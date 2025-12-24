معارك ضارية شمالي دارفور.. ومقتل قائد رفيع بالجيش السوداني

- اندلعت معارك في شمال دارفور بين قوات الدعم السريع والقوة المشتركة لحركات الكفاح المسلح، حيث سيطرت قوات الدعم السريع على منطقتي أبو قمرة وأم برو، مع اتهامات متبادلة بالاعتداءات. - في غرب كردفان، قُتل قائد الفرقة 22 مشاة، اللواء معاوية حمد عبد الله، خلال معارك السيطرة على مدينة بابنوسة، بينما دعا حاكم دارفور الأهالي للدفاع عن أراضيهم. - في جنوب كردفان، أعلنت الحركة الشعبية شمال عن نزوح 583 ألف شخص إلى مناطقها، مطالبة بالسماح بالعبور دون قيود وتجنب الدمار.

اندلعت معارك ضارية في ولاية شمال دارفور اليوم الأربعاء بعد شن قوات الدعم السريع هجوما على عدد من المناطق الواقعة تحت سيطرة القوة المشتركة لحركات الكفاح المسلح المساندة للجيش، فيما أُعلن عن مقتل قائد الفرقة (22) مشاة التابعة للجيش السوداني في مدينة بابنوسة بولاية غرب كردفان اللواء ركن معاوية حمد عبد الله، خلال معارك سيطرة الدعم السريع على المدينة في الأول من ديسمبر/كانون الأول الجاري.

وقالت "الدعم السريع" في بيان إنها سيطرت على منطقتي أبو قمرة، وأم برو، في ولاية شمال دارفور، متهمة الحركات المسلحة الموالية للجيش بشن اعتداءات ممنهجة وأعمال انتقام بهذه المناطق استهدفت قيادات الإدارة الأهلية وعدداً من المدنيين. وأضافت: "تطمئن قواتنا المواطنين في هذه المناطق بأنهم غير مستهدفين على الإطلاق، مؤكدة إدراكها لمعاناتهم وما قاسوه من ويلات الحروب والقتل والنزوح والتشريد"، داعية جميع الأهالي للتعاون في تأمين الأسواق والمنشآت العامة والخاصة وإزالة كل المهددات الأمنية.

وأشارت المليشيا التي ارتكبت فظائع خلال سيطرتها على مدينة الفاشر قبل أسابيع، إلى أن "قوات تأسيس" (تحالف سياسي عسكري موال للدعم السريع) نشرت فرقا عسكرية لحماية المدنيين وتأمين الطرقات والأماكن العامة في محلية كرنوي والمناطق المجاورة، بهدف إعادة الحياة إلى طبيعتها، "على أن تتولى قوات الشرطة الفيدرالية لاحقًا مهام حفظ الأمن بعد اكتمال الترتيبات المطلوبة وتيسير إيصال المساعدات الإنسانية للسكان".

وكان حاكم إقليم دارفور بالحكومة المركزية، ورئيس حركة تحرير السودان، مني أركو مناوي، دعا في تصريح على صفحته بموقع فيسبوك أمس الثلاثاء، الأهالي في مناطق شمال دارفور إلى الدفاع عن أراضيهم، وأضاف: "من يقف اليوم على تراب دارفور إنما يقف على تاريخ كتب بالصبر والدموع والصمود، لا تتركوا أرضكم تنهب ولا ذاكرتكم تمحى ولا بيوتكم تسلم للغزاة تماسكوا كما الجبال وكونوا صفاً واحداً".

وفي الولاية الشمالية أُعلن رسميا عن مقتل قائد الفرقة 22 مشاة التابعة للجيش في مدينة بابنوسة، اللواء ركن معاوية حمد، بعد انقطاع الأنباء حول مصيره طوال الفترة الماضية. وقدم والي الولاية الشمالية الفريق ركن عبد الرحمن عبد الحميد العزاء لأسرة اللواء اليوم الأربعاء في منطقة أنقري بالشمالية بحضور لجنة أمن الولاية وقيادات عسكرية ورسمية وشعبية. وأكد الوالي حسب تصريح صادر عن مكتبه أن "حرب الكرامة مستمرة حتى تحرير كل شبر من أرض الوطن دنّسته المليشيا المتمردة (الدعم السريع)".

وفي سياق آخر، أعلنت الحركة الشعبية شمال بقيادة عبد العزيز الحلو المتحالفة مع الدعم السريع، في ولاية جنوب كردفان، أن أكثر من 583 ألف نازح من مدينتي "كادقلي" و"الدلنج" وصلوا إلى مناطق سيطرتها. وأضافت في بيان اليوم الأربعاء، أن النازحين الواصلين غالبيتهم من النساء والأطفال والعجزة، وبعض أسر جنود القوات المسلحة "ومليشياتها الموجودة داخل هذه المدن"، داعية إلى السماح للمواطنين بالعبور إلى مناطقها دون قيود، وعدم التعرض لهم ومنعهم بغرض "استخدامهم كدروع بشرية"، حسب زعمه.

وكانت الحركة الشعبية، قالت في بيان يوم 8 ديسمبر/كانون الأول الجاري، إن "تحرير مدينتي "كادقلي" و"الدلنج" مسألة وقت، ومن الأفضل تسليم المدينتين. وأضافت: "حقنا لدماء المواطنين الأبرياء العزل، وحفاظا على المدينتين من الخراب والدمار، نناشد الشرفاء والعقلاء من منسوبي القوات المسلحة السودانية بالانسحاب العاجل والتسليم دون خسائر. وقد ظلت الحركة والدعم السريع تحاصران المدينتين وتشنان عليهما هجمات متقطعة بالمدافع والطائرات المسيرة.