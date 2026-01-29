معارك في إثيوبيا بين الجيش وقوات من إقليم تيغراي

- اندلعت معارك جديدة بين الجيش الإثيوبي وقوات تيغراي في غرب تيغراي، وهي الأولى منذ انتهاء الحرب الدامية في 2022، مما يزيد من خطر استئناف الصراع في المنطقة. - علقت الخطوط الجوية الإثيوبية جميع الرحلات إلى تيغراي، وسط توترات متزايدة بعد شطب "جبهة تحرير شعب تيغراي" من سجل الأحزاب السياسية، مما يثير مخاوف من عودة الصراع العسكري. - انقسام "جبهة تحرير تيغراي" وتأسيس حزب جديد يزيد من تعقيد الوضع السياسي قبل الانتخابات المقررة في 2026، مما يضعف الجبهة ويعوق مشاركتها الوطنية.

أفاد مصدران دبلوماسي وأمني، الخميس، وكالة "فرانس برس" بأن معارك تدور منذ أيام بين الجيش الإثيوبي وقوات من إقليم تيغراي هي الأولى منذ انتهاء حرب دامية في 2022 دارت في هذه المنطقة الواقعة في شمال إثيوبيا، وذلك في ظل تعليق كل الرحلات الجوية إلى تيغراي. وقال المصدران العاملان في إثيوبيا لوكالة فرانس برس طالبين عدم كشف هويتهما إن معارك دارت في تسملت في غرب تيغراي، وهي منطقة تطالب بها أيضاً قوات من إقليم أمهرة المجاور.

وذكرا أن الخطوط الجوية الإثيوبية، الوحيدة التي تسيّر طائرات إلى تيغراي، علقت الرحلات إلى الإقليم. ووقعت اشتباكات مباشرة بين الجيش الاتحادي وقوات تيغراي في نوفمبر/تشرين الثاني 2025 في منطقة عفر المجاورة. وتزيد هذه التوترات من خطر استئناف المعارك بعد حرب دامية بين الجيش وقوات جبهة تحرير شعب تيغراي بين نوفمبر 2020 ونوفمبر 2022. وقتل في هذه الحرب 600 ألف شخص على الأقل، وفقاً للاتحاد الأفريقي، وهي تقديرات يعتبرها الخبراء أدنى من الواقع.

وفي وقت سابق، أثار قرار شطب "جبهة تحرير شعب تيغراي" من سجل الأحزاب السياسية في إثيوبيا ومنعها من القيام بأي أنشطة سياسية مخاوف من عودة الصراع العسكري إلى الإقليم مجدداً، فيما لم تُطبَّق بنود اتفاق السلام في تيغراي الذي أنهى الحرب في نوفمبر/ تشرين الثاني 2022 (اتفاقية بريتوريا)، بما في ذلك عودة نحو مليون شخص نزحوا بسبب الحرب.

كما أن حزب "جبهة تحرير تيغراي" انقسم إلى نصفين منذ توقيع اتفاقية بريتوريا عام 2022، وشهد الإقليم في وقت سابق من العام الماضي اقتتالاً داخلياً قبل إقالة رئيس الحكومة المؤقتة في الإقليم غيتاشو رضا، الذي عمد إلى تأسيس حزب جديد سماه "حزب تيغراي الليبرالي الديمقراطي الجديد".

ويأتي منع الجبهة من العمل السياسي قبل الانتخابات المقرر إجراؤها في إثيوبيا في يونيو/ حزيران 2026 على أبعد تقدير، وبالتالي، فإن القرار يفشل مخطط استيعاب الحزب ودمجه في الحياة السياسية من قبل الحكومة الإثيوبية، ما من شأنه أن يضعف الجبهة أكثر ويضعها في وضعية مشلولة في المشاركة الوطنية والسياسية خصوصاً في ما يتعلق بالقضايا المصيرية في إثيوبيا.

