مظاهرات في اللاذقية احتجاجاً على أحداث حمص ومطالبة باللامركزية

- شهدت اللاذقية احتجاجات جديدة استجابة لدعوة الشيخ غزال غزال، للمطالبة باللامركزية والإفراج عن الموقوفين، وسط توتر أمني عقب أحداث حمص الأخيرة. - تخللت المظاهرات مناوشات مع مؤيدين للحكومة، وامتدت الاحتجاجات إلى جبلة، حيث طالب المتظاهرون بالحماية والإفراج عن المعتقلين، في ظل استنفار أمني واسع. - دعا الشيخ غزال إلى الفيدرالية واللامركزية السياسية، منتقداً استخدام السلطة للتحريض الطائفي، ومؤكداً على ضرورة الاعتصامات السلمية لوقف العنف ومواجهة الإرهاب.

شهدت محافظة اللاذقية، غربي سورية، اليوم الثلاثاء، موجة احتجاجات جديدة خرجت استجابةً لدعوة الشيخ غزال غزال، رئيس "المجلس الإسلامي العلوي الأعلى في سوريا والمهجر"، للمطالبة باللامركزية والإفراج عن الموقوفين، وذلك على وقع التوتر المتصاعد عقب أحداث حمص الأخيرة. وتجمع المحتجون عند دوّار الزراعة ودوّار الأزهري وسط حضور أمني كثيف، رافعين لافتات تندد بالعنف وتدعو إلى تعزيز اللامركزية الإدارية وإطلاق سراح المعتقلين الذين احتُجزوا بعد سقوط نظام بشار الأسد.

وتخللت المظاهرة مناوشات مع أشخاص رفعوا علم الثورة، وحاولوا تنفيذ وقفة مضادة داعمة للحكومة السورية في اللاذقية، وسط توتر في الأجواء تعيشه المدينة، كما تظاهر عشرات الأشخاص في حي العمارة بمدينة جبلة جنوبي اللاذقية، وأطلقوا شعارات تطالب بالحماية والإفراج عن المعتقلين، وسط استنفار أمني واسع تشهده المدينة أيضاً. وتأتي هذه الاحتجاجات في أعقاب جريمة قتل مروّعة وقعت في بلدة زيدل بريف حمص، إذ قُتل رجل وزوجته، ما أثار غضباً واسعاً في المدينة. وسرعان ما تحوّل غضب عشائر البدو إلى احتجاجات امتدت إلى أحياء سكنية في حمص شهدت أعمال تخريب واسعة.

وجاءت هذه التحركات اليوم تلبيةً لدعوة الشيخ غزال غزال، الذي أصدر مساء أمس الاثنين بياناً مصوّراً تضمّن جملة من الانتقادات والاتهامات حول واقع البلاد، معتبراً أن سورية "تحولت إلى ساحة لتصفية الحسابات الطائفية". وقال غزال في بيانه إن الطائفة العلوية "لم تولِ يوماً الانتماء الطائفي أي اعتبار، ولم تعترض على تولّي أي مكوّن سوري الحكم، إيماناً بشرعية الدولة"، مضيفاً أن أبناء الطائفة سلّموا سلاحهم للدولة "ثقةً بأنها سلطة تمثل الجميع"، إلا أن ما حدث "كان خيبة أشد من السلاح الذي تخلّوا عنه"، مدعياً أنهم وجدوا أنفسهم تحت "سلطة أمر واقع إرهابية تكفيرية إقصائية".

واتهم غزال السلطة باستخدام "المكوّن السني أداةً في سياستها"، مشيراً إلى أنها "تلجأ منذ اليوم الأول إلى التحريض الطائفي كلما ارتفع صوت يندد بالظلم"، وشدّد على أنه "لا وجود لحرب وجود بين المكوّن العلوي والمكوّن السني"، داعياً إلى تجنّب تحويل الخلافات إلى صراع وجودي، ومؤكداً أن "سورية لن تتحول إلى مستنقع لداعش". وطرح غزال ما وصفها بـ"حلول واضحة"، أبرزها "الفيدرالية واللامركزية السياسية لضمان حقوق جميع المكوّنات بعيداً عن الترهيب". وفي ختام بيانه، دعا الشيخ غزال جميع السوريين من مختلف الطوائف إلى المشاركة في اعتصامات سلمية "لوقف آلة القتل ومواجهة كل أشكال الإرهاب".