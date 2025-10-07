معارك مستمرة في الفاشر... وإنزال جوي يبدل موازين القوة

- يواصل الجيش السوداني الدفاع عن الفاشر ضد هجمات قوات الدعم السريع، مع تنفيذ إنزال جوي لتعزيز قواته، مما أدى إلى اشتباكات داخل المدينة وسقوط ضحايا مدنيين. - تعاني الفاشر من أوضاع إنسانية متدهورة بسبب الحصار، مع نقص حاد في الغذاء والدواء، وتدعو المنظمات الإنسانية إلى إنزال جوي للمساعدات وفتح ممرات آمنة. - يرى الخبراء أن قوات الدعم السريع تعاني من تخبط استراتيجي وصراعات داخلية، بينما يظهر الجيش السوداني تماسكًا وثقة في خططه الدفاعية.

واصل الجيش السوداني والقوات المساندة له الدفاع عن مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور، التي تحاصرها قوات الدعم السريع، وتشنّ عليها هجمات شبه يومية من اتجاهات متعدّدة. وقد تمكن الجيش فجر، اليوم الثلاثاء، من تنفيذ إنزال جوي جديد لإمداد قواته بالأسلحة والمؤن، وهو الإنزال الثاني من نوعه خلال عشرة أيام. وقد احتدمت المعارك بين الجانبين بعد حصول القوات داخل الفاشر على أسلحة جديدة، ووصلت الاشتباكات إلى داخل أحياء المدينة ما تسبب في سقوط قتلى وجرحى وسط المدنيين الذين يعانون من أوضاع إنسانية سيئة، وفي الوقت نفسه أعلنت الأمم المتحدة أنها تواصل الضغط من أجل زيادة الوجود الأممي على الأرض في ولاية شمال دارفور وجميع المناطق المحتاجة.

"الدعم" تصرّ على إسقاط الفاشر

وتصر "الدعم السريع" على إسقاط مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور، بعد إحكام سيطرتها منذ الأشهر الأولى للحرب، التي اندلعت في 15 إبريل/نيسان 2023 على الولايات الأربع الأخرى من مجموع خمس في إقليم دارفور، وتواصل شنّ الهجمات البرية وبالمدفعية وعبر الطائرات المسيّرة على الفاشر بصورة شبه يومية.

وكانت عملية الإنزال الجوي التي نفذها الجيش في 29 سبتمبر/أيلول الماضي هي الأولى منذ إبريل الماضي، حين تمكنت "الدعم السريع" من إسقاط إحدى طائرات الشحن العسكرية، وسط حصار خانق تفرضه على مدينة الفاشر منذ مايو/أيار 2024، إذ تتحكم بمداخل ومخارج المدينة وتمنع دخول السلع الغذائية والبضائع، ما تسبب في أوضاع إنسانية بالغة الصعوبة. وقد تمكّن الجيش من تنفيذ إنزال جوي جديد فجر، اليوم الثلاثاء، لإمداد قواته المحاصرة في المدينة، عقب تدميره خلال الأيام الماضية منظومات دفاع جوي لقوات الدعم السريع كانت منصوبة حول الفاشر.

حذرت تنسيقية لجان المقاومة في الفاشر من تزايد انتهاكات "الدعم السريع" داخل مناطق الاشتباك في المدينة

ودارت، أمس الاثنين، معارك ضارية بين الجيش والقوات المساندة له مع "الدعم السريع" في الفاشر. وقالت الفرقة السادسة مشاة التابعة للجيش في المدينة، في بيان أمس، إنها تمكنت من صدّ هجوم شنّته "الدعم" من ثلاثة اتجاهات عبر المشاة والمركبات القتالية المصفحة. وذكرت أنها ألحقت بالمهاجمين خسائر فادحة في الأرواح والعتاد، لافتة إلى أن "الدعم" أطلقت سرباً من الطائرات المسيّرة الانتحارية والقتالية على مدينة الفاشر، مستهدفة الأحياء السكنية والارتكازات العسكرية، إلا أنها لم تحقق أي هدف. وأشارت إلى أن المليشيا زعمت عبر وسائل التواصل الاجتماعي أنها تمكنت من السيطرة على بعض المواقع العسكرية وقتل قادة من الفرقة السادسة، في محاولة بائسة، حسب وصفها، للتغطية على هزائمها الثقيلة "التي جعلت الدخان يتصاعد من كل محاور المدينة، وجثث قتلاهم تملأ أرض المعركة".

