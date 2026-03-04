معادلات جديدة لإسرائيل في حربها على لبنان والحل الدبلوماسي بعيد

- تصاعدت العمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان، مستهدفة مناطق متعددة، مما يشير إلى نية توسيع المنطقة العازلة واستعدادات للاجتياح البري، ما يثير قلق المسؤولين اللبنانيين ويدفعهم للتواصل مع المجتمع الدولي. - حزب الله يواصل هجماته ضد أهداف إسرائيلية، بينما يعزز الجيش الإسرائيلي قواته على الحدود، في سياق مواجهة أوسع تشمل إيران، بهدف إلحاق ضرر استراتيجي بحزب الله. - تزايد المخاوف بين اللبنانيين من توسع الاعتداءات الإسرائيلية، مما يفاقم التوترات ويدفع البلديات لاتخاذ إجراءات مشددة، وسط تعقيدات دبلوماسية وعدم وجود مؤشرات على اتفاق لوقف التصعيد.

تواصل إسرائيل تصعيدها العسكري في لبنان، سواء على مستوى الغارات المكثفة التي توسّعت اليوم الأربعاء، وطاولت إلى جانب البقاع والجنوب والضاحية الجنوبية لبيروت، مناطق في جبل لبنان، أو على صعيد استكمال توغلها البرّي وتوسعة نقاط تمركزها في قرى حدودية، إلى جانب توسعة خريطة إنذاراتها، لتشمل هذه المرّة جميع القرى الواقعة جنوب نهر الليطاني، علماً أن الجيش اللبناني كان أنجز في هذا القطاع عملياته في إطار المرحلة الأولى من خطته لحصر السلاح.

وتؤشر هذه التطورات، خاصة المتصلة بالبلدات الواردة ضمن التحذيرات، وتقدّم وتمركز قوات الاحتلال في نقاط ومواقع جديدة ضمن القرى الحدودية الجنوبية، إلى تصميم إسرائيل على توسيع المنطقة العازلة، خاصة بوجود قرى بقاعية متاخمة لتلك الجنوبية في خرائط الإنذارات الإسرائيلية، وتعزيز استعدادات الاجتياح البري.

وتقدّمت اليوم قوة إسرائيلية كانت تتمركز في مزرعة بسطرة اللبنانية باتجاه منطقة عزراييل عند الأطراف الجنوبية لبلدة كفرشوبا، حيث بقيت لساعات فيها، فيما أفادت وكالة الأنباء الرسمية في لبنان، "الوطنية للإعلام"، عن توغّل جيش الاحتلال في بلدة الخيام وتمركزه قرب المعتقل، كما وعمد إلى احتجاز امرأة داخل منزلها في منطقة تل نحاس، ومنعها من المغادرة بعدما توجهت لجلب بعض الحاجيات.

وتثير التوغلات البرية مخاوف وقلق المسؤولين اللبنانيين، إلى جانب الاعتداءات الجوية الموسّعة على الأراضي اللبنانية، بحيث تتكثّف الاتصالات مع المجتمع الدولي، خاصة على الخطين الفرنسي والأميركي، من أجل التدخل لوقف التمدد العسكري الإسرائيلي، وذلك في ظل تعويل على الدبلوماسية، خصوصاً أن لبنان الرسمي يرفض حتى الساعة حصول مواجهة مع جيش الاحتلال، وهو ما دفع الجيش اللبناني لمغادرة بعض مواقعه المستحدثة في قرى حدودية، وإعادة التموضع.

وعلم "العربي الجديد"، أن "الرئيس جوزاف عون يجري اتصالات مكثفة مع الدول الفاعلة، دولياً وعربياً، من أجل التدخل لوقف التمدد العسكري الإسرائيلي الخطير، إلى جانب مطالبته بالضغط سريعاً على إسرائيل لوقف اعتداءاتها، لكن الأجواء حتى الساعة ليست إيجابية، بحيث إنه رغم التأييد الخارجي لمقررات الحكومة الأخيرة بحظر أنشطة حزب الله الأمنية والعسكرية، إلا أن لا ضمانات حتى الساعة بوقف الحرب، كما لا أجواء توحي بقرب التوصل إلى اتفاق بالأطر الدبلوماسية، خصوصاً أن الأمر لم يعد مرتبطاً فقط بلبنان بل أصبح على صعيد المنطقة ككلّ".

كما علم "العربي الجديد"، أن "هناك امتعاضاً خارجياً كبيراً، خاصة أميركياً، من دخول حزب الله في الحرب وإطلاقه يوم الاثنين صواريخ على إسرائيل، ومن عدم إسراع لبنان الرسمي بنزع سلاح حزب الله، رغم مطالبته مراراً بذلك، تجنباً لما يحصل اليوم".

ووسّعت إسرائيل في ساعات الصباح غاراتها على الضاحية الجنوبية لبيروت، بعدما كان سبقها استهداف لفندق في منطقة الحازمية في شرق بيروت، وهي المرة الأولى التي يُسجَّل فيها هجوم من هذا النوع في منطقة معروفة بغالبيتها المسيحية، ما ألحق دماراً كبيراً في المكان، وأثار حالة غضب وامتعاض كبرى لدى السكان.

