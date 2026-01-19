- نجح حزب الاتحاد الوطني الكردستاني في تشكيل ائتلاف برلماني مع حركة "الجيل الجديد"، مما قلص من سيطرة الحزب الديمقراطي الكردستاني على السلطة في إقليم كردستان العراق، بهدف تحقيق شراكة سياسية متوازنة. - التحالف الجديد يمتلك 40 مقعداً في البرلمان، مقارباً لعدد مقاعد الحزب الديمقراطي البالغ 42، مما يعكس تحولاً في ميزان القوة ويمنح الاتحاد الوطني هامشاً أوسع للمناورة السياسية. - التحركات الأخيرة تؤثر على أزمة تشكيل الحكومة، حيث يعتمد النظام الداخلي لبرلمان كردستان على الكتلة المؤثرة، مما يضع الحزب الديمقراطي أمام تحديات كبيرة في الحفاظ على تفوقه السياسي.

كشفت معطيات سياسية جديدة، عن نجاح حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، بفرض معادلة سياسية جديدة في إقليم كردستان العراق، بعد إعلانه ائتلافاً برلمانياً مع حركة "الجيل الجديد" المعارضة، تتمثل في تشكيل تكتل برلماني يوازي أو يتفوق على حجم الحزب الديمقراطي الكردستاني، يقلص قدرته على الانفراد بإدارة السلطة في الإقليم، الذي يتمتع بحكم شبه مستقل عن بغداد منذ الغزو الأميركي للبلاد عام 2003، حيث منح الدستور الجديد للمحافظات الكردية الثلاث (أربيل، دهوك، السليمانية) إقليماً خاصاً.

وفرضت نتائج الانتخابات في كردستان التي أجريت في 20 أكتوبر/تشرين الأول عام 2023، واقعاً صعباً، في أن يحقق أحد الحزبين الكبيرين الفائزين، الأغلبية البرلمانية التي تمكنه من تشكيل الحكومة وحده، وهي معادلة النصف زائداً واحداً، أي 50 مقعداً زائداً مقعداً واحداً. وفاز الحزب الديمقراطي الكردستاني الحاكم في الإقليم، ويقوده مسعود البارزاني، بـ41 مقعداً من مجموع مقاعد البرلمان البالغ عددها 100، بينما يمتلك منافسه حزب الاتحاد الوطني، الحاكم في مدينة السليمانية، بقيادة بافل طالباني، 25 مقعداً، في وقت توزعت المقاعد الأخرى على قوى المعارضة وكيانات أخرى مستقلة، أبرزها حراك "الجيل الجديد" الذي يرفع شعار المعارضة، والذي حصل على 15 مقعداً.

وإثر إطلاق سراح زعيم "الجيل الجديد" شاسوار عبد الواحد من السجن في السليمانية الأسبوع الفائت بكفالة بعد اتهامه بسلسلة من الجرائم، بينها تهديد نائب في برلمان الإقليم، تم الإعلان عن تحالف بين الحركة وحزب الاتحاد الوطني، في خطوة يُنظر إليها على أنها محاولة لكسر "احتكار" الحزب الديمقراطي الكردستاني للسلطة في الإقليم، ومسار تشكيل حكومته، وإعادة فرض معادلة شراكة أكثر توازناً داخل كردستان.

ووفق حسابات برلمانية، فإن مجموع مقاعد الاتحاد الوطني في انتخابات برلمان كردستان التي جرت قبل أكثر من عام، ولم تفضِ حتى الآن إلى تشكيل حكومة الإقليم، هو 25 مقعداً، وإذا ما أضيفت لها مقاعد "الجيل الجديد" (15 مقعداً)، إلى جانب إمكانية استمالة قوى أخرى من الأحزاب المتوسطة والصغرى، يقترب التحالف أو يتجاوز فعلياً عدد مقاعد الحزب الديمقراطي الكردستاني، التي تبلغ 41 مقعداً. هذا التقارب العددي غير المسبوق أو التفوق المفترض لـ"الاتحاد" يعكس تحولاً جوهرياً في ميزان القوة داخل برلمان الإقليم، ويمنح "الاتحاد" هامشاً سياسياً أوسع للمناورة.

ووفقاً لعضو الاتحاد الوطني الكردستاني، أحمد الهركي، فإن الاتفاق بين الاتحاد الوطني وحركة الجيل الجديد "يمثل تحولاً مهماً في موازين القوى داخل الإقليم، ويؤسس لمرحلة جديدة من التوازن السياسي"، مضيفاً في تصريحات للصحافيين، أن تحالف حزبه مع "الجيل الجديد" بات يشكل 40 مقعداً من أصل 100، مقابل 42 مقعداً يمتلكها الحزب الديمقراطي (مع إضافة مقعد الكوتا المسيحي في أربيل)، وهو ما يعني وجود رقم متوازن داخل البرلمان".

