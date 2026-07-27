مطالب بحكومة سياسية في الجزائر بديلاً للتكنوقراط

عشية الجلسة الأولى للبرلمان الجزائري الجديد، يوم غد الثلاثاء، المخصصة لتثبيت النواب بعد انتخابات الثاني من يوليو/ تموز الحالي، ولانتخاب رئيس للبرلمان (المجلس الشعبي الوطني) خلفاً لإبراهيم بوغالي، طالبت أحزاب في الجزائر سواء من المعارضة أو الموالاة، الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون

بتشكيل حكومة سياسية موسعة.

وبينما جدد تبون تعهّده خلال اللقاء الإعلامي الدوري مع ممثلي الصحافة المحلية، الذي سيبث مساء اليوم، بمواصلة "الحوار مع الأحزاب"، استبقت قوى سياسية في الجزائر الإعلان عن الحكومة الجديدة المتوقع قبل الخميس المقبل، بالدعوة إلى تشكيل حكومة سياسية وطنية. وطالبت بأن تشارك الأحزاب والقوى الفائزة بالانتخابات في الحكومة، بديلاً عن خيار حكومات التكنوقراط التي يشكلها تبون منذ يناير/ كانون الثاني عام 2020، حيث تراجع حضور الأحزاب في التشكيلات الحكومية التي تشكّلت منذ ذلك الحين.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي أبرز التحديات التي تواجه تشكيل حكومة سياسية موسعة في الجزائر؟ ما هي الآليات التي يمكن اتباعها لضمان مشاركة الأحزاب الفائزة في الحكومة الجديدة؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

تشكيل ائتلاف رئاسي

وقال رئيس حركة البناء الوطني عبد القادر بن قرينة خلال افتتاح الجامعة الصيفية للحزب، السبت الماضي، إن الأوضاع التي تشهدها البلاد وتحدياتها الداخلية والإقليمية "تتطلب العمل مع شركائنا لبناء حزام وطني (ائتلاف) متين يتجاوز الخلافات الحزبية الضيقة نحو إقامة حصن مؤسساتي يحمي أركان الدولة وركائزها، على أن تظل الأغلبية الرئاسية هي القاعدة الصلبة للحصن السياسي للجزائر". وحث على استمرار مسار الحوار الوطني بين تبون والقوى الحزبية من جهة، وبين الحكومة والطبقة السياسية (السلطات السياسية) من جهة أخرى.

وبرغم تحفّظ أبداه الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي (ثاني أكبر أحزاب الموالاة)، منذر بودن، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده السبت الماضي، فإنه أعلن رغبة الحزب في المشاركة بالتشكيل الحكومي في حال طلب تبون ذلك. وبشأن تشكيل الحكومة، قال: "نحن ضمن الأغلبية الرئاسية، ونحن ملتزمون بهذه الأغلبية، وإذا ما وجهت له المشاركة في الحكومة، فالحزب سيلبي النداء". واعتبر أن رئيس الجمهورية هو "قائد الأغلبية والمبادر الأول في ما يخص تشكيل الحكومة"، مؤكداً استعداد فريقه السياسي للتفاعل الإيجابي بناءً على هذه المعطيات.

من جهته، أكد القيادي في حزب التجمع الوطني الديمقراطي محمد طويل، في تقدير موقف نشره على صفحته في "فيسبوك" الأسبوع الماضي، أن "المرحلة المقبلة تستوجب مشاركة سياسية أكثر فاعلية، سواء على مستوى الحكومة أو في تسيير الشأن المحلي". وأوضح أن ذلك "انطلاقاً من ثقافة الدولة والمؤسسات، وانسجاماً مع الرؤية الاستشرافية لبناء المؤسسات وتعزيز التنمية المحلية وتثمين الكفاءات الوطنية مرتكزات أساسية للمرحلة المقبلة".

دعت حركة مجتمع السلم إلى إطلاق ديناميكية وطنية جديدة، بما يفضي إلى تشكيل حكومة سياسية وطنية جامعة

وفي السياق نفسه، دعت حركة مجتمع السلم، كبرى قوى المعارضة النيابية، في ختام اجتماع مجلس الشورى للحركة، أمس الأحد، إلى "إطلاق ديناميكية وطنية جديدة قوامها الحوار الوطني من أجل بناء أسس لشراكة سياسية وطنية واسعة تقوم على التوافق بين مختلف القوى السياسية الوطنية، بما يفضي إلى تشكيل حكومة سياسية وطنية جامعة". ودعت إلى حكومة "قادرة على تعبئة الطاقات والكفاءات الوطنية، وتسريع الإصلاح المؤسسي، وتعزيز الإقلاع الاقتصادي، وترسيخ الثقة، وتقوية مناعة الدولة، وتحصين المجتمع في مواجهة مختلف التحديات".

