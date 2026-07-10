"معاريف" تحرّض على عزمي بشارة: أخطر على إسرائيل من أردوغان وخامنئي

- تراجع الدعم الأميركي لإسرائيل: تقرير صحيفة معاريف يشير إلى تغيّر في الرأي العام الأميركي تجاه إسرائيل، محملاً قطر وعزمي بشارة مسؤولية حملة لإضعاف مكانة إسرائيل، مع تحميل إسرائيل جزءاً من المسؤولية بسبب "الشعور بالاطمئنان الزائد". - تأثير عزمي بشارة: الكاتب ميخائيل كلاينر يصف بشارة بأنه أخطر من تركيا وإيران، ويزعم أنه أسس "إمبراطورية" بحثية لتقويض مكانة إسرائيل، محرضاً على ضرورة مواجهة هذا التهديد بجدية. - ردود الفعل والتحليل: أمطانس شحادة يرى أن إسرائيل تبحث عن ذرائع لتراجع مكانتها، محذراً من أن التحريض على بشارة وقطر قد يمهد لخطوات عملية، مؤكداً أن إنتاج بشارة المعرفي يؤرق المجتمع الإسرائيلي.

نشرت صحيفة معاريف العبرية، اليوم الجمعة، تقريراً حول تراجع الدعم الأميركي لإسرائيل، محذّرة من تغيّر عميق في الرأي العام الأميركي، لكنّ اللافت في التقرير، كان تحريض الصحيفة على قطر والمفكّر العربي عزمي بشارة، محمّلة إياهما مسؤولية ما قالت إنها حملة مُنظّمة لإضعاف مكانة إسرائيل. ويذهب التقرير إلى وصف بشارة بأنه أخطر على إسرائيل من تركيا وإيران معاً، زاعمة أن له تأثيراً في المزاج العام الأميركي، وتنامي أصوات ترى إسرائيل عبئاً على الولايات المتحدة، لا أصلاً استراتيجياً. كما يحمّل التقرير إسرائيل نفسها جزءاً من المسؤولية، بسبب "الشعور بالاطمئنان الزائد"، وعدم الانتباه للتيارات المعادية التي نمت تحت السطح لسنوات، محذّراً من أن هذا التراجع أصبح تهديداً وجودياً يتطلب حملة إعلامية وسياسية واسعة لإعادة بناء الدعم الأميركي.

وإلى جانب صورة لبشارة في التقرير، الذي يتناول مراحل شهدت متغيّرات أثّرت في علاقة تل أبيب وواشنطن، اختار كاتبه ميخائيل كلاينر، وهو رجل قانون وعضو كنيست سابق، ويشغل منصب رئيس محكمة الليكود منذ يوليو/تموز 2013، عنوان "المعركة على أميركا - هكذا سنُفشل مشروع عزل دولة إسرائيل الذي يقوده عضو الكنيست السابق عزمي بشارة - عدوٌّ أكثر خطورة من أردوغان وخامنئي معاً".

وذكر الكاتب أنه منذ السنوات الأولى لقيام دولة إسرائيل، اعتُبر دعم يهود الولايات المتحدة بمثابة أصل استراتيجي من الدرجة الأولى. وزعم أن "سلاح النفط" على حدّ وصفه، في إشارة إلى محاولات دول الخليج التأثير على واشنطن، شكّل لسنوات طويلة تهديداً لمصالح إسرائيل، وكان الصوت اليهودي في الولايات المتحدة هو الذي يوازن هذا التهديد، من خلال خلق قاعدة لا جدال فيها حول وزن الصوت اليهودي، وأن من يتحدَّ هذا الصوت يدفع عاجلاً أو آجلاً الثمن السياسي كاملاً.

وضمن استعراض مراحل ترسيخ العلاقات، في عهود رؤساء أميركيين عدّة، يشير الكاتب إلى أنّ من رسّخ منظومة العلاقات القائمة على التعاون الاستراتيجي هم الجمهوريون، وفق رؤية تعدّ إسرائيل خادمة للمصلحة الأميركية وأصلاً استراتيجياً للغرب. وينتقل إلى مراحل بدأت تُسمع فيها تحفظات، لم يجرِ إسكاتها، فيما "تسللت أخيراً القناعة بأن الأسس التي بدت عميقة وصلبة بدأت تتآكل، وأن القاعدة التي اعتُبرت غير قابلة للزعزعة أصبحت تقف على رجل واحدة"، سواء في الحزب الديمقراطي، أو حتى بين الجمهوريين الشباب، "لم تعد إسرائيل موضوعاً لتأييد غير قابل للنقاش".

