذي شغل منصب رئيس مجلس الدولة بين عامي 2022 و2024، ورشحته المصادر لتولي رئاسة لجنة الشؤون الدستورية، وعمرو مصطفى الورداني، أمين الفتوى ومدير التدريب في دار الإفتاء المصرية، المرجح توليه رئاسة لجنة الشؤون الدينية والأوقاف، وعميدة كلية الإعلام بجامعة القاهرة ثريا البدوي، الأوفر حظاً لتولي رئاسة لجنة الإعلام والثقافة.

وشملت التعيينات عبد الخالق عبد الرحمن عواد، المستشار الفني لوزير الإسكان السابق عاصم الجزار، والأستاذ المساعد في كلية التخطيط العمراني بجامعة القاهرة، وإياد سعيد عودة، رئيس قسم الهندسة الكهربية في كلية الهندسة بجامعة قناة السويس، وصلاح الدين فوزي فرج، أستاذ القانون العام في كلية الحقوق بجامعة المنصورة.

كذلك، تضمنت التعيينات عادلة عبد السلام رجب، أستاذة الاقتصاد في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة ونائبة وزير السياحة سابقاً، ومنال حمدي السيد، أستاذة طب الأطفال في جامعة عين شمس وابنة القيادي الراحل في الحزب الوطني المنحل حمدي السيد، وهناء عبد الحميد العبيسي، العميدة السابقة لكلية طب البنات بجامعة الأزهر في القاهرة، ونشوة سليمان عقل، وكيلة كلية الإعلام في جامعة القاهرة.

وشملت التعيينات السفيرة نائلة جبر، رئيسة اللجنة التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية، وماريان مجدي قلدس، الرئيسة التنفيذية للمركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية، وميرنا عصام الدين عارف، عضو مجلس الإدارة غير التنفيذية في بنك مصر الحكومي.

أيضاً، تضمنت التعيينات سمير صبري أمين، مسؤول أمانة الاستثمار المركزية في حزب مستقبل وطن، وراندا محمد مصطفى، أمينة المرأة المركزية في حزب حماة الوطن، وأمل مصطفى عصفور، النائبة السابقة عن حزب الشعب الجمهوري، وشيرين رضا طايل، النائبة السابقة عن حزب الوفد، وأحمد علاء فايد، عضو أمانة الخبراء في الحزب المصري الديمقراطي.

واستطردت المصادر بأن المستشار محمد عيد محجوب، رئيس مجلس القضاء الأعلى ومحكمة النقض السابق، هو الأقرب لتولي منصب رئيس مجلس النواب في حالة استقرار أحزاب الأغلبية، ممثلة في مستقبل وطن وحماة الوطن والجبهة الوطنية، على ترشيحه رئيساً للمجلس، على أن يتولى المستشار أحمد سعد الدين، نائب رئيس مجلس الدولة السابق، منصب الوكيل الأول للمجلس عن حزب مستقبل وطن، ووزير الإسكان السابق عاصم الجزار منصب الوكيل الثاني عن حزب الجبهة الوطنية.

وأردفت المصادر أن وزير الطيران المدني السابق رئيس حزب حماة الوطن محمد عباس حلمي مرشح لتولي رئاسة لجنة الدفاع والأمن القومي المعنية بشؤون القوات المسلحة وملفات الطوارئ ومكافحة الإرهاب والمحافظات الحدودية، ووزير البترول السابق طارق الملا لشغل رئاسة لجنة الطاقة والبيئة المختصة بنظر اتفاقات التنقيب عن البترول وقوانين الكهرباء، ووزير الزراعة السابق السيد القصير لتولي رئاسة لجنة الزراعة والري المعنية بملفات الأمن الغذائي والثروة الحيوانية والسمكية.

وأكملت أن وزير العمل السابق محمد سعفان مرشح لتولي رئاسة لجنة القوى العاملة المختصة بعلاقات العمل والتشريعات العمالية والمنظمة للتأمينات الاجتماعية، ووزير التنمية المحلية السابق محمود شعراوي لشغل رئاسة لجنة الإدارة المحلية المعنية بالمجالس المحلية وتشريعات الإدارة المحلية، ومحمد عطية الفيومي لتولي رئاسة لجنة الإسكان والمرافق العامة المختصة بنظر تشريعات الإسكان والتعمير والمدن العمرانية الجديدة. في حين يتولى وزير الصحة السابق أشرف حاتم رئاسة لجنة الشؤون الصحية، ورجل الأعمال طلعت السويدي رئاسة لجنة الصناعة.

ونصت المادة 42 من لائحة مجلس النواب على انتخاب كل لجنة في بداية دورة الانعقاد رئيساً ووكيلين وأميناً للسر من بين أعضائها، وفق الأغلبية المطلقة لعدد أعضائها. وتُقدم الترشيحات كتابةً إلى رئيس المجلس، وتُجرى الانتخابات بين المرشحين بطريق الاقتراع السري تحت إشراف لجنة يشكلها مكتب المجلس من بين أعضاء اللجان غير المتقدمين للترشيح لمناصبها.

وجميع هؤلاء الوزراء السابقين فازوا بمقاعدهم على نظام القائمة المغلقة عن "القائمة الوطنية من أجل مصر"، التي ضمت 12 حزباً موالياً للحكومة بقيادة مستقبل وطن، وحظيت بدعم واسع من أجهزة الدولة الرسمية في الانتخابات المنقضية، لا سيما الأمنية، لكي تترشح منفردة في جميع الدوائر المخصصة لنظام القائمة، وتفوز بالتزكية فيها.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر قد زعمت أن 22 مليوناً و657 ألفاً و211 ناخباً (صوتاً) شاركوا في الانتخابات، من أصل 69 مليوناً و891 ألفاً و913 ناخباً مسجلاً في قاعدة بيانات الناخبين. وأشارت إلى أن عدد الأصوات الصحيحة بلغ 21 مليوناً و150 ألفاً و556 صوتاً، وعدد الأصوات الباطلة بلغ مليوناً و506 آلاف و555 صوتاً.

وادعت الهيئة أن إجمالي عدد المشاركين في جميع جولات انتخابات مجلس النواب في داخل مصر وخارجها بلغ 32.41% من إجمالي عدد الناخبين، من دون الأخذ في الاعتبار أن 49 دائرة فردية شهدت ثلاث جولات للانتخاب بعد بطلان نتائجها وإعادتها.

وبذلك، جمعت الهيئة كل الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم على مدى ثلاثة أشهر، بمن فيهم الذين أدلوا بأصواتهم مرة واحدة في أربع دوائر للقوائم المغلقة، ومرتين في 94 دائرة فردية، وثلاث مرات في 49 دائرة، حتى تزيد من نسبة المشاركة الإجمالية، على غير الحقيقة.