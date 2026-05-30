معركة الإنترنت في إيران

- عودة الإنترنت إلى إيران بعد انقطاع طويل تُظهر تبايناً سياسياً بين الحكومة الإصلاحية والمعارضة المحافظة، حيث مضت الحكومة في إعادة الخدمة رغم الاعتراضات والقرارات القضائية. - الإنترنت أصبح ركيزة أساسية للاقتصاد الإيراني، وقطع الخدمة فاقم الأزمة الاقتصادية، مما زاد من الانتقادات تجاه حكومة مسعود بزشكيان التي وعدت برفع الحجب عن منصات التواصل الاجتماعي. - الحكومة أنشأت "الهيئة الخاصة لتنظيم وقيادة الفضاء الافتراضي" لتجاوز المجلس الأعلى للفضاء السيبراني، مما أثار جدلاً قانونياً وسياسياً حول الصلاحيات وموقع القرار داخل الدولة.

بعد نحو ثلاثة أشهر من الانقطاع، عاد الإنترنت الدولي إلى إيران. غير أن هذه العودة ليست إجراء تقنياً ينهي عزلة رقمية بقدر ما بدا محطة سياسية تُظهر تباين المقاربات بين حكومة يقودها إصلاحيون وخصومهم من التيار المحافظ؛ إذ مضت السلطة التنفيذية في إعادة الخدمة رغم اعتراض أوساط محافظة، وحتى مع قرار من محكمة العدالة الإدارية يطعن في الآلية التي اتُخذ عبرها القرار، ليصبح ملف الإنترنت ميداناً لاختبار مدى قدرة الحكومة على فرض قرارها في مواجهة مؤسسات موازية.

منذ التوصل إلى الهدنة في الثامن من إبريل/نيسان الماضي، راجت التوقعات الشعبية بعودة الإنترنت سريعاً. فالخدمة لم تعد في إيران مجرد وسيلة تواصل، بل تحولت خلال السنوات الأخيرة إلى ركيزة يومية للاقتصاد والمعيشة، ومصدر رزق لنحو عشرة ملايين من الإيرانيين. إذ أدّى قطع الإنترنت إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية. واتجهت الانتقادات نحو حكومة مسعود بزشكيان، ولا سيما أنه قدّم خلال حملته الانتخابية وعوداً برفع الحجب عن منصات التواصل الاجتماعي، وليس أن تسجل خلال رئاسته أطول عزلة رقمية.

لكن بزشكيان، لسوء حظه، منذ وصوله إلى الرئاسة في يوليو/تموز 2024، وجد نفسه في بيئة مضطربة تتشابك فيها التحديات الأمنية مع الحسابات السياسية الداخلية. فمنذ اغتيال إسماعيل هنية، مروراً بجولات عسكرية مع إسرائيل، وصولاً إلى حربي يونيو/حزيران وفبراير/شباط الماضيين، بدت الدولة الإيرانية محكومة بمنطق أمني متشدد، زاد من قوة الأصوات الداعية إلى الإبقاء على القبضة المشددة في الفضاء الرقمي. وفي موازاة ذلك، واجهت الحكومة معارضة رأت في أي انفتاح رقمي تهديداً أمنياً.

أمام هذا المشهد، قررت الحكومة أن تنتزع زمام المبادرة بنفسها. فبدلاً من ترك الملف للمجلس الأعلى للفضاء السيبراني، الذي يُنظر إليه بوصفه أحد معاقل التشدد في هذا الملف، أنشأت "الهيئة الخاصة لتنظيم وقيادة الفضاء الافتراضي للبلاد"، واستبعدت منها شخصيات تُعرف بدفاعها عن تقييد الإنترنت، في مقابل تعزيز حضور الجهاز التنفيذي، عبر النائب الأول للرئيس محمد رضا عارف ووزير الاتصالات ستار هاشمي. وبعدها، انطلقت الاتهامات من خصوم الحكومة بأنها تحاول الالتفاف على المؤسسات القائمة وصناعة قناة قرار بديلة.

هذا الاشتباك سرعان ما انتقل إلى المجالات البرلمانية والإعلامية والقضائية. فقد شنّ برلمانيون متشددون، ووسائل إعلام محافظة، هجوماً على الحكومة، واعتبروا أن التفويض الممنوح للهيئة يمثل تعدياً على صلاحيات المجلس الأعلى للفضاء السيبراني. ثم جاء قرار "العدالة الإدارية" لتمنح هذا الاعتراض بعداً قانونياً، بعدما أصدرت أمراً مؤقتاً بوقف عمل الهيئة. غير أن الحكومة مضت في إعادة الخدمة، فعاد الإنترنت إلى وضع قريب مما كان عليه قبل الانقطاع. تكشف معركة الإنترنت في إيران أنها ليست نزاعاً على خدمة رقمية فحسب، بل مواجهة على الصلاحيات وموقع القرار داخل الدولة، بين حكومة تحاول استعادة شيء من حضورها وصدقيتها، ومجالس ومؤسسات تدفع نحو إبقاء القرار الاستراتيجي بعيداً عن يد السلطة التنفيذية.