وبرأي الكاتب، كانت هناك حالة تراخٍ إسرائيلية لا تُغتفر على مر السنوات الماضية، مضيفاً أنّ "من يشعر بالتيارات الخفية، كان ينبغي أن يدق ناقوس الخطر قبل ظهور بوادر الانهيار، وألا يتوقف حتى الاستعداد الحقيقي للرد". مع هذا يرى، أن جهات ذات تأثير كبير، لا تزال متمسّكة بإسرائيل، قد تكون كافية "إن استفقنا وتنظّمنا، لإصلاح الضرر تدريجياً".

"إمبراطورية الشر"

واختار الكاتب "إمبراطورية الشر" عنواناً فرعياً للتحريض على المفكّر العربي عزمي بشارة، محملاً إياه مسؤولية تراجع العلاقات الإسرائيلية الأميركية. وكتب في هذا السياق، إنّ "العلاج يحتاج إلى تشخيص. يجب فهم أن التدهور ليس صدفة. نحن أمام منظومة ذات تنظيم وتخطيط لعدو يتمتّع بالعزيمة والموهبة والتركيز، ولديه نفس طويل، يعمل بدهاء وصبر لتقويض ما يراه الدعامة التي لا بديل لها لدولة إسرائيل". وواصل الكاتب تحريضه بالقول: "لهذا العدو وجه واسم. إنه موجود في قطر، ولا يمكن عدم رؤية بصمات العقل المدبر والمخطط والموجه للجهد القطري - عزمي بشارة...". إذاً وفقاً للنائب اليميني العنصري، لا حرب الإبادة على غزة، ولا جرّ إسرائيل الولايات المتحدة إلى حرب على إيران، بل يوجد سبب خارجي، دولة مثل قطر، أو شخص مثل الدكتور عزمي بشارة. ثم يتكلمون عن نظريات المؤامرة.

وادّعى الكاتب في سياق تحريضه، تأسيس بشارة "إمبراطورية" من المعاهد ومراكز الأبحاث والمجلات، "تعمل فعلياً كغرفة عمليات للإضرار بمكانة إسرائيل في العالم الحر عموماً، وفي الولايات المتحدة خصوصاً. بشارة أخطر بكثير من أردوغان وخامنئي مجتمعين" هنا وصل خيال الكاتب إلى ذرى غير مسبوقة. ورفع سقف التحريض عالياً إلى درجة القول إن "تأثير بشارة وتوظيف قدراته للحصول على دعم غير مسبوق من قطر، تمكّن من خلالهما من "حفر شبكة أنفاق" (والتشبيه التحريضي واضح) إلى الرأي العام الأميركي والأوروبي، أخطر بكثير على إسرائيل من أنفاق حماس"، لا يستند كلاينر إلى دليل او ما يشبه الدليل، فهو يسرح بخياله حيثما شاء. وإثباته الوحيد هو كونه شاهداً في لجنة الانتخابات في حينه "كيف نجح بشارة عام 2002 بسحره وقدرته الفكرية في التأثير على القاضي ميشئال حشين، رئيس لجنة الانتخابات آنذاك، ودفعه إلى رفض طلب شطب ترشحه للكنيست الذي قدّمته المستشارة القضائية للحكومة تاليا ساسون".

ويرى الكاتب أنّ "تشخيص المرض خطوة ضرورية في طريق العلاج. تآكل الدعم الأميركي لإسرائيل ليس قضاءً وقدراً، ولا ظاهرة طبيعية. وعندما يتعلّق الأمر بشعب إسرائيل، وحين كان الأمر مهمّاً حقاً، عرف كيف يواجه صعوبات بدت غير قابلة للحل في بدايتها. ومن ناحية أخرى، فإن النجاح الوجودي للشعب الإسرائيلي رسّخ فيه صفة تُسهّل عليه الحياة اليومية من جهة، لكنها من جهة أخرى تحمل مخاطر كبيرة".

ويوضح أن "المقصود هو حالة التراخي الخطرة، والإيمان بأن الأمور ستسير على ما يرام في النهاية. هذا التراخي جعل اليهود يصمّون آذانهم أمام مخاوف مقلقة، بدءاً من تصميم الأباطرة الرومان على قمع التمردات ليكونوا عبرة، مروراً بمدى جدّية تهديدات أدولف هتلر، والاستهزاء بأقوال أنور السادات عن عام الحسم طيلة عام 1973، وصولاً إلى خطط الغزو العلنية لـ"حماس" من غزّة إلى إسرائيل، التي أُهملت في أدراج شعبة الاستخبارات العسكرية (أمان)"، وفق قوله. ويختتم الكاتب تحريضه بالقول: "حان وقت الحرب بلا هوادة على الرأي العام. حان الوقت لتجنيد المنظمات اليهودية، وأصدقائنا الإنجيليين، وخبراء شبكات التواصل الاجتماعي في المعركة المصيرية على الرأي العام، التي هي الآن ليست أقل من معركة وجودنا".

تحريض خطير

وفي قراءة للتقرير الإسرائيلي، يرى مدير برنامج دراسات إسرائيل في "مركز مدى الكرمل"، أمطانس شحادة، في حديث مع "العربي الجديد"، أنه من "الواضح أن إسرائيل مفاجأة اليوم بتراجع العلاقة مع الولايات المتحدة، وتراجع مكانة تل أبيب في الرأي العام الأميركي، وبدل أن تراجع سياستها وتصرفاتها من حرب الإبادة حتى الحرب على إيران، وأن تدرك أنه لا يمكنها الاستمرار إلى الأبد دولة استعمار واحتلال وأبارتهايد وقتل وإبادة، تريد أن تحافظ على كل هذا، وأن تحتفظ بدعم الرأي العام الأميركي، وتبحث اليوم عن ذرائع ومبررات لهذا التراجع".

ويلفت شحادة إلى أن "الرواية الإسرائيلية هيمنت على صناعة المعرفة في الولايات المتحدة، فيما هناك اليوم قوى أميركية وتعرض بديلاً معرفياً مناهضاً للهيمنة الصهيو-أميركية في الوعي في الولايات المتحدة وعلى المستوى العالمي"، قائلاً: " إسرائيل تبحث عن ذرائع لتراجع مكانتها بعد حرب الإبادة التي قامت بها وتوريط أميركا في حرب على إيران، وتستسهل وضع اللوم على أطراف خارجية، بدل القيام بمراجعة ذاتية".

ويرى شحادة أن التحريض على المفكّر عزمي بشارة وإنتاجه المعرفي وما أسسه "أمر سهل في إسرائيل، ويلقى تأييداً خاصة لدى اليمين، هذا أولاً؛ ثانياً، التحريض على قطر يؤثر في الشارع الإسرائيلي لأنها تقع خارج نطاق الإملاءات الإسرائيلية على الرغم من سياستها العقلانية ولأنها مؤثرة في الرأي العام العربي؛ وثالثاً، هذا تمهيد أيضاً ربما لخطوات في الداخل، وفي الانتخابات المقبلة، للتحريض على الأحزاب العربية، وعلى المؤسسات التي بناها المشروع الوطني على مدار عشرات السنوات وتدور في الفلك المعرفي والفكري للمشروع الوطني، وهذا تحريض خطير". ويعتبر شحادة أن ما حصل "تحريض خطير وجدّي، ويجب أن نأخذ هذه التهديدات بجدية كاملة، ذلك أن الإعلام الإسرائيلي يمهّد لخطوات عملية على أرض الواقع".

ويختم شحادة بالقول: "من الواضح أن الدكتور عزمي بشارة ما زال يؤرق المجتمع الإسرائيلي وصنّاع القرار هناك حتى بعد قرابة 20 سنة على خروجه القسري من البلاد، وذلك بسبب إنتاج المعرفة البديلة المناهضة للهيمنة الصهيونية والأميركية، والمناهضة لنظام الأبارتهايد وحرب الإبادة، ما يزعج المجتمع وصنّاع القرار في إسرائيل".