ويزيد هذا الهجوم من مخاوف المواطنين من المدى الذي يمكن أن تصل إليه الاعتداءات الإسرائيلية، كما يوسّع رقعة التوترات التي تحصل بين سكان المناطق "غير المحسوبة على حزب الله" والنازحين، الذين يشعرون بقلق من إقامتهم في بلداتهم، تخوفاً من أن يكون بينهم من هو عنصر أو مسؤول في حزب الله، وهو ما دفع العديد من البلديات إلى اتخاذ إجراءات متشددة منذ يوم الاثنين حيال مسألة استقبال النازحين والتدقيق في هوياتهم.

وتسلك إسرائيل مسار الضغط على المواطنين اللبنانيين نفسياً، وتقليبهم على "بيئة حزب الله"، وكثفت بهذا الإطار أيضاً الاتصالات التحذيرية التي ترد إلى سكان العديد من المناطق اللبنانية، وحتى مقار رسمية، بإقامتهم في مبانٍ عرضة للقصف أو موجود فيها أشخاص تابعون لحزب الله، أو يعيشون في محيطها، وذلك إلى جانب المسار العسكري الميداني، والمعادلات الجديدة التي تفرضها في الميدان، والتي تختلف عن معادلات حرب أكتوبر 2023.

في المقابل، أعلن حزب الله اليوم وحتى الساعة الثالثة بتوقيت بيروت، عن ست عمليات عسكرية طاولت مواقع أو أهدافا وآليات عسكرية إسرائيلية، بما يؤكد أنه ماضٍ بعملياته التي يردّ فيها وفق تعبيره على العدوان الإسرائيلي المجرم الذي يطاول عشرات المدن والبلدات اللبنانية، بما فيها ضاحية بيروت الجنوبية.

جيش الاحتلال يواصل الدفع بمزيد من الجنود نحو الحدود اللبنانية

وفي ذات السياق، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي الدفع بمزيد من القوات نحو الحدود مع لبنان، وداخل الأراضي اللبنانية، تزامناً مع تكثيف غاراته على عدة مناطق لبنانية. ومن ضمن القوات التي أرسلها الفرقة 146، التي سبق أن شاركت في عمليات برية في لبنان انتهت في مايو/أيار الماضي.

وبحسب جيش الاحتلال يأتي ذلك في إطار "تعزيز الدفاع والجاهزية في الجبهة الشمالية"، وستشارك الفرقة في "مهمة الدفاع على الحدود الغربية مع لبنان"، علماً أنّ قوات الاحتياط التابعة لألوية الفرقة منتشرة في جميع القطاعات وتشكّل "عنصراً مركزياً في الدفاع عن دولة إسرائيل".

في سياق متّصل، أفاد موقع والاه العبري، اليوم الأربعاء، نقلاً عن ضباط كبار في قيادة المنطقة الشمالية، بأن الجيش الإسرائيلي اتّخذ قراراً بمواصلة تعزيز القوات على حدود لبنان استعداداً للتصعيد. وبحسب المسؤولين، يواصل الجيش تجميع قوات إضافية تحسباً لاحتمال تنفيذ عملية برية في عمق الأراضي اللبنانية، من أجل احتلال مناطق إضافية. ولهذا الغرض، فإن القوات التي كان من المفترض أن تُنهي اليوم خدمتها الاحتياطية على الحدود السورية ستنتقل في النهاية لمواصلة الخدمة على الحدود اللبنانية.

ويتذرع الاحتلال بأن سبب هذه الخطوات هو انضمام حزب الله إلى المواجهة العسكرية إلى جانب إيران، وإطلاق صواريخ من لبنان باتجاه إسرائيل، وذلك للمرة الأولى منذ اتفاق وقف إطلاق النار في نوفمبر/تشرين الثاني 2024.

ويشير مسؤولون كبار في قيادة المنطقة الشمالية إلى أن العدوان على لبنان يهدف إلى إلحاق ضرر بالغ بحزب الله، وذلك بالتوازي وبالتنسيق مع الجهد الرئيسي الجاري حالياً في إيران. ويقدّر المسؤولون في الجيش الإسرائيلي أن ضربة استراتيجية لطهران قد تؤدي حتى إلى انهيار كامل لحزب الله، الذي يعتمد على التمويل الإيراني، وكلما تضررت إيران ستتضرر قدرات التنظيم.

وبحسب قيادة المنطقة الشمالية، فإن "الإنجازات المهمة في إيران ستؤثر كثيراً على الجبهة اللبنانية". ولفت التقرير العبري إلى أنه في صباح يوم السبت الماضي، مع بداية العدوان على إيران، كانت الفرضية أن حزب الله سينضم إلى المواجهة، ولذلك انصب الجهد المركزي على الدفاع وتعزيز القوات. كما تقرر عدم إخلاء المستوطنات القريبة من الحدود مع لبنان.

من جانبه، قال قائد المنطقة الشمالية في جيش الاحتلال الإسرائيلي، رافي ميلو، إن "حزب الله ارتكب خطأً فادحاً عندما انضم إلى المعركة، فقد سقط في كمينٍ استراتيجي. لن نتوقف حتى يتلقى ضربةً قاسيةً جداً. سنضرب التنظيم بقوة في كل أنحاء لبنان، في بيروت وصور وصيدا. لقد هاجمنا حتى الآن نحو 250 هدفاً وسنواصل ذلك يومياً". وأضاف خلال لقائه رؤساء سلطات محلية أمس الثلاثاء: "نحن في حالة دفاعٍ قوية، ونسيطر ميدانياً في مناطق استراتيجية داخل لبنان وكذلك على الحدود، وقد عززنا قواتنا دفاعياً أيضاً في الجبهة السورية".