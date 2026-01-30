معضلة الحدود الأردنية لإسرائيل وهواجس 7 أكتوبر

تتوالى الأحداث الميدانية التي تستنفر قوات الاحتلال الإسرائيلي على طول الحدود الأردنية، تلك الحدود التي لم تفلح إسرائيل في بسط سيطرتها الكاملة عليها حتى الآن، رغم تكثيف جهودها واستحداث فرقة عسكرية خاصة لمراقبتها، فضلاً عن خططها الرامية إلى إقامة عوائق أمنية متطورة للحد من عمليات التسلل.

وفي أحدث فصول هذا الارتباك، تمكّن عدد من الأشخاص، يوم الجمعة، من اجتياز الحدود في منطقة "الحمّة" القريبة من مثلث الحدود بين الأردن وسورية وفلسطين التاريخية، من دون أن ترصدهم منظومات الجيش الإسرائيلي التقنية، حيث لم يُكتشف التسلل إلا بعد مرور عدة ساعات إثر العثور على فتحة في السياج. وفي ما يخص طبيعة الحادثة، تشير تقديرات المنظومة الأمنية الإسرائيلية إلى أن المتسللين دخلوا بغرض العمل، وهو نمط تكرر مراراً خلال السنوات الأخيرة.

وأمام تكرار هذه الإخفاقات، اضطر قائد لواء منطقة المروج والأغوار، جلعاد شريكي، إلى تقديم اعتذار إلى المستوطنين في المنطقة عبر رسالة نقلتها وسائل إعلام عبرية، اعتبر فيها أن اختراقات الحدود تمثل "حدثاً خطيراً جداً وإخفاقاً شخصياً" له ولجميع المنظومات المسؤولة عن حماية المواطنين. كما أوضح شريكي أن جميع حالات التسلل التي سُجلت خلال الشهر الأخير كانت، على الأرجح، لمهاجرين من السودان يسعون للعمل.

وبالنظر إلى الأسبوعين الماضيين، سُجّل تصاعد في وتيرة هذه الحالات، إذ نجح متسللون في اختراق الحدود دون اعتقالهم فوراً، بل في إحدى الواقعات، عُثر على ثلاثة رجال دخلوا من الأردن بعد ساعات من تسللهم ووصولهم إلى وسط دولة الاحتلال. هذا الوضع دفع بمسؤولين في السلطات المحلية الإسرائيلية إلى التحذير من أن هذه الأنشطة، وإن بدت جنائية، قد تتحول مستقبلاً إلى تهديد أمني داهم، مما يفرض ضرورة سد الثغرات في السياج الحدودي.

وفي سياق متصل، أعلن جيش الاحتلال يوم الثلاثاء الماضي رصد "اشتباه" بعملية تسلل قرب بلدة "فاران"، مما استدعى تنفيذ عمليات تمشيط واسعة وإغلاق محاور الطرق الرئيسية. وقد رافق ذلك إطلاق الجبهة الداخلية لصفارات الإنذار تحذيراً من تسلل "مخربين" -وفق وصفها- مع توجيه أوامر صارمة إلى السكان بدخول الغرف المحصنة والتزام إجراءات أمنية مشددة.

وعلاوة على ذلك، استدعى الجيش مروحيات قتالية ووحدات خاصة إلى منطقة الحادث، قبل أن يوضح في بيان لاحق أن القوات رصدت نحو عشرة مشتبه بهم يقتربون من الحدود بسرعة، ليتبين بعد التمشيط المكثف عدم حدوث أي تسلل فعلي. ومن جهتها، استبعدت الشرطة الإسرائيلية وقوع "حدث أمني"، وأعادت فتح مداخل مدينة إيلات، حيث كشفت تقارير عبرية لاحقاً أن "المتسللين" المفترضين كانوا أفراداً من الأمن الأردني يطاردون مشتبهاً بهما، ولم يجتازوا خط الحدود.

توتر كبير بعد 7 أكتوبر وغرفة عمليات جديدة

عكس التعامل الإسرائيلي مع حادثة "فاران" حالة من التوتر الكبير والحساسية المفرطة؛ وهو ما فسره المحلل العسكري في صحيفة "هآرتس"، عاموس هرئيل، بأن صدمة "السابع من أكتوبر" (طوفان الأقصى) لا تزال مهيمنة على ذهنية الجيش وقيادة المنطقة الجنوبية. وبناءً عليه، لم يتردد الجيش في استنفار المقاتلات المروحية ووحدات النخبة قبل التنسيق مع الجانب الأردني وفهم حقيقة الموقف.

ولفت هرئيل إلى أن هيئة الأركان العامة لا تبدي ندماً على هذا الاستنفار، نظراً إلى أن "المزاج العام" لا يحتمل أي مخاطرة. كما شكل هذا الإنذار فرصة لاختبار "غرفة عمليات جديدة" أنشأتها شعبة الاستخبارات العسكرية (أمان) لاستخلاص دروس هجوم حماس. وبالإضافة إلى ذلك، تبرز مخاوف إسرائيلية من إمكانية تنفيذ الحوثيين تهديداتهم بشن هجمات عبر الحدود الأردنية، رغم المسافات الشاسعة.

90 مسدساً من الأردن

وعلى صعيد الهواجس المتعلقة بتهريب السلاح، ربط جهاز "الشاباك" مؤخراً وللمرة الأولى بين الأسلحة المهربة عبر الطائرات المسيّرة من حدود مصر والأردن، وبين عمليات إطلاق نار وقعت داخل إسرائيل. وحذر الجهاز من "إغراق السوق" بالأسلحة غير القانونية، مؤكداً أن انخفاض أسعارها جعلها في متناول الجهات الإجرامية والمعادية على حد سواء.

وتشير الإحصائيات إلى أن جيش الاحتلال ضبط نحو 90 مسدساً فقط على الحدود الأردنية خلال السنة الأخيرة، مقابل إحباط عشرات المسيّرات المحملة بالأسلحة والذخيرة على الحدود المصرية. ومع ذلك، يجمع مسؤولون كبار في "الشاباك" والشرطة على أن ما يتم ضبطه ليس سوى "قطرة في بحر" مقارنة بآلاف عمليات التهريب الناجحة التي نُفذت في السنوات الأخيرة.