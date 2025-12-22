معارك بين "قسد" والقوات السورية في حلب بموازاة زيارة وفد تركي لدمشق

قتل مدنيان وأُصيب آخرون في قصف نفذته "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) استهدف أحياء متفرقة بمدينة حلب شمالي سورية، فيما أصيب سبعة أشخاص بينهم ثلاثة مدنيين وعنصران من فرق الدفاع المدني السوري وعنصران من قوى الأمن الداخلي (الأسايش) التابعة لـ"قسد" من جراء اندلاع اشتباكات عنيفة، اليوم الاثنين، على أطراف حيي الشيخ مقصود والأشرفية ذوَي الغالبية الكردية في حلب.
وقالت مصادر محلية لـ"العربي الجديد" إن المدنيين الثلاثة وعنصري الدفاع المدني أصيبوا إثر استهدافهم برصاص قناصين تابعين لـ"قسد" على محوري دواري الشيحان والليرمون، على أطراف الحيين. كما استهدفت "قسد" بقذائف الهاون حي السبيل القريب من دوار الشيحان.
وتأتي الاشتباكات العنيفة والمتواصلة حتى الساعة بعد ساعات من لقاءات عقدها وفد تركي رفيع ضمّ وزيري الخارجية هاكان فيدان، والدفاع يشار غولر، ورئيس المخابرات إبراهيم كالن؛ في دمشق مع الرئيس السوري أحمد الشرع، ومسؤولين سوريين.
من جهتها، أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" بإغلاق طريق غازي عنتاب – حلب من جهة دواري الليرمون والشيحان، بسبب استهداف عناصر "قسد" الطريق. وأكدت مصادر "العربي الجديد" أن قوات وزارة الدفاع السورية دفعت بتعزيزات عسكرية إلى أطراف حيي الشيخ مقصود والأشرفية عقب الاشتباكات، مشيرة إلى أن المواجهات تطورت إلى استخدام الرشاشات الثقيلة والمتوسطة.
وفي السياق، قالت وزارة الداخلية السورية، في بيان، إنّ قوات "قسد" المتمركزة في حيَّي الشيخ مقصود والأشرفية "أقدمت مساء اليوم على الغدر بقوات الأمن الداخلي المتمركزة في الحواجز المشتركة، عقب انسحابها المفاجئ وإطلاق النار على الحواجز، رغم الاتفاقات المبرمة"، وأضاف البيان أنّ الهجوم أدى إلى إصابة عنصر من قوات الأمن الداخلي وعنصر من الجيش، إلى جانب وقوع "عدد من الإصابات بين عناصر الدفاع المدني والمدنيين".
وسبق أن شهدت المنطقة نفسها، في السادس والسابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، اشتباكات دامية بين "قسد" و"الأسايش" من جهة، وقوات الأمن الداخلي السورية والجيش السوري من جهة أخرى، أسفرت حينها عن مقتل مدني وثلاثة عناصر من قوات الأمن السورية، وإصابة أكثر من 26 شخصاً، بينهم مدنيون، برصاص "الأسايش".
وتأتي هذه الاشتباكات بالتزامن مع زيارة الوفد التركي الذي التقى في قصر الشعب الرئيس السوري أحمد الشرع، ووزير الخارجية أسعد الشيباني، ووزير الدفاع مرهف أبو قصرة، ورئيس جهاز الاستخبارات العامة حسين السلامة. ومن أبرز الملفات التي نوقشت خلال الزيارة اتفاق 10 مارس/آذار الموقع بين "قسد" ودمشق الذي ينص على دمج المؤسّسات المدنية والعسكرية شمال شرقي البلاد في إدارة الدولة، لكن من دون تحقيق تقدم كبير على أرض الواقع حتى الآن.