وأكد أن "المقاعد الـ 18 المتبقية ستكون حاسمة في تحديد الجهة القادرة على تشكيل الكتلة الكبرى أي النصف زائداً واحداً في برلمان كردستان"، مبيناً أن "هذه المعطيات تمنع احتكار طرف سياسي واحد لجميع المناصب والوزارات السيادية في الإقليم، وكذلك محاولات السيطرة على التمثيل الكردي في بغداد". في المقابل، ينظر الحزب الديمقراطي الكردستاني إلى هذه التحركات بقلق متزايد، متحدثاً عن صفقة سياسية. وقال عضو الحزب وفاء محمد، إن "تحالف الاتحاد والجيل الجديد محاولة بائسة لتشكيل حكومة الإقليم"، مؤكداً في تصريح صحافي أن "القانون في الإقليم ينص على أن الحزب الفائز الأول هو من يشكل الحكومة، أي تشكيل الحكومة من دون الحزب الديمقراطي أمر مستحيل".

وعلى ما يبدو، فإن هذا الحراك سيسهم في إضعاف الموقع التفاوضي لـ"الديمقراطي"، ويحد من قدرته على استخدام عامل الوقت للضغط على خصومه، بحسب المختص بالشأن السياسي في الإقليم، حسن الزركوشي، الذي أكد لـ"العربي الجديد"، أن "الديمقراطي، الذي اعتاد التعويل على أغلبيته البرلمانية وتحالفات تقليدية، يجد نفسه اليوم أمام كتلة مقابلة قادرة على تعطيل تمرير الحكومة، أو فرض شروط سياسية جديدة". وأضاف أن "هذا التحول يؤثر بشكل مباشر بأزمة تشكيل حكومة الإقليم، إذ بات الخلاف يتجاوز توزيع المناصب إلى صراع على من يمتلك الكتلة المؤثرة داخل البرلمان أو ما يتعارف عليه بالكتلة الكبرى"، مبيناً أن "الاتحاد الوطني، المدعوم بتحالفاته الجديدة، لم يعد مضطراً للقبول بحكومة ينظر إليها على أنها امتداد لهيمنة الحزب الديمقراطي، فيما يدرك الأخير أن المضي بتشكيل حكومة من دون توافق واسع قد يقود إلى شلل سياسي وفقدان الغطاء البرلماني".

وشدد على أن "النظام الداخلي لبرلمان كردستان يمنح الشرعية للكتلة المؤثرة في البرلمان، لا مجرد الحزب الفائز بأكبر عدد من المقاعد، وهذا يعني أن التحالفات البرلمانية هي التي تحسم مسار تشكيل الحكومة، وليس عدد المقاعد الفردي، وهو ما يجعل التحركات الأخيرة للاتحاد الوطني ذات وزن دستوري وسياسي في آن واحد". وتؤشر هذه المعطيات الى أن إقليم كردستان يدخل مرحلة سياسية مختلفة، يتراجع فيها منطق الحزب المهيمن، وتتصاعد معادلة التحالفات العابرة للاصطفافات التقليدية، وبينما يرى الاتحاد الوطني أن هذا التحول يمنحه فرصة لإعادة صياغة موقعه داخل السلطة، يخشى "الديمقراطي" أن يكون ذلك بداية نهاية تفوقه السياسي الذي استمر لسنوات طويلة.

وعقد الحزبان الرئيسان في الإقليم، أكثر من 15 لقاءً مباشراً خلال الفترة الماضية، للتفاهم على شكل الحكومة وبرنامجها، وتقاسم المناصب الرئيسة في الإقليم الذي يتمتع بحكم شبه مستقل عن بغداد، منذ الغزو الأميركي للعراق سنة 2003، إلا أن أي خطوات واقعية تجاه تشكيل الحكومة لم تظهر، وسط دعوات قوى كردية معارضة إلى حل البرلمان، وإعادة تنظيم الانتخابات مرة أخرى. وسبق أن شدد زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود البارزاني، على أربعة مبادئ أساسية لتشكيل حكومة الإقليم، تتمحور جميعها حول "وحدة الصف"، مؤكداً في كلمة له خلال مؤتمر سابق، أن "حكومة إقليم كردستان المقبلة يجب أن تُشكّل وفق مبدأ الإقليم الواحد والحكومة الواحدة والبرلمان الواحد، مع وجود قوة بيشمركة موحدة، وأنه يجب العمل بجدية على منع الأعمال غير القانونية، مثل معامل إنتاج المخدرات أو الاتجار بها، والإرهاب، وأن تكون السيادة للقانون".