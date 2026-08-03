- يعيش شحادة أبو القيعان وعائلته في خربة السيميا تحت حصار واعتداءات يومية من المستوطنين، الذين يهدفون لإجبارهم على الرحيل من منازلهم من خلال تخريب الممتلكات وتهديد حياتهم. - يواجهون تحديات كبيرة في الحفاظ على أرضهم، حيث يوثق المستوطنون محيط المنزل للاستيلاء عليه ويمنعونهم من ممارسة حياتهم الطبيعية، بينما لم تتجاوب الشرطة الإسرائيلية مع شكاويهم. - تعاني العائلة من آثار نفسية جسيمة وتعيش في خوف دائم، مطالبين الجهات الفلسطينية بتوفير الحماية لمنع تهجيرهم وتحويل المنطقة لنقطة هجمات استيطانية.

يعيش الفلسطيني شحادة أبو القيعان (64 عامًا)، من بلدة السموع، جنوب الخليل، جنوب الضفة الغربية، هاجس المصير الذي واجهته عائلة الطوباسي في قرية جالود، جنوب نابلس، شمال الضفة، بعدما أُجبرت على مغادرة منزلها إثر حصار فرضه مستوطنون إرهابيون استمر خمسة أيام، وانتهى بسيطرتهم عليه في 22 من الشهر الماضي.

منذ 22 يومًا، يتعرض أبو القيعان وعائلته لهجمات مستوطنين متكررة تستهدف منازله المقامة على تلة في خربة السيميا، شمال غربي البلدة، في محاولة لإجبارهم على الرحيل.

ويقول أبو القيعان لـ"العربي الجديد" إنه بات محاصرًا داخل منزله بفعل اعتداءات يومية ينفذها ما بين خمسة وسبعة مستوطنين، يقتحمون محيط المنزل صباحًا ومساءً ويهددونه وعائلته بالقتل. ويضيف: "قبل أيام اقتحموا منزل العائلة عنوة وكسّروا محتوياته، حاولت الدفاع عن نفسي، وانهالوا عليّ بالهراوات على وجهي ورأسي، وكسّروا نوافذ المنزل والبوابة، ثم انتقلوا لتكسير مركبتي الخاصة".

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ولم تتوقف الاعتداءات عند هذا الحد، إذ يؤكد أبو القيعان أن المستوطنين أطلقوا مواشيهم في أرضه بعد الاعتداء على المنزل، وخربوا السياج المحيط به وأتلفوا أشجار الزيتون، مضيفًا: "لم يبقوا لي شيئًا.. يريدون طردي من منزلي".

ويشير الرجل الفلسطيني إلى أنه يحاول في كل مرة منع المستوطنين من اقتحام المنزل، إلا أن محاولاته تنتهي بتعرضه للاعتداء ورش غاز الفلفل في وجهه، لافتًا إلى أنه يسمع المستوطنين يرددون في ما بينهم عبارات مثل: "اقتله، أطلق عليه النار".

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ويقطع المستوطنون مسافة تقدّر بثلاثة كيلومترات قدومًا من بؤرة استيطانية أقيمت بعد أكتوبر/تشرين الأول 2023، قرب مستوطنة "شمعة"، جنوب الخليل، ليصلوا إلى منزل أبو القيعان بهدف السيطرة عليه، وخاصّة أنه يقع على تلّة مرتفعة تكشف الطرق الواصلة بين بلدة السموع وقرى يطا والظاهرية، ومستوطنات "عتنئيل، شمعة، سوسيا، زيف" المقامة على أراضي الفلسطينيين.

مستوطنون بزي جيش الاحتلال

ويعيش أبو القيعان مع زوجاته الثلاث وأبنائه العشرين في أربعة منازل، يقول إن المستوطنين حطموا أخيرًا 25 نافذة فيها، إلى جانب تخريب أسلاك الحماية المحيطة بالمنازل. ويوضح أن اللافت في الاعتداءات الأخيرة أن منفذيها كانوا يرتدون الزي العسكري لجيش الاحتلال، رغم أنهم أنفسهم كانوا ينفذون الهجمات سابقًا بملابس مدنية.

ويصف الرجل الفلسطيني واقع حياته بأنه أشبه بالسجن، قائلًا: "لم أعد أستطيع مغادرة المنزل كي لا يستولوا عليه أو يطردوا أفراد العائلة (...) أعيش داخل سجن، حتى أغنامي لا أستطيع إخراجها من الحظيرة خشية السرقة". ويتساءل أبو القيعان: "هذه أرضي، وهي دمي وعرضي، أين أتركها بسبب مستوطن طائش منحرف؟".

كما يتحدث عن نمط آخر من الاعتداءات، يتمثل في توثيق المنزل ومحيطه تمهيدًا لاستهدافه، موضحًا أن المستوطنين "صادروا قبل يومين أجهزة الـDVR (مسجلات كاميرات المراقبة) لمنع توثيق الاعتداءات".

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ويقول أبو القيعان: "وضعت كاميرات مراقبة بدل التي صادروها، ثم تواصلت مع الشرطة الإسرائيلية لتقديم شكوى ضد الاعتداءات المتكررة وسرقة الكاميرات، لكنهم لم يستجيبوا".

ولا يقتصر تأثير الاعتداءات، بحسب أبو القيعان، على عائلته وحدها، إذ يؤكد أن نحو 700 فلسطيني من أهالي خربة السيميا يعانون القيود ذاتها، بعدما مُنعوا من رعي مواشيهم وحصاد أراضيهم التي تقدر مساحتها بنحو 2000 دونم. ويقول إن المستوطنين "سيطروا على الأرض عنوة، من دون أي قرارات صادرة عن جيش الاحتلال".

تداعيات على المستوى النفسي

ويصف أبو القيعان في حديثه الأثر النفسي الذي خلفته الاعتداءات المتواصلة، قائلًا إنها حرمته النوم ليلًا والعمل في أرضه نهارًا، مضيفًا: "لا أخشى الموت على نفسي، أخشى قتل أولادي وبناتي، وأخشى ضياع منزلي وأرضي. لا أحد يتخيل ما يمكن أن يفعله المستوطنون، قد يحرقون المنزل، وقد يطلقون علينا النار في أي لحظة، لذا نحن بحاجة إلى حماية لأننا نعيش في الخطر".

أبو القيعان: لا أخشى الموت على نفسي كما قدم الكثيرون أرواحهم، أخشى قتل أولادي وبناتي

وختم أبو القيعان برسالة طالب فيها الجهات الفلسطينية الرسمية بتوفير سبل الحماية للعائلات الفلسطينية في خربة السيميا، وفي منزله تحديدًا كونه يقع على أطراف الخربة، ويبعد مئات الأمتار عن التجمع السكاني. وفي حال تكرار نموذج عائلة الطوباسي في جالود، فإن مصير المنطقة سيكون "التهجير" وستصبح هذه المنازل الفلسطينية بين يومٍ وليلة نقطة انطلاق للهجمات الاستيطانية، وفقا لأبو القيعان.