مظلوم عبدي يعلن انسحاب "قسد" من مناطق التماس شرقي حلب

- أعلنت "قوات سوريا الديمقراطية" عن سحب وحداتها من مناطق التماس شرقي حلب وإعادة تموضعها شرق الفرات، استجابة لدعوات دولية ولإظهار حسن النية في تنفيذ اتفاقية العاشر من مارس، بهدف تسهيل عملية الدمج والالتزام بالاتفاقيات. - رحبت وزارة الدفاع السورية بالانسحاب، مؤكدة على متابعة التنفيذ بدقة وانتشار الجيش السوري لتأمين المناطق وفرض سيادة الدولة، رغم فشل المفاوضات بين الحكومة السورية و"قسد" في دير حافر. - شهدت المنطقة تصعيدًا ميدانيًا مع رد الجيش السوري على مواقع "قسد" في دير حافر، ووقوع انشقاقات واعتقالات، وسط توتر سياسي مستمر ومساعٍ لاحتواء الوضع.

أعلن القائد العام لـ"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) مظلوم عبدي، مساء الجمعة، على حسابه الرسمي في "فيسبوك"، أن قواته قررت سحب وحداتها من مناطق التماس شرقي حلب، اعتباراً من صباح غد السبت عند الساعة السابعة، وإعادة تموضعها في مناطق شرق الفرات. وقال عبدي، في بيان عاجل، إن القرار جاء "بناء على دعوات من الدول الصديقة والوسطاء، وإبداء لحسن النية في إتمام عملية الدمج، والالتزام بتنفيذ بنود اتفاقية العاشر من مارس/آذار"، مشيراً إلى أن مناطق التماس شرقي حلب "تتعرض لهجمات منذ يومين".

إلى ذلك، رحبت وزارة الدفاع السورية، في بيان، بقرار انسحاب "قسد" من مناطق التماس غرب نهر الفرات، مؤكدة أنها ستتابع "بدقة استكمال تنفيذ هذا الانسحاب بكامل العتاد والأفراد إلى شرق نهر الفرات". وأوضحت الوزارة أن ذلك سيتم بالتوازي مع بدء انتشار وحدات من قوات الجيش السوري في تلك المناطق لـ"تأمينها وفرض سيادة الدولة"، تمهيداً لضمان "العودة الآمنة والسريعة للأهالي إلى منازلهم وقراهم، وبدء عودة مؤسسات الدولة".

وفي وقت سابق من يوم الجمعة، عقد اجتماع بين وفد من الحكومة السورية ووفد من "قوات سوريا الديمقراطية" في منطقة دير حافر بريف حلب الشرقي شمالي البلاد، بحضور وفد من قوات التحالف الدولي بقيادة واشنطن، في محاولة لاحتواء التوتر القائم في المنطقة، وسط مطالب حكومية بانسحاب "قسد" وفشل المفاوضات حتى الآن، وفق ما أفادت به مصادر خاصة "العربي الجديد".

وأكدت المصادر أن دورية أميركية جالت في منطقة دير حافر، واستمعت إلى آراء الأهالي ومطالبهم، موضحة أن الدورية تعهّدت بفتح الطرق أمام المدنيين الراغبين في مغادرة المنطقة، بعد أن منعت قوات "قسد" خروجهم في اليوم السابق. وأشارت المصادر إلى أن جميع جولات التفاوض فشلت حتى لحظة إعداد هذا الخبر، لا سيما بعد إصرار وفد الحكومة السورية على انسحاب قوات "قسد" من منطقتي دير حافر ومسكنة باتجاه ريف محافظة الرقة، شمال شرقي البلاد، وهو ما لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأنه.

إلى ذلك، قال مدير إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع السورية عاصم غليون إنه لا صحة لما يجرى تداوله عن دخول وفد من وزارة الدفاع إلى مدينة دير حافر شرق حلب، مؤكداً، وفق وكالة الأنباء السورية "سانا"، أن جميع الأخبار المتعلقة بالوزارة يمكن الحصول عليها من خلال المعرفات الرسمية أو قنوات التواصل المعروفة.

وفي السياق، أعلن الجيش السوري بدء الرد على مواقع "مليشيات PKK وفلول النظام البائد الحليفة لتنظيم قسد في مدينة دير حافر شرق حلب"، مشيراً إلى أن المواقع المستهدفة تُعد قواعد عسكرية انطلقت منها طائرات انتحارية باتجاه مدينة حلب وريفها الشرقي، إضافة إلى استخدامها لمنع الأهالي من مغادرة المنطقة.

وفي سياق متصل، أعلنت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع السورية انشقاق ستة عناصر من قوات "قسد" على جبهة دير حافر بعد نشر هيئة العمليات بياناً دعت فيه إلى الانشقاق، مؤكدة أنه "جرى تأمين المنشقين بشكل فوري من قبل جنود الجيش العربي السوري". وأضافت الوزارة أن الجهات المعنية تتلقى "العديد من طلبات الانشقاق ضمن المنطقة المحددة مسبقاً"، مشيرة إلى أنها تعمل على تأمينها.

كما أفادت إدارة الإعلام والاتصال بأن عناصر من الأمن العسكري تمكنوا من إلقاء القبض على أحد عناصر استخبارات قوات "قسد" في أثناء محاولته الخروج من دير حافر مع المدنيين، متهمةً إياه بالسعي لتنفيذ "عمليات إرهابية". ويأتي هذا التطور في ظل تصعيد ميداني وتوتر سياسي متواصل في ريف حلب الشرقي، وسط مساع دولية ومحلية لاحتواء الموقف، في وقت لا تزال فيه مآلات المفاوضات مفتوحة على احتمالات متعددة.