من جهتها، قالت "الدعم السريع"، في بيان، إنها تمكّنت فجر اليوم الثلاثاء من إسقاط مسيّرة من طراز "أكينجي" تركية الصنع في سماءِ مدينة الفاشر، مضيفة أن هذه المسيّرة "كانت شنّت قبل أيام هجمات على المدنيين أودت بحياة أكثر من 80 شخصاً في منطقة "بلبل تمبسكو" غربي نيالا، إضافة إلى سقوط عشرات القتلى في ضاحية الزرق بشمال دارفور. وقال المتحدث باسم "الدعم السريع" الفاتح قرشي، في بيان اليوم، إنّ ما يرتكبه الجيش "عبر الطائرات المُسيّرة التركية جزء من مخطط يرقى إلى إبادة جماعية وجرائم تطهير عرقي ضد المكونات المجتمعية المدنية في مناطق تخلو من أي وجود عسكري لقواتها"، ودعا المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية والهيئات المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه المجازر الشنيعة، حسب وصفه، التي تُرتكب ضدّ الأبرياء في دارفور.

تحذير المواطنين في الفاشر

إلى ذلك حذرت تنسيقية لجان المقاومة في الفاشر (كيانات شعبية ثورية) المواطنين في المدينة من تزايد وتكرار الانتهاكات التي ترتكبها "الدعم السريع" داخل مناطق الاشتباك في المدينة. وقالت، في بيان اليوم الثلاثاء، إنّ عدداً كبيراً من المدنيين لقوا حتفهم بعد "تصفيتهم" داخل منازلهم خلال المعارك التي دارت أمس الاثنين. وأضافت التنسيقية أنّ "على جميع المواطنين الموجودين ضمن أو قرب خطوط الاشتباك المغادرة الفورية نحو أحياء أكثر أمناً متى ما توفرت الفرصة والوسيلة الآمنة لذلك، والابتعاد عن أماكن الاشتباك والنقاط العسكرية للحفاظ على حياتهم". ودعت التنسيقية في بيان آخر اليوم الثلاثاء، المنظمات الإنسانية الدولية والإقليمية والمحلية وقيادة الدولة لضرورة تنفيذ عمليات إنزال جوي للمساعدات الإنسانية على وجه السرعة داخل الفاشر، مؤكدة أن الأوضاع الإنسانية في الفاشر تتدهور بسرعة مقلقة، إذ يعاني آلاف المدنيين المحاصرين من نقص حاد في الغذاء والدواء والمياه والمستلزمات الأساسية وسط تزايد أعداد الجرحى وانتشار الأمراض.

جمال الشهيد: إصرار المليشيا المتمردة على مهاجمة الفاشر يعكس تخبطها الاستراتيجي



وكان المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك قال، في تصريح أمس الاثنين، إن المنظمة الأممية وشركاءها يقفون على أهبة الاستعداد لتقديم المساعدة بمجرد السماح بالوصول إلى الفاشر، وفي الوقت نفسه، تواصل الأمم المتحدة الضغط من أجل زيادة الوجود الأممي على الأرض في شمال دارفور وجميع المناطق المحتاجة. وجدّد الدعوة إلى رفع الحصار عن الفاشر وحماية المدنيين، وتوفير ممر آمن للفارين منها، وتيسير وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى مئات الآلاف من المدنيين الذين ظلوا محاصرين في هذه المدينة لأكثر من 500 يوم.

