معارك بين "قسد" والقوات السورية في حلب بموازاة زيارة وفد تركي لدمشق

أخبار
دمشق

محمد كركص

محمد كركص صحافي سوري (العربي الجديد)
محمد كركص
صحافي سوري
التحديثات الحية
22 ديسمبر 2025   |  آخر تحديث: 20:04 (توقيت القدس)
مدنيون يغادرون مساكنهم إثر اشتباكات في حلب، 7 أكتوبر 2025 (قاسم يوسف/ الأناضول)
قتل مدنيان وأُصيب آخرون في قصف نفذته "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) استهدف أحياء متفرقة بمدينة حلب شمالي سورية، فيما أصيب سبعة أشخاص بينهم ثلاثة مدنيين وعنصران من فرق الدفاع المدني السوري وعنصران من قوى الأمن الداخلي (الأسايش) التابعة لـ"قسد" من جراء اندلاع اشتباكات عنيفة، اليوم الاثنين، على أطراف حيي الشيخ مقصود والأشرفية ذوَي الغالبية الكردية في حلب.

وقالت مصادر محلية لـ"العربي الجديد" إن المدنيين الثلاثة وعنصري الدفاع المدني أصيبوا إثر استهدافهم برصاص قناصين تابعين لـ"قسد" على محوري دواري الشيحان والليرمون، على أطراف الحيين.  كما استهدفت "قسد" بقذائف الهاون حي السبيل القريب من دوار الشيحان.

وتأتي الاشتباكات العنيفة والمتواصلة حتى الساعة بعد ساعات من لقاءات عقدها وفد تركي رفيع ضمّ وزيري الخارجية هاكان فيدان، والدفاع يشار غولر، ورئيس المخابرات إبراهيم كالن؛ في دمشق مع الرئيس السوري أحمد الشرع، ومسؤولين سوريين.

من جهتها، أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" بإغلاق طريق غازي عنتاب – حلب من جهة دواري الليرمون والشيحان، بسبب استهداف عناصر "قسد" الطريق. وأكدت مصادر "العربي الجديد" أن قوات وزارة الدفاع السورية دفعت بتعزيزات عسكرية إلى أطراف حيي الشيخ مقصود والأشرفية عقب الاشتباكات، مشيرة إلى أن المواجهات تطورت إلى استخدام الرشاشات الثقيلة والمتوسطة.

وفي السياق، قالت وزارة الداخلية السورية، في بيان، إنّ قوات "قسد" المتمركزة في حيَّي الشيخ مقصود والأشرفية "أقدمت مساء اليوم على الغدر بقوات الأمن الداخلي المتمركزة في الحواجز المشتركة، عقب انسحابها المفاجئ وإطلاق النار على الحواجز، رغم الاتفاقات المبرمة"، وأضاف البيان أنّ الهجوم أدى إلى إصابة عنصر من قوات الأمن الداخلي وعنصر من الجيش، إلى جانب وقوع "عدد من الإصابات بين عناصر الدفاع المدني والمدنيين".

وسبق أن شهدت المنطقة نفسها، في السادس والسابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، اشتباكات دامية بين "قسد" و"الأسايش" من جهة، وقوات الأمن الداخلي السورية والجيش السوري من جهة أخرى، أسفرت حينها عن مقتل مدني وثلاثة عناصر من قوات الأمن السورية، وإصابة أكثر من 26 شخصاً، بينهم مدنيون، برصاص "الأسايش".
أخبار
التحديثات الحية

فيدان من دمشق: لا مؤشرات جدية على التزام "قسد" بتنفيذ اتفاق 10 آذار

وتأتي هذه الاشتباكات بالتزامن مع زيارة الوفد التركي الذي التقى في قصر الشعب الرئيس السوري أحمد الشرع، ووزير الخارجية أسعد الشيباني، ووزير الدفاع مرهف أبو قصرة، ورئيس جهاز الاستخبارات العامة حسين السلامة. ومن أبرز الملفات التي نوقشت خلال الزيارة اتفاق 10 مارس/آذار الموقع بين "قسد" ودمشق الذي ينص على دمج المؤسّسات المدنية والعسكرية شمال شرقي البلاد في إدارة الدولة، لكن من دون تحقيق تقدم كبير على أرض الواقع حتى الآن.

8:04 PM
نزوح داخلي لعشرات العوائل

قالت مصادر "العربي الجديد" إن عشرات العوائل بدأت عمليات نزوح داخلي جراء قصف "قسد" لأحياء سكنية في مدينة حلب. ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن مديرية صحة حلب تأكيدها مدنيين اثنين وإصابة 8 بجروح جراء قصف "قسد" لأحياء حلب.