تغيير خيار التكنوقراط في الجزائر

كما حثّت على تغيير خيار التكنوقراط المعتمد في التشكيلات الحكومية السابقة، إلى خيار "الشراكة السياسية". واعتبرت الحركة أن هذه الشراكة "خياراً استراتيجياً يفتح الآفاق ويجمع بين الاستقلالية، والتعاون في القضايا الوطنية الجامعة، والمسؤولية السياسية، وقوة الاقتراح المستمر، بما يعزز المشترك الوطني الواسع، ويحافظ على استقرار الدولة، ويقوي مناعتها، ويخدم المصلحة الوطنية العليا".

هل يتجه تبون لحكومة سياسية؟

ومن غير الواضح إذا ما كان الرئيس الجزائري سينحاز هذه المرة إلى حكومة سياسية تعكس تمثيلاً ولو جزئياً للأحزاب التي وصلت إلى البرلمان في الانتخابات الأخيرة، خصوصاً من الأغلبية الرئاسية، إذ ظل تبون طوال السنوات الماضية يعتمد على حكومات من الكفاءات والتكنوقراط، بعضها كانت خالية تماماً من أي تمثيل حزبي.

لكن أهمية المواقف والتلميحات الحزبية بشأن الدعوة إلى حكومة سياسية وطنية موسعة، تكمن في توقيتها عشية انطلاق أعمال البرلمان المنبثق عن انتخابات الثاني من يوليو الحالي. فقد دعا المكتب المؤقت للبرلمان، النواب إلى الاجتماع يوم غد الثلاثاء، في جلسة التنصيب التي تتضمن تشكيل لجنة إثبات العضوية، وتثبيت النواب وانتخاب رئيس للبرلمان. وسيترأس الجلسة الأولى النائبان، الأكبر سناً والأصغر سناً. ولم يجر تحديد مرشحين لرئاسة البرلمان، رغم أن وسائل إعلام محلية تداولت اسمين، هما الوالي السابق عبد الله مولاتي، والأمين العام للتجمع الديمقراطي منذر بودن، برغم أن التوقعات لا تذهب باتجاه أي منهما.

الحوار الذي يتحدث عنه تبون لا يتعلق بالحكومة الجديدة التي قد يجري الإعلان عنها قبل يوم الخميس المقبل

في الأثناء أعلن تبون، في حوار تلفزيوني سيُبث مساء اليوم، أنه ملتزم بتعهداته بشأن الحوار الوطني مع القوى السياسية. ولا يتعلق الحوار بالحكومة الجديدة في الجزائر وإنما بحوار سياسي موسع حول كبرى القضايا والخيارات السياسية والاقتصادية وإصلاح منظومة الدعم الاجتماعي، كان قد أعلن عنه منذ ربيع عام 2025، لكنه كان قد قرر تأجيله. وأكد في مارس/ آذار الماضي، عقب مصادقة البرلمان الجزائري على قانون جديد للأحزاب، قد يسمح بإنهاء فائض الأحزاب السياسية في البلاد، أنه يرغب في إطلاق حوار سياسي جاد لإصلاح شؤون الدولة. وبلغ عدد الأحزاب بحسب وزارة الداخلية، أكثر من 60 حزباً معتمداً، في وقت لا تمارس فيه غالبية هذه الأحزاب أي نشاط فعلي في الساحة السياسية، بالإضافة إلى عدم وجود مقار محددة لها، وعدم انتظام عقد اجتماعاتها الهيكلية.

يذكر أن حزب جبهة التحرير الوطني تصدّر الانتخابات الأخيرة بحصوله على 91 مقعداً من أصل 407، فيما حصل حزب التجمع الوطني الديمقراطي على 74 مقعداً، كما حصل كل من جبهة المستقبل على 56 مقعداً، وحركة البناء الوطني (إسلامي موالٍ) على 40 مقعداً، وحزب صوت الشعب على 16 مقعداً. وعلى هذا الأساس تحافظ كتلة أحزاب الموالاة الخمسة المشكّلة للحزام الرئاسي (الائتلاف)، على مجموع 277 مقعداً ما يوفر أريحية نيابية للرئيس لتشكيل الحكومة، وتمرير التشريعات دون عوائق من كتلة المعارضة.

بالمقابل، حصلت حركة مجتمع السلم، أكبر الأحزاب الإسلامية المعارضة على 43 مقعداً، وجبهة القوى الاشتراكية على 12 مقعداً، والتجمّع من أجل الثقافة والديمقراطية على أربعة مقاعد، فيما حصل حزب العمال على ثلاثة مقاعد. وتوزعت باقي المقاعد على 11 حزباً، تراوح عدد مقاعدها بين أربعة مقاعد ومقعد واحد.