تخبط "الدعم السريع"

وفي هذا الصدد، قال الخبير العسكري والاستراتيجي العميد جمال الشهيد، لـ"العربي الجديد"، إن إصرار "المليشيا المتمردة" على مهاجمة الفاشر رغم فشلها المتكرّر في تحقيق أي تقدم ميداني، يعكس تخبطها الاستراتيجي وانهيار قدرتها على تقدير الموقف العسكري والسياسي في السودان، مضيفاً أن "الفاشر لم تعد مجرد هدف عسكري، بل تحوّلت إلى رمز للثبات والمقاومة وإلى مركز ثقل استراتيجي تُدرك المليشيا أن سقوطه، إن حدث، سيمنحها زخماً دعائياً هي في أمسّ الحاجة إليه بعد سلسلة من الهزائم الثقيلة". وأشار إلى أن الفاشر ليست مجرد مدينة كبرى في إقليم دارفور، بل تمثل البوابة الغربية للأمن القومي السوداني، ومركزاً إدارياً وتاريخياً وثقافياً له بعد وطني يتجاوز الإطار الجغرافي، لذلك، "فإنّ كل محاولة للمليشيا لاقتحامها تهدف بالأساس إلى تحقيق نصر معنوي وتعويض إخفاقاتها في الميدان، وليس إلى تحقيق مكاسب عسكرية حقيقية، إلّا أن هذه المحاولات فشلت تباعاً أمام صلابة الجيش السوداني الذي أحكم سيطرته على مفاتيح المدينة، ونجح في تحويلها إلى نموذج للتماسك والتلاحم بين الجيش والمواطنين".

وفي ما يخصُّ الإنزال الجوي، رأى الشهيد أن الجيش نفذ عمليات إسقاط جوي دقيقة ومحكمة، شكّلت تحولاً نوعياً في سير المعارك حول الفاشر. وأوضح أن هذه العمليات تجاوزت مفهوم الإسناد اللوجستي التقليدي لتصبح عملاً عملياتياً متكاملاً يعكس التطور في قدرات التخطيط والتنسيق بين القوات الجوية والوحدات الأرضية، وقد "أدّت هذه العمليات إلى فكّ جزئي للحصار المفروض على المدينة، ووفّرت الإمدادات الحيوية للقوات والمواطنين، الأمر الذي عزّز الثقة وأعاد زمام المبادرة إلى يد القوات المسلحة"، وأشار إلى أن نجاح الجيش في عملياته الجوية تزامن مع تصاعد الخلافات داخل صفوف المليشيا، خاصة بعد فشل محاولاتها السابقة في اختراق دفاعات الفاشر.

وأضاف: "مصادرنا الميدانية تشير إلى وجود صراعات حادة بين قادة المليشيا حول الخطط والتمويل والغنائم، وهو ما انعكس على ضعف التنسيق العملياتي وتراجع الروح المعنوية في صفوفهم، بل إن بعض التقارير تتحدث عن حالات تمرد ميداني ورفض للأوامر نتيجة ارتفاع الخسائر وانهيار خطوط الإمداد، ما يجعل استمرار المليشيا في القتال أشبه بمحاولة انتحارية سياسية وعسكرية".

ورأى الشهيد أنه، في المقابل، "تبدو القوات المسلحة أكثر تماسكاً وثقة في خططها العملياتية، إذ تعمل وفق استراتيجية استنزاف ممنهجة تهدف إلى إضعاف المليشيا ميدانياً، قبل الانتقال إلى مرحلة الحسم الكامل وتحرير كامل الإقليم"، لافتاً إلى أن "الجيش بات يمسك بزمام المبادرة، ويملك القدرة والسيطرة الجوية والمعلوماتية التي تتيح له تحديد نقاط ضعف العدو وتوجيه الضربات الدقيقة والمؤثرة"، وتابع: "الواقع يقول إنّ موازين القوى تميل بوضوح لصالح القوات المسلحة، وأن الفاشر ستظل صامدة برمزيتها التاريخية والوطنية، لتكتب فصلاً جديداً في سجل الشرف السوداني، عنوانه ومن هنا تُكسر شوكة التمرد، وتُستعاد كرامة الوطن".