وأعلنت وزارة الطوارئ السورية أن "قوات سورية الديمقراطية" استهدفت فرق الدفاع المدني اليوم في حلب للمرة الثانية، فيما جددت قصفها حي الجميلة ضمن مدينة حلب.

7:30 PM
مقتل مدني ثان بقصف "قسد" أحياء متفرقة في مدينة حلب

أعلنت محافظة حلب عن مقتل امرأة وإصابة سبعة مدنيين جراء قصف مدفعي مصدره "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) المتمركزة في حيّي الأشرفية والشيخ مقصود بمدينة حلب، إضافةً لوقوع أضرار مادية في منازل المدنيين، لترتفع بذلك حصيلة القتلى إلى مدنيين اثنين جراء القصف الذي استهدف أحياء متفرقة في المدينة.

وقال مصادر "العربي الجديد" إن "قسد" استهدفت بقذائف الهاون محيط مستشفى الرازي ضمن مدينة حلب.

7:28 PM
إصابة طفلين بنيران "قسد"

أعلن الدفاع المدني السوري عن إصابة طفلين بجروح، جراء استهدافهما من قبل "قسد" بالرصاص على دوار الشيحان في مدينة حلب.

7:27 PM
مقتل مدني وإصابة آخرين إثر استهداف مبان سكنية

أكدت مصادر "العربي الجديد" مقتل مدني وإصابة آخرين بقصف من قبل "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) استهدف مبان سكنية في حي الجميلة ضمن مدينة حلب. وبحسب مصادر "العربي الجديد" استهدفت "قسد" تستهدف بقذائف الهاون حي السبيل القريب من دوار الشيحان.

7:25 PM
وزارة الدفاع تتهم "قسد" بشن هجوم مفاجئ

نفت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع السورية، في تصريحات لوكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، صحة ما وصفته بـ"الادعاءات التي تروّجها قنوات قسد" حول تعرض مواقعها في حيّي الشيخ مقصود والأشرفية لهجوم من قوات الجيش.

 وأكدت أن قوات "قسد" شنّت هجوماً مفاجئاً على نقاط انتشار قوى الأمن الداخلي والجيش العربي السوري في محيط حيّ الأشرفية، ما أدى إلى وقوع إصابات في صفوف قوى الأمن والجيش، مشيرة إلى أن قوات الجيش العربي السوري "تقوم بالرد على مصادر النيران التابعة لقسد، التي تستهدف منازل الأهالي وتحركاتهم ونقاط انتشار الجيش والأمن في محيط حيّي الأشرفية والشيخ مقصود".

7:22 PM
إصابة اثنين من الدفاع المدني بجروح

أكدت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث السورية، في بيان لها، أن اثنين من كوادر الدفاع المدني أُصيبا بجروح من جراء استهدافهما المباشر بإطلاق نار من قبل "قسد" أثناء تأديتهما مهامهما على دوار الشيحان، موضحة أن سيارة إنقاذ من نوع "بيك آب" تابعة للدفاع المدني تعرضت لإطلاق نار أثناء توجه أربعة عناصر على متنها إلى مبنى مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في محافظة حلب، الواقع عند دوار الشيحان.

وأشارت إلى أن السيارة كانت تحمل شارات الدفاع المدني بشكل واضح، فيما كان العناصر الأربعة يرتدون الزي الرسمي. وأدى الاستهداف المباشر إلى إصابة عنصرين بجروح، جرى إسعافهما على الفور إلى المشفى لتلقي العلاج اللازم. وأكدت الوزارة أن استهداف فرق الدفاع المدني يُعد "جريمة خطيرة وانتهاكاً صارخاً للقانون الإنساني"، لما يشكله من عرقلة لجهود إنقاذ المدنيين المحتاجين للمساعدة، ومنع تقديم الخدمات الإنسانية والمنقذة للأرواح.

7:24 PM
إصابة عنصرين من "الأسايش" بجروح

قال المكتب الإعلامي لـ"قسد"، في بيان، إن عنصرين من قوى الأمن الداخلي (الأسايش) أُصيبا بجروح من جراء "هجوم نفذته فصائل مرتبطة بوزارة الدفاع في حكومة دمشق على حاجز في دوار الشيحان بحلب"، معتبراً أن ذلك يأتي "في استمرار واضح لنهج التصعيد المنفلت الذي يهدد أمن المدينة وحياة المدنيين". وحمّل "حكومة دمشق المسؤولية الكاملة عن هذه الاعتداءات".

