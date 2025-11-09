معدات عسكرية بريطانية إلى بلجيكا بعد رصد مسيرات في سمائها

- أعلنت بريطانيا عن إرسال معدات وأفراد إلى بلجيكا لمواجهة نشاط الطائرات المسيرة المارقة، بعد رصدها بالقرب من المطارات البلجيكية، وذلك في إطار التعاون مع حلف الناتو. - أكد وزير الدفاع البريطاني على أهمية التحالفات في مواجهة التهديدات الهجينة، مشيراً إلى أن فريقاً متخصصاً من سلاح الجو الملكي سيتوجه إلى بلجيكا لدعم التحقيقات الجارية. - شهدت بلجيكا مؤخراً تحليق طائرات مسيرة فوق قواعد عسكرية ومطارات، مما أدى إلى إغلاق مؤقت لبعضها، وسط حالة تأهب قصوى في دول الناتو.

أعلن قائد سلاح الجو الملكي البريطاني، اليوم الأحد، أن بريطانيا بصدد إرسال معدات وأفراد إلى بلجيكا بعد رصد سلسلة من الطائرات بدون طيار بالقرب من المطارات البلجيكية. وقال المارشال ريتشارد نايتون، قائد سلاح الجو الملكي البريطاني، إن المملكة المتحدة وافقت على "نشر أفرادنا ومعداتنا في بلجيكا لمساعدتهم". وأضاف نايتون، في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي): "نحن لا نعرف مصدر تلك الطائرات بدون طيار، وكذلك البلجيكيون لا يعرفون بعد، لكننا سنساعدهم بتوفير معداتنا وقدراتنا التي بدأت بالفعل بالانتشار لمساعدة بلجيكا".

وقال وزير الدفاع البريطاني جون هيلي إن المملكة المتحدة سترسل فريقاً من المتخصصين التابعين لسلاح الجو الملكي إلى بلجيكا، الحليف في حلف شمال الأطلسي(ناتو)، لـ"مواجهة نشاط الطائرات المسيرة المارقة". وأضاف "مع تزايد التهديدات الهجينة، تكمن قوتنا في تحالفاتنا وعزيمتنا الجماعية للدفاع والردع وحماية بنيتنا التحتية المهمة ومجالنا الجوي".

وفتحت السلطات البلجيكية، مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، تحقيقاً في تحليق طائرات بدون طيار ليلتين متتاليتين في أجواء قاعدة كلين بروغل في شمال بلجيكا. وقال وزير الدفاع تيو فرانكن وقتها في تغريدة على منصة إكس إن ما رُصد لم يكن "تحليقاً عادياً، بل مهمة واضحة تستهدف" القاعدة. وأشار إلى رصد طائرات أكبر على ارتفاعات أعلى، مضيفاً أن "طائرة مروحيّة تابعة للشرطة ومركبات دوريّة لاحقت إحدى المسيّرات، لكنها أضاعتها". وفي مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي رُصدت طائرات مسيّرة أيضاً في أجواء قاعدة إلسنبورن القريبة من الحدود مع ألمانيا.

وكان مطار بروكسل الدولي الرئيسي في بلجيكا ومطار لييج، أحد أكبر مطارات الشحن في أوروبا، أغلقوا مؤقتاً خلال الأسبوع الماضي إثر رصد طائرات بدون طيار. وصار رصد طائرات مسيّرة فوق مطارات وقواعد عسكرية مشكلة متكرّرة في بلجيكا في الفترة الأخيرة. وشهدت دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) حالة تأهب قصوى خلال الأسابيع القليلة الماضية بعد رصد طائرات مسيّرة وتوغلات جوية أخرى شملت مطارات كوبنهاغن وميونخ ومنطقة البلطيق. ودخلت نحو 20 طائرة مسيّرة روسية المجال الجوي البولندي في سبتمبر/ أيلول. ورفض فرانكن التعليق على أسئلة بشأن ما إذا كانت الحكومة تشتبه بكون روسيا وراء توغل الطائرات المسيّرة.

(أسوشييتد برس، العربي الجديد)