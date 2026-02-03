"معاريف": تدريب إسرائيلي يحاكي التصدي لهجوم إيراني بألفي صاروخ

- كشفت صحيفة "معاريف" عن تمرين إسرائيلي يحاكي هجوماً إيرانياً بـ2000 صاروخ على مراكز سكانية، حيث شارك مئات الجنود في محاكاة إنقاذ المصابين من موقع تدمير في قاعدة زيكيم. - التمرين، الذي بدأ فجراً، يعد الأهم لقيادة الجبهة الداخلية منذ تصاعد التوتر مع إيران، ويهدف إلى تحسين جاهزية القوات في مواجهة هجمات صاروخية محتملة. - تسعى إسرائيل لإدراج البرنامج الصاروخي الإيراني ودعمها للمنظمات في المحادثات الأميركية الإيرانية، وسط مبادرة إيرانية لتعزيز التعاون الإقليمي.

كشفت صحيفة "معاريف" العبرية، اليوم الثلاثاء، عن تمرين أجراه جيش الاحتلال الإسرائيلي يحاكي هجوماً تشنه إيران بألفي صاروخ على مراكز المدن. ونشرت الصحيفة تقريراً تحت عنوان "2000 صاروخ على إسرائيل: خوف من قصف إيراني كثيف على مراكز سكانية إسرائيلية"، فيما لم يعلق الجيش الإسرائيلي على ما أوردته الصحيفة ولم ينشر بياناً بشأن التمرين.

وقالت الصحيفة: "أجرت قيادة الجبهة الداخلية أكبر تمرين في الآونة الأخيرة يحاكي علاج وإنقاذ المصابين من موقع تدمير". وأضافت: "شارك مئات الجنود وقادة لواء الإنقاذ التابع لقيادة الجبهة الداخلية في التمرين الذي أقيم في منشأة بقاعدة الجيش في زيكيم (جنوب مدينة تل أبيب)، وكان السيناريو محاكاة هجوم صاروخي من إيران يستهدف مركزاً سكانياً كبيراً في إسرائيل".

وتابعت: "بدأ التمرين حوالي الساعة 2:00 صباحاً (بالتوقيت المحلي)، حيث جرى تدريب جميع أطر التدريب والقيادة للواء الإنقاذ، وأفراد الإنقاذ المدنيين، وقادة قيادة الجبهة الداخلية، وحاكى التمرين انهيار مبان وأبراج وحدوث دمار واسع". وأردفت: "يقول الجيش الإسرائيلي إن هذا هو أهم تمرين أجرته قيادة الجبهة الداخلية منذ بداية التوتر مع إيران، لكنهم يشيرون إلى أنه كان تمريناً محدداً مسبقاً كجزء من رسم (خطة) التدريب".

وتقول إسرائيل إنها تريد أن تشمل المحادثات الأميركية الإيرانية البرنامج الصاروخي الإيراني ودعم إيران لمنظمات في المنطقة وليس فقط البرنامج النووي الإيراني، حيث تصاعدت في الآونة الأخيرة ضغوط من الولايات المتحدة وحليفتها إسرائيل على إيران مع انطلاق تظاهرات شعبية فيها أواخر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، احتجاجاً على تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.

وكشفت مصادر إيرانية مطلعة، اليوم الثلاثاء، أن التوجه نحو عقد المفاوضات المرتقبة مع الولايات المتحدة بحضور دول عربية وإسلامية جاء بـ"مبادرة إيرانية بغية تشكيل منطقة قوية". وأوضحت المصادر، التي فضلت عدم الكشف عن هويتها، لـ"العربي الجديد" أن هذه المبادرة تندرج ضمن "استراتيجية الجوار"، وتهدف إلى تحويل المفاوضات إلى فرصة إقليمية لتعزيز التعاون والاستقرار في المنطقة.

(الأناضول، العربي الجديد)