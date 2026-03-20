معارضة في الكونغرس لطلب إدارة ترامب تمويلاً ضخماً للحرب على إيران

- طلب الجيش الأميركي تمويلاً إضافياً بقيمة 200 مليار دولار للحرب على إيران، مما أثار معارضة في الكونغرس، حيث شكك الديمقراطيون وبعض الجمهوريين في الحاجة لهذه الأموال بعد المخصصات الضخمة السابقة. - الكونغرس وافق على تمويل قياسي للجيش، لكن الديمقراطيين تساءلوا عن ضرورة المزيد من الأموال في ظل التخفيضات في الخدمات الاجتماعية، مؤكدين أن معارضي الحرب يجب ألا يصوتوا لتمويلها. - مع استمرار الحرب، طالب المشرعون بمزيد من المعلومات حول خطط ترامب، حيث أبدى البعض دهشتهم من المبلغ المطلوب، ودعا آخرون لقطع التمويل لإنهاء الحرب.

لاقى طلب الجيش الأميركي الحصول على تمويل إضافي بقيمة 200 مليار دولار لتمويل الحرب على إيران معارضة شديدة في الكونغرس الخميس، حيث شكك الديمقراطيون، وحتى بعض الجمهوريين، في الحاجة إلى هذه الأموال بعد المخصصات الضخمة التي قدمت للدفاع العام الماضي.

وأكد مسؤول أميركي تقريراً نشرته صحيفة واشنطن بوست عن أن وزارة الدفاع طلبت من البيت الأبيض الموافقة على طلب موجه إلى الكونغرس بقيمة تزيد على 200 مليار دولار لتمويل الحرب على إيران. ولم يرسل الرئيس دونالد ترامب بعد طلباً إلى مجلس الشيوخ ومجلس النواب للموافقة على هذا المبلغ الضخم، وأوضحت إدارته أن الرقم قد يتغير.

وقال وزير الدفاع بيت هيغسيث في مؤتمر صحافي الخميس: "أعتقد أن هذا الرقم قد يتغير بطبيعة الحال. فقتل الأشرار يتطلب أموالاً.. لذا، سنعود إلى الكونغرس وأعضائه لضمان حصولنا على التمويل المناسب لما تم إنجازه، ولما قد نضطر إلى القيام به في المستقبل".

وتشير المؤشرات الأولية إلى أن هذه الحرب ستكون الأغلى تكلفة بالنسبة للولايات المتحدة منذ حربي العراق وأفغانستان. وأبلغ مسؤولو الإدارة المشرعين أن الأيام الستة الأولى من الحرب مع إيران زادت تكلفتها عن 11 مليار دولار. وتظهر استطلاعات الرأي أن الحرب لا تحظى بشعبية، حيث لا يؤيّدها سوى واحد من كل أربعة أميركيين تقريباً.

ووافق الكونغرس الذي يقوده الجمهوريون بالفعل على تمويل قياسي للجيش منذ بدء ترامب ولايته الثانية في يناير/ كانون الثاني 2025. وفي الشهر الماضي، وقع ترامب على قانون مخصصات الدفاع للسنة المالية 2026 الذي بلغ تمويله حوالي 840 مليار دولار. وفي الصيف الماضي، وعلى الرغم من المعارضة الشديدة من الديمقراطيين، أقرّ الكونغرس الذي يقوده الجمهوريون مشروع قانون شاملاً لخفض الضرائب والإنفاق تضمن 156 مليار دولار للدفاع.

وتساءل الديمقراطيون عن سبب حاجة البنتاغون إلى المزيد من الأموال في ظل التخفيضات الأخيرة في الخدمات الاجتماعية والمساعدات الخارجية والبرامج الأخرى، وقالوا إن أي شخص يعارض الحرب ينبغي ألا يصوّت لصالح تمويلها.

الكونغرس يطلب مزيداً من المعلومات

ومع اقتراب الحرب من نهاية أسبوعها الثالث، طالب المشرعون، من الديمقراطيين وبعض الجمهوريين، بمزيد من المعلومات حول خطط ترامب بشأن صراع أودى بحياة الآلاف من الناس، وأربك حياة ملايين آخرين، وأثار اضطرابات في أسواق الطاقة والأسهم العالمية. وقالت النائبة الديمقراطية براميلا جايابال من واشنطن في كلمة ألقتها في مجلس النواب: "لقد سمعنا للتو أن البنتاغون يقدم طلباً للحصول على 200 مليار دولار إضافية لهذه الحرب. كيف بحق السماء سندفع ثمن ذلك؟ هذا أمر سخيف للغاية". وبعد تلقي إفادات من مسؤولي الإدارة، قدر المشرعون أن تكلفة الحرب تتراوح بين مليار وملياري دولار يومياً.

وقال السناتور الديمقراطي كريس فان هولن من ماريلاند إن الطلب يجب أن يكون غير قابل للنقاش مع أعضاء الكونغرس. وكتب على منصة إكس: "أفضل طريقة لإنهاء هذه الحرب، وحماية قواتنا، وإنقاذ أرواح المدنيين، وكبح جماح إدارة غير ملتزمة بالقانون، هي قطع التمويل. أنا أرفض ذلك رفضاً قاطعاً".

كما بدا بعض رفاق ترامب من الجمهوريين مندهشين من المبلغ المطروح. وقالت السيناتور الجمهورية سوزان كولينز التي ترأس لجنة المخصصات للصحافيين في مبنى الكونغرس (الكابيتول)، مساء أمس الأربعاء، إنها لم تُبلَّغ بعد بطلب إضافي بقيمة 200 مليار دولار. وأضافت أن المبلغ الإجمالي "أعلى بكثير مما كنت أتوقع، لكنني لا أعرف كيف تم توزيعه". ومضت قائلة إنها سترغب على الأرجح في عقد جلسة استماع علنية بشأن هذا الطلب.

